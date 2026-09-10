Dal Kirghizistan all’India: l’Eurasia in costruzione

In Asia, gli incontri faccia a faccia o “scambi tra persone“, come li definisce il Presidente cinese Xi Jinping, sono fondamentali. I vertici politico-economici sono considerati tanto importanti per la loro capacità di veicolare politiche comuni quanto come occasioni in cui nessuno può perdere la faccia. Il consenso, e il rispetto reciproco, sono essenziali. Il che significa che, a differenza dell’Occidente nel suo complesso, la vera diplomazia è una priorità assoluta.

I vertici consecutivi in ​​Asia e in tutta l’Eurasia hanno solitamente conseguenze molto importanti. Lo scorso anno si è tenuto a Tianjin il 24° vertice annuale dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ospitato dalla Cina, seguito a breve distanza dal Forum Economico Orientale di Vladivostok, nell’Estremo Oriente russo.

Quest’anno, il vertice venticinquennale dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai si è aperto a Bishkek, in Kirghizistan, seguito dall’incontro di Vladivostok, e si concluderà la prossima settimana con il vertice annuale dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) a Nuova Delhi, ospitato dall’India.

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è finalmente salita alla ribalta internazionale come organismo multilaterale chiave lo scorso anno a Tianjin, quando la Cina ha perfezionato la sua accurata tabella di marcia verso la gestione globale. Quest’anno, come rivelato dalla Dichiarazione finale di Bishkek, i dettagli sono stati importanti quanto il quadro generale.

Due decisioni di rilievo sono emerse dal vertice: in primo luogo, i membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai hanno condannato all’unanimità la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran. Ciò significa una condanna generale da parte dell’Eurasia, India inclusa.

In secondo luogo, i membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai hanno ribadito il loro pieno sostegno ad un “sistema commerciale multilaterale aperto, trasparente, equo, inclusivo e non discriminatorio“, basato sul Diritto Internazionale e che preveda “un trattamento speciale per i paesi in via di sviluppo“.

Commerciare, non fare la guerra

Bishkek non solo si è opposta all’unanimità all'”ingerenza nella sovranità degli Stati“, riaffermando al contempo “l’indivisibilità della sicurezza“, ma ha anche avviato, di fatto, la regolamentazione del Centro Universale per il Contrasto alle Sfide e alle Minacce alla Sicurezza degli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

Si tratta, in sostanza, di un meccanismo per contrastare le guerre ibride e le guerre calde lanciate in rapida e incessante successione dall’egemonia occidentale nei suoi giorni di declino.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha osservato come, oggi, “l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai sia di fatto la più grande associazione regionale non solo nel nostro comune continente eurasiatico, ma nel mondo intero. I suoi Stati membri ospitano quasi la metà della popolazione mondiale e rappresentano oltre un terzo del PIL globale“.

Putin ha inoltre sottolineato che “gli scambi commerciali della Russia con i Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai hanno superato i 400 miliardi di dollari (344,4 miliardi di euro) nel 2025, mentre i nostri Stati utilizzano sempre più le valute nazionali nei pagamenti reciproci. Nelle transazioni della Russia con i membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, la loro quota supera ormai il 98%”.

Questa è già una tendenza consolidata dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai: continuare ad aumentare gli scambi commerciali in valute comuni. I BRICS stanno seguendo la stessa strada.

Come Putin, anche il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato l’urgenza di creare la proposta Banca di Sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il Presidente russo ha sostanzialmente affermato che questa banca dovrebbe essere “il più indipendente possibile” da quelle potenze che usano “gli strumenti economici come armi“.

In altre parole, le potenze eurasiatiche cercano una Banca di Sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai molto più indipendente della Nuova Banca di Sviluppo, la banca dei BRICS, il cui statuto è ancorato al dollaro statunitense.

Da sei anni, la Nuova Banca di Sviluppo ha iniziato ad ammettere Stati non membri dei BRICS. Alcuni di questi sono poi diventati soci. Tra questi figurano ora, ad esempio, Algeria, Bangladesh, Colombia, Uzbekistan e Zimbabwe. Tuttavia, il livello di capitale sottoscritto si attesta a soli 53,6 miliardi di dollari (46,1 miliardi di euro), una cifra decisamente troppo bassa per una banca di sviluppo del Sud del mondo.

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai sta inoltre promuovendo una Strategia di Cooperazione Energetica, che dovrebbe essere attuata nel dettaglio entro il 2030. Questa strategia comprende una serie di progetti, come il gasdotto Power of Baikal, precedentemente noto come Power of Siberia II, che collegherà la Russia alla Cina passando per la Mongolia (paese associato dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai).

Costruisci la tua strada con un sistema finanziario annesso

Ora colleghiamo l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai al Forum Economico di Vladivostok.

Non è possibile comprendere le immense sfide che comporta lo sviluppo della Siberia, dell’Artico e dell’Estremo Oriente russo, un imperativo di sicurezza nazionale, supervisionato personalmente da Putin, senza seguire le sessioni di discussione fondamentali che si tengono ogni anno a Vladivostok.

Prendiamo ad esempio questo dibattito sull’architettura dei corridoi di trasporto, che illustra nel dettaglio il Corridoio di Trasporto Transartico: un sistema integrato e multimodale (via mare, ferrovia, strada, oltre ai principali fiumi della Siberia).

Per molti aspetti, il Corridoio di Trasporto Transartico rispecchia il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud, anch’esso multimodale e collegato ai BRICS, così come i molteplici corridoi della Nuova Via della Seta costruiti dalla Cina da Est a Ovest.

L’ambizione della Russia spazia dal riorientamento dei flussi di merci verso Est e Sud, all’integrazione dell’Estremo Oriente nel nascente Corridoio di Trasporto Transartico. La pianificazione strategica è già delineata in un “Piano d’azione unificato per la zona artica della Federazione Russa e il Corridoio di Trasporto Transartico”.

E questo ci porta all’Artico, e alla Rotta Marittima del Nord, che i cinesi descrivono poeticamente come la Via della Seta Polare.

Un importante dibattito a Vladivostok, a cui ha partecipato Vladimir Panov della ROSATOM, azienda leader nel settore nucleare e rappresentante speciale per lo sviluppo dell’Artico, ha illustrato come la politica russa per l’Artico non si limiti allo sviluppo di una base di risorse strategiche operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno, ma si impegni anche a “preservare le tradizioni e lo stile di vita delle popolazioni indigene del Nord e a proteggere l’ambiente”.

Nell’ambito della sua complessa strategia per l’Estremo Oriente, la Russia sta anche inaugurando un Centro Finanziario Orientale, la più grande riforma istituzionale del mercato finanziario russo degli ultimi tempi, come ha spiegato il viceministro delle Finanze Alexei Moiseev.

Tra i corridoi di connettività, la scommessa russa sulla Rotta Marittima del Nord è senza precedenti. La complessità è sbalorditiva: come creare un sistema completamente nuovo, attraente per i clienti globali, in cui trasporti marittimi, supporto di rompighiaccio, infrastrutture portuali e regolamentazione governativa debbano interagire senza soluzione di continuità?

Putin a Vladivostok è andato dritto al punto: l’Estremo Oriente e l’Artico vengono costruiti insieme come un unico sistema fisico: energia, dati, ferrovie e una rotta polare totalmente indipendente dai punti di controllo NATO.

Il fiore all’occhiello è il Corridoio di Trasporto Transartico, che collega San Pietroburgo e Murmansk, attraverso la Rotta Marittima del Nord, a Vladivostok e da lì a tutti i Paesi dell’Asia-Pacifico. In sintesi, quasi dal nulla, si costruisce un ponte terrestre in acciaio, ghiaccio ed energia, con il relativo sistema finanziario collegato alla rotta.

Si confronti questo con il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud, attraverso il quale tre nazioni BRICS e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai possono condurre tutti i loro scambi commerciali senza toccare un singolo punto di strozzatura che potrebbe essere chiuso da Washington, con l’Iran che funge da porta d’accesso meridionale della Russia all’interno di una più ampia strategia di contrasto al contenimento occidentale.

Russia e Cina puntano tutto sugli investimenti produttivi

Nel complesso, Bishkek e Vladivostok hanno offerto una serie di esempi concreti di come l’Eurasia stia affinando la sua strategia di “dimenticarsi dell’Occidente“.

Il professor Michael Hudson ha una proposta rivoluzionaria su cosa si dovrebbe fare riguardo a quello che è probabilmente il nocciolo della questione per il Sud del mondo: il debito dollarizzato. La soluzione, insiste, deve venire dalle potenze eurasiatiche Russia e Cina, sotto forma di “fornitura del credito necessario per consentire agli alleati commerciali e di investimento, compresi quelli della Nuova Via della Seta, di collaborare“.

Ciò equivarrebbe a niente meno che a un nuovo ordine economico finanziato in gran parte dai membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e dei BRICS, con “i creditori che acquisiscono partecipazioni azionarie nelle economie dei Paesi le cui infrastrutture pubbliche finanzieranno attraverso programmi come la Nuova Via della Seta cinese“, e le nazioni dipendenti dal petrolio che “si indebitano con l’Iran, con la possibilità di ottenere garanzie dalla Cina“.

Per quanto i BRICS siano essenzialmente un gruppo riformista, non rivoluzionario, rimangono, insieme all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il nucleo multilaterale della spinta verso la multipolarità. Non ci si illude che a Nuova Delhi, entro la fine di questa settimana, si possano raggiungere importanti traguardi. Eppure, Russia, Cina e Iran, tutti al tavolo delle trattative, possono vantare i progressi in materia di sovranità stabiliti a Bishkek e Vladivostok.

È un percorso lungo e tortuoso, naturalmente. Il dollaro statunitense rappresenta ancora il 57% delle riserve valutarie globali, il 54% delle fatture di esportazione globali e l’89% delle transazioni in valuta estera. Tuttavia, è bene tenere d’occhio il costante aumento degli scambi commerciali in valute locali, comuni e regionali: Russia-Cina; Russia-India; all’interno e all’esterno dell’ASEAN; la crescita del Sistema panafricano di pagamenti e regolamenti. L’elenco è lungo.

I BRICS potrebbero essere sul punto di implementare finalmente un proprio meccanismo di regolamento dei pagamenti in valute locali tramite un sistema di messaggistica finanziaria transfrontaliera. Devono però completare la costruzione delle infrastrutture e trovare la volontà politica collettiva per osare, il che significa ribaltare il dominio del dollaro negli scambi commerciali e nelle transazioni. Le lezioni apprese a Bishkek e Vladivostok potrebbero rivelarsi decisive, se sapientemente applicate a Nuova Delhi.

* Pepe Escobar è editorialista di The Cradle, redattore capo di Asia Times e analista geopolitico indipendente specializzato in Eurasia. Dalla metà degli anni ’80 ha vissuto e lavorato come corrispondente estero a Londra, Parigi, Milano, Los Angeles, Singapore e Bangkok. È autore di numerosi libri; il suo ultimo è Raging Twenties (I Ruggenti Anni 20). – Traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://thecradle.co/articles-id/39821

10 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO