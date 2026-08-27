L’Iran viene spinto verso la soglia nucleare

Il pericolo più grave nella guerra attuale non è che l’Iran abbia già deciso di fabbricare un’arma nucleare. Non esiste alcuna prova verificata di una tale decisione. Il pericolo è che un’altra importante escalation statunitense possa convincere Teheran che rimanere uno stato non nucleare all’interno del Trattato di Non Proliferazione (TNP) non offre più protezione, riconoscimento, o neppure la sicurezza elementare che il trattato avrebbe dovuto garantire. Washington potrebbe quindi produrre esattamente l’esito che afferma di voler prevenire.

L’Iran si sta avvicinando alla sua linea rossa riguardo all’NPT. Il ritiro dal trattato non è più discusso solo come rappresaglia retorica. Istituzioni iraniane, incluso il parlamento, lo hanno esaminato come risposta pratica agli attacchi contro impianti nucleari sotto salvaguardia, al fallimento dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) nel condannare tali attacchi, e al sospetto che le informazioni raccolte attraverso le ispezioni siano finite nei processi di targeting statunitensi e israeliani.

A fine marzo 2026, un disegno di legge con tripla urgenza che propone il ritiro dell’Iran dall’NPT è stato caricato nel sistema legislativo del parlamento iraniano, sebbene non fosse ancora stato dibattuto o approvato.

Il TNP consente il ritiro quando uno stato conclude che “eventi straordinari” hanno messo in pericolo i suoi interessi supremi. L’Iran può sostenere plausibilmente che il bombardamento dei suoi impianti nucleari da parte di stati dotati di armi nucleari costituisca proprio un tale evento.

Funzionari iraniani che sostengono il ritiro hanno sottolineato che un passo del genere non significherebbe necessariamente una decisione di fabbricare una bomba. Alaeddin Boroujerdi, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del parlamento, ha sostenuto a marzo 2026 che l’Iran dovrebbe lasciare il TNP insistendo: “Non stiamo cercando una bomba nucleare“.

Una tale mossa, tuttavia, terminerebbe o ridurrebbe radicalmente il sistema di ispezione attraverso il quale l’AIEA monitora il materiale nucleare iraniano. Tale distinzione è giuridicamente significativa ma strategicamente labile. Una volta che l’Iran avrà lasciato il trattato, avrà limitato gli ispettori e aumentato l’arricchimento, gli altri governi presumibilmente riterranno che si stia preparando un’arma.

Secondo le rivelazioni di Transition Protocol, l’Iran ha deciso di spostare le sue scorte di uranio verso un arricchimento al 90%. L’Iran aveva accumulato circa 440 chilogrammi di uranio arricchito al 60% prima che gli ispettori perdessero la capacità di stabilire l’ubicazione e le condizioni dell’intera scorta.

L’uranio arricchito al 60% è già ben oltre il livello normalmente richiesto per la produzione di energia civile, sebbene non sia di per sé un’arma nucleare. Arricchire questo materiale a circa il 90% lo porterebbe nella gamma convenzionalmente definita come “grado per armi“.

Conversazioni con persone in Iran hanno rivelato che le autorità iraniane hanno incaricato l’apparato nucleare di prepararsi a processare gran parte di questo materiale verso il 90% se gli Stati Uniti dovessero fare un’altra escalation.

Arricchire l’uranio, convertirlo in forma adatta, costruire un dispositivo esplosivo e sviluppare un’arma consegnabile sono fasi correlate ma distinte. Tuttavia, se le informazioni sono accurate, la direzione è inequivocabile.

Un altro importante attacco statunitense potrebbe indurre l’Iran a lasciare il TNP, arricchire l’uranio fino a grado per armi e arrivare alla deterrenza di soglia. Teheran potrebbe allora assemblare un dispositivo senza testarlo, oppure potrebbe effettuare una detonazione sotterranea o dimostrativa per rimuovere ogni dubbio di aver superato la soglia.

Una tale detonazione costituirebbe una fase completamente nuova nella storia dell’Asia occidentale. Ma sarebbe la conseguenza di una guerra esistenziale, non la prova che l’Iran avesse sempre segretamente inteso arrivare a questo punto.

Corea vs. Libia

La scelta che gli strateghi iraniani devono affrontare è sempre più descritta attraverso due precedenti: la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) e la Libia.

La Libia rinunciò al suo embrionale programma nucleare e missilistico nel 2003. Trasferì attrezzature e documenti agli Stati Uniti, accettò ispezioni invasive e cercò relazioni normali con l’Occidente. Washington e Londra presentarono la decisione di Muammar Gheddafi come prova che il disarmo avrebbe portato sicurezza e riabilitazione internazionale.

Otto anni dopo, la NATO utilizzò una risoluzione delle Nazioni Unite apparentemente intesa a proteggere i civili per condurre una guerra per il cambiamento di regime. Lo stato libico fu distrutto e Gheddafi fu catturato e ucciso.

La RPDC seguì la strada opposta. Si ritirò dal TNP nel 2003, testò un dispositivo nucleare nel 2006 e sviluppò gradualmente una capacità nucleare e missilistica sopravvissibile. La Corea del Nord ha subito sanzioni, isolamento, esercitazioni militari e minacce ripetute.

Tuttavia, nessun governo statunitense ha tentato un’invasione su vasta scala o una guerra di cambiamento di regime contro di essa. Washington negozia con Pyongyang in condizioni fondamentalmente diverse da quelle imposte a Baghdad, Tripoli o Teheran, perché le conseguenze di un attacco alla RPDC non possono essere controllate con sicurezza.

La lezione appresa a Teheran, Pyongyang e altrove è devastantemente semplice: Gheddafi abbandonò il suo deterrente, aprì il suo paese e non ricevette alcuna garanzia duratura contro l’attacco occidentale. La sua sottomissione rimosse un ostacolo al cambiamento di regime anziché garantire la sovranità della Libia.

Questa non è un’approvazione della proliferazione nucleare. Le armi nucleari sono strumenti di distruzione di massa e la loro abolizione rimane una necessità umana. È una spiegazione del calcolo strategico prodotto dalla condotta occidentale.

Le potenze nucleari non hanno rispettato l’accordo di disarmo del TNP, hanno protetto l’arsenale nucleare non dichiarato di Israele, hanno attaccato stati non nucleari e hanno preteso che determinati avversari rimanessero permanentemente vulnerabili. Hanno trasformato il possesso nucleare nella polizza assicurativa più credibile contro il rovesciamento forzato.

L’Iran finora ha resistito a questa logica. La sua posizione ufficiale rimane che le armi nucleari sono religiosamente proibite, militarmente non necessarie e incompatibili con la sua dottrina dichiarata. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha ribadito dopo gli attacchi precedenti che l’Iran non aveva abbandonato questa politica e continuava a considerare la produzione, l’accumulo e l’uso di armi di distruzione di massa come disumani e anti-islamici.

Ha anche spiegato che l’Iran ha portato l’arricchimento al 60% per dimostrare che minacce e pressioni non avrebbero costretto alla capitolazione.

Tuttavia, le dottrine non sono immuni ai cambiamenti nelle circostanze materiali. Se uno stato viene ripetutamente attaccato mentre osserva un divieto, e se i suoi attaccanti discutono apertamente di distruggere il suo governo (anche con armi nucleari), i suoi leader inevitabilmente riconsidereranno se la moderazione morale sia diventata un’esposizione strategica.

Il dibattito interno all’Iran si è già spostato dal chiedersi se le armi nucleari siano desiderabili al chiedersi se la latenza nucleare possa diventare indispensabile per la sopravvivenza nazionale.

Se l’Iran dovesse superare la soglia, quasi certamente presenterebbe la decisione come la costruzione di uno scudo, non come preparazione a una guerra offensiva. L’Iran ha ripetutamente dichiarato di non cercare conquiste territoriali, coercizione nucleare o attacchi contro popoli vicini. Il suo scopo immediato sarebbe convincere Washington e Tel Aviv che nessuna campagna per distruggere lo stato iraniano potrebbe procedere senza conseguenze inaccettabili.

Un deterrente, tuttavia, non può essere reso completamente sicuro dichiarandolo difensivo. Gli altri governi non possono conoscere le intenzioni future con certezza. Un’arma iraniana potrebbe stimolare un hedging nucleare da parte di Arabia Saudita, Turchia, Egitto o altri.

Israele potrebbe tentare un attacco preventivo prima che l’Iran completi l’armamento. Il periodo di transizione – tra l’arricchimento al 90% e l’istituzione di un deterrente credibile – sarebbe particolarmente pericoloso. Un errore di calcolo potrebbe produrre la catastrofe che tutte le parti affermano di opporsi.

Ecco perché la responsabilità decisiva ora ricade sugli stati che scelgono se fare escalation. Se gli Stati Uniti attaccano di nuovo, intensificano un assedio economico progettato per spezzare lo stato iraniano, o rendono i negoziati indistinguibili da un ultimatum, rafforzeranno coloro che a Teheran sostengono che la via libica finisce con la morte e solo la via coreana garantisce la sopravvivenza.

L’Iran sembra prepararsi a resistere piuttosto che a capitolare. Sta rafforzando i suoi accordi di comando, preservando la capacità missilistica e dei droni, e organizzandosi per una guerra economica prolungata.

La scommessa di Teheran è di poter assorbire un’enorme pressione finché la coalizione statunitense non dovrà affrontare crescenti costi militari, disagi commerciali e disaccordo politico (in particolare dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti a novembre). La questione nucleare ora si inserisce in quella più ampia strategia di sopravvivenza.

La scelta è quindi netta. Washington può accettare un accordo verificabile che riconosca il diritto dell’Iran alla tecnologia nucleare pacifica, garantisca la non aggressione e ripristini ispezioni credibili. Oppure può continuare una guerra che distrugge la restante base di sostegno alla moderazione all’interno dell’Iran.

Se sceglie l’escalation, non dovrebbe fingere di essere sorpresa quando l’Iran conclude che i trattati non forniscono scudi, le ispezioni non portano sicurezza, e solo il possesso dell’arma definitiva impedisce un’altra Libia.

* da GlobeTrotter

27 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO