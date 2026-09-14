Collaborazione, non confronto: la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti

La prossima visita del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti deve essere compresa come qualcosa di più di un incontro tra due capi di Stato: deve essere vista come un incontro tra due possibili futuri.

In un futuro, gli Stati Uniti impongono alla Cina una spirale di confronto. Le dispute commerciali si trasformano in guerra economica, la guerra economica si intensifica fino a diventare un blocco tecnologico, i blocchi tecnologici producono un accerchiamento militare e, infine, l’accerchiamento militare genera incidenti, mentre gli incidenti accrescono il rischio di una guerra inimmaginabile.

Nell’altro futuro, i due Paesi riconoscono che nessuno dei due può distruggere l’altro senza distruggere gran parte dell’umanità. Riconoscono che la coesistenza non è un atto di carità e che la collaborazione non è una concessione. Entrambe sono necessità.

Questo è il significato della decisione del presidente Xi di recarsi negli Stati Uniti. Il ministero degli Esteri cinese ha descritto la diplomazia tra capi di Stato come avente un ruolo «insostituibile» nell’orientare le relazioni tra i due Paesi. La visita segue il viaggio del presidente Donald Trump in Cina a maggio e i negoziati tuttora in corso su dazi, commercio e investimenti.

Vi sono indicazioni secondo cui il presidente Xi viaggerà con una nutrita delegazione di esponenti del mondo imprenditoriale cinese. Questi elementi suggeriscono che Pechino voglia allontanare la relazione da una crisi permanente e orientarla verso un confronto pragmatico.

Ma la diplomazia tra Cina e Stati Uniti non può ridursi a un’occasione per scattare fotografie. Né deve essere intesa come una trattativa nella quale una delle due parti deve arrendersi all’altra. Deve basarsi su un riconoscimento lucido della realtà. O, per essere precisi, di quattro realtà.

La prima realtà

La prima realtà è che la Cina non può essere contenuta.

La Cina non è un Paese minore il cui sviluppo possa essere soffocato dalle sanzioni. Ha una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, un vastissimo sistema industriale, una comunità scientifica sempre più sofisticata e profonde relazioni commerciali in Asia, Africa, America Latina ed Europa.

Qualunque sia l’opinione che si ha della Cina, è assurdo immaginare che possa essere semplicemente esclusa dall’economia mondiale. Il tentativo di contenere la Cina ha già prodotto un catalogo straordinario di restrizioni: dazi, controlli sui semiconduttori, divieti sugli investimenti, sanzioni contro aziende cinesi, pattugliamenti navali lungo le coste cinesi e la costruzione di nuovi accordi militari dal Pacifico all’Oceano Indiano.

Ognuna di queste misure viene presentata come difensiva. Considerate nel loro insieme, tuttavia, esse costituiscono un’architettura di confronto.

A Washington esiste una pericolosa illusione: quella secondo cui la pressione costringerà la Cina ad abbandonare il proprio sviluppo. Nessun governo cinese potrebbe accettare una simile richiesta. Dopo il secolo dell’umiliazione — dalle guerre dell’oppio all’invasione giapponese — il ripristino della sovranità nazionale e il miglioramento delle condizioni di vita non sono questioni negoziabili per il popolo cinese.

Gli Stati Uniti possono rallentare alcuni aspetti dello sviluppo cinese, ma non possono convincere la Cina a tornare alla povertà.

La seconda realtà

La seconda realtà è che la separazione economica non è né semplice né indolore.

Stati Uniti e Cina rimangono profondamente interconnessi attraverso il commercio, gli investimenti, le catene di approvvigionamento, le conoscenze scientifiche e i mercati dei consumatori.

Gli agricoltori statunitensi dipendono dagli acquirenti cinesi. Le aziende statunitensi dipendono dalla produzione cinese e dai consumatori cinesi. La Cina, nel frattempo, trae beneficio dall’accesso alla tecnologia statunitense, ai prodotti agricoli e ai capitali americani.

I negoziatori stanno ora discutendo riduzioni reciproche dei dazi e nuovi meccanismi per il commercio e gli investimenti. Si tratta di misure modeste, ma riconoscono una verità importante: la guerra economica danneggia entrambi i Paesi.

I dazi vengono annunciati attraverso discorsi nazionalistici, ma i loro costi compaiono silenziosamente nelle spese per la spesa alimentare, nella chiusura delle fabbriche, nelle catene di approvvigionamento interrotte e nella perdita di posti di lavoro.

I lavoratori negli Stati Uniti non traggono beneficio dall’indebolimento della Cina. Le loro difficoltà affondano principalmente le radici nelle decisioni prese dalla loro stessa classe dirigente: decenni di deindustrializzazione, il potere della finanza, gli attacchi ai sindacati, la privatizzazione dei servizi pubblici e il rifiuto di realizzare seri investimenti sociali.

La Cina non ha chiuso le fabbriche del Midwest statunitense. Sono state le aziende americane a chiuderle alla ricerca di profitti più elevati.

La risposta alle disuguaglianze in uno dei due Paesi non è il nazionalismo economico degli Stati Uniti.

La terza realtà

La terza realtà è che l’umanità deve affrontare problemi che nessuno dei due Paesi può risolvere agendo da solo.

La catastrofe climatica non possiede un passaporto. Il carbonio emesso in un Paese riscalda l’atmosfera ovunque.

Gli Stati Uniti dispongono di immense risorse scientifiche e finanziarie, mentre la Cina ha sviluppato una enorme capacità produttiva nel settore dei pannelli solari, delle batterie, dei veicoli elettrici, del trasporto pubblico e delle infrastrutture per le energie rinnovabili.

La collaborazione tra i due Paesi potrebbe accelerare una transizione energetica mondiale. Il confronto la rallenterà proprio nel momento in cui i ritardi sono diventati intollerabili.

Lo stesso vale per la salute pubblica. La pandemia di COVID-19 ci ha mostrato il costo umano della segretezza, della competizione e del nazionalismo vaccinale.

L’intelligenza artificiale rappresenta un’altra area urgente di cooperazione. Queste tecnologie non possono essere governate adeguatamente attraverso dottrine militari contrapposte o da società private alla ricerca del massimo profitto.

I due Paesi devono sviluppare garanzie comuni contro le armi autonome, i cyberattacchi destabilizzanti, la sorveglianza di massa e l’uso dell’intelligenza artificiale per aggravare le disuguaglianze sociali.

Infine, la quarta realtà

La quarta realtà è la questione della guerra.

Cina e Stati Uniti sono potenze nucleari. Qualsiasi conflitto militare diretto tra loro avrebbe conseguenze impossibili da calcolare.

Per questo Taiwan non deve essere trasformata nel detonatore di un confronto catastrofico. Il principio di «una sola Cina» e gli accordi diplomatici esistenti non devono essere svuotati di significato attraverso provocazioni, vendite di armi o gesti concepiti per il teatro della politica interna.

La pace richiede moderazione da entrambe le parti, ma la moderazione non può significare che gli Stati Uniti circondino la Cina con basi militari e navi da guerra e poi pretendano che sia la Cina, da sola, a mantenere la calma.

La sicurezza non può essere ottenuta attraverso l’insicurezza permanente di un altro Paese.

Ci saranno, naturalmente, disaccordi. La collaborazione non richiede un accordo su ogni questione politica. Né la coesistenza richiede il silenzio sulle differenze.

Ma il disaccordo deve essere gestito attraverso la diplomazia, il diritto internazionale e le istituzioni delle Nazioni Unite, non attraverso sanzioni, minacce ed esercitazioni militari.

I Paesi del Sud globale hanno un interesse particolare al successo di questa visita. Non vogliono che venga loro imposto di scegliere tra Cina e Stati Uniti.

Non vogliono che i loro porti, le loro risorse minerarie, i loro sistemi di telecomunicazione e le loro istituzioni politiche vengano trasformati in campi di battaglia di una nuova guerra fredda.

Vogliono accesso alla finanza, alla tecnologia, alla medicina e ai mercati senza essere sottoposti a subordinazione politica. Vogliono sviluppo, non il reclutamento in campi militari contrapposti.

La visita di Xi Jinping comporta quindi una responsabilità che si estende ben oltre Washington e Pechino.

Il mondo non ha bisogno di un accordo che si limiti a dividere i mercati tra aziende cinesi e statunitensi. Ha bisogno di un impegno a ridurre il pericolo della guerra, smantellare le misure coercitive unilaterali, ripristinare normali relazioni economiche, cooperare sul clima e sulla salute pubblica e rafforzare i principi della Carta delle Nazioni Unite.

L’importanza della visita non risiede nella cerimonia, ma nella possibilità che essa rappresenta.

Offre a entrambi i Paesi l’opportunità di allontanarsi dal precipizio.

Gli Stati Uniti devono abbandonare la fantasia secondo cui possono preservare la propria supremazia impedendo lo sviluppo della Cina.

La Cina, da parte sua, ha ripetutamente affermato di non voler sostituire gli Stati Uniti come potenza egemonica. Questo principio deve diventare la base di una relazione duratura: nessun contenimento, nessuna dominazione, nessuna guerra.

Esiste una vecchia abitudine tra gli Stati potenti: considerare il compromesso come un segno di debolezza.

Nell’era nucleare, è vero il contrario.

Non ci vuole alcun coraggio a ordinare a un’altra nave da guerra di entrare in acque contese. Ci vuole coraggio politico per riconoscere che anche il proprio avversario ha interessi legittimi, che la coesistenza richiede reciprocità e che la sopravvivenza dell’umanità è più importante della vanità della supremazia.

Questa visita dovrebbe quindi portare da Washington al mondo un messaggio semplice: la collaborazione non è resa, la diplomazia non è debolezza e la pace non è un’astrazione.

Il confronto non offre a nessuno dei due Paesi un futuro.

La collaborazione offre al mondo una possibilità.

* da GlobeTrotter

14 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO