Una operazione “false flag” dietro il tentato dirottamento dell’aereo degli Emirati?

Sulla dinamica, gli scopi e le conseguenze del tentato dirottamento dell’aereo della Flydubai, cominciano ad emergere “dettagli”, sia sulla stampa israeliana che in quella di altri paesi dell’area, dettagli che meritano di essere presi in seria considerazione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe cercato di utilizzare un incidente che coinvolgeva un aereo passeggeri emiratino per attirare gli Stati Uniti in un’altra guerra contro l’Iran. A sostenerlo è la televisione iraniana Press TV, citando una fonte regionale anonima a conoscenza della questione.

La fonte ha dichiarato che l’operazione sarebbe stata discussa e finalizzata durante la visita “riservata” di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti, tre giorni prima dell’incidente di mercoledì che ha coinvolto il volo Flydubai FZ1073. Secondo la fonte, Netanyahu viaggiava con alti funzionari militari e di intelligence.

La fonte di Press TV ha affermato che le discussioni hanno coinvolto funzionari di diversi paesi arabi e si sono concentrate sull’ideazione di un’operazione di false flag che potesse essere attribuita all’Iran.

L’obiettivo sarebbe stato quello di spingere il presidente USA Donald Trump a rinnovare immediatamente un’azione militare contro Teheran.

Anche l’agenzia di stampa turca Anadolu ha ripreso le accuse di Press TV.

La fonte ha collegato il presunto piano alla preoccupazione di Netanyahu per le prossime elezioni della Knesset, sostenendo che la sua coalizione potrebbe non riuscire a ottenere la maggioranza necessaria per formare un altro governo nelle circostanze attuali.

“In tal caso, dopo essere stato rimosso dalla carica di primo ministro, dovrebbe trascorrere il resto della sua vita politica dietro le sbarre,” ha detto la fonte a Press TV, affermando inoltre che Netanyahu sperava di usare la sua influenza su Trump e sulla Casa Bianca per provocare una guerra su vasta scala contro l’Iran.

Secondo questa versione, Netanyahu ha cercato di usare “le armi, l’economia e il declino della credibilità americana” per porre riparo alla sua “situazione politica disperata.“

Il Times of Israel rammenta oggi che gli Accordi di Abramo – che hanno stabilito legami diplomatici tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti nel 2020 – vietano ai piloti di volare in Israele se i loro paesi non hanno relazioni con Israele.

Nonostante tale disposizione, la televisione israeliana Canale 12 ha riferito che Israele ha permesso a decine di piloti omaniti di volare nel Paese negli ultimi anni, aggiungendo che ha delegato la supervisione di tale divieto, confidando nelle compagnie aeree straniere affinché lo facciano rispettare.

Secondo quanto riferito dall’emittente, il servizio di sicurezza interno Shin Bet non ha mai esaminato le origini dei piloti di Flydubai, limitandosi a chiedere alla compagnia aerea di non impiegare piloti provenienti da stati che non intrattengono rapporti con Israele.

“Lo Shin Bet ha tutti i mezzi per sapere, in cinque minuti, chi sono tutti i piloti della compagnia aerea di Dubai, e ha semplicemente scelto di chiudere un occhio“, ha dichiarato un funzionario anonimo del settore aereo, secondo quanto riportato da Canale 12.

“In Israele, si aspettavano che la compagnia aerea fosse sufficientemente affidabile, quindi negli ultimi anni non hanno condotto verifiche.”

Le accuse secondo cui il tentato dirottamento aereo sia in realtà una operazione False flag, giungono a seguito delle critiche iraniane all’incontro di Netanyahu con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Il funzionario della sicurezza iraniano Mohsen Rezaei aveva avvertito mercoledì che ospitare Netanyahu non avrebbe avuto conseguenze favorevoli, esortando Abu Dhabi a “imparare dall’ultima guerra, smettendo di accendere le guerre.”

Il Ministero degli Esteri iraniano ha avvertito che la presenza di Netanyahu minacciava la pace regionale e la sicurezza collettiva. La fonte di Press TV ha detto che l’Iran stava monitorando i movimenti statunitensi e israeliani e si preparava a rispondere a qualsiasi nuova azione ostile.

Come noto, il volo FZ1073, che trasportava 174 passeggeri da Dubai a Tel Aviv, ha effettuato un atterraggio di emergenza mercoledì presso l’aeroporto internazionale Prince Sultan bin Abdulaziz di Tabuk, in Arabia Saudita.

Flydubai ha dichiarato che “si è verificata una rissa nella cabina di pilotaggio” e che i membri dell’equipaggio hanno messo in sicurezza l’aereo prima che fosse deviato. Le autorità aeroportuali saudite hanno riferito che sia il comandante che il primo ufficiale sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono rimasti sani e salvi.

Il Centro Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti dell’Arabia Saudita ha successivamente aperto un’indagine sull’incidente. L’inchiesta riguarda sia gli eventi a bordo dell’aeromobile sia le circostanze che hanno portato alla deviazione dalla sua rotta.

Successivamente, Flydubai ha annunciato una sospensione temporanea dei voli da e per Israele mentre continuava l’indagine. La compagnia aerea ha dichiarato che la misura consentirebbe alle autorità di “stabilire tutti i fatti che circondano l’incidente.“

Il Times of Israel scrive che gli Emirati Arabi Uniti sono infuriati con Israele per aver concluso frettolosamente che si sia trattato di un attacco “terrorista” prima del completamento delle indagini, e insistono sul fatto che gestiranno direttamente l’inchiesta. Pur non escludendo un movente di quel tipo, al momento preferiscono attendere prima di giungere a una conclusione definitiva, ha affermato l’emittente.

Secondo il quotidiano israeliano, il Mossad e lo Shin Bet stanno intanto lavorando per stabilire se il copilota abbia agito da solo o per conto di un gruppo terroristico. “Al momento, si sta diffondendo sempre più l’ipotesi che abbia agito da solo per motivi nazionalistici e che l’Iran non sia coinvolto, sebbene ciò non sia stato ancora confermato” riporta il Times of Israel.

Il Jerusalem Post riferisce che la El Al Israel Airlines è stata costretta a cancellare i voli per Dubai dopo che le autorità hanno revocato il permesso alle compagnie aeree israeliane di atterrare negli Emirati. Secondo le stime, più di 10.000 israeliani sono bloccati a Dubai e in altre destinazioni da cui si prevedeva che tornassero in Israele tramite i voli delle compagnie aeree emiratine.

3 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO