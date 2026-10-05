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Un appello internazionale per la liberazione di Nicolàs Maduro e Cilia Flores

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Nicolás Maduro e Cilia Flores sono innocenti. Non hanno commesso alcun crimine, né in Venezuela né in altri territori. Sono stati rapiti illegalmente da una forza militare straniera, senza l’esistenza di alcuna dichiarazione di guerra. Per questo motivo, i rapitori dovrebbero essere arrestati e processati.

È una verità assoluta, e il presidente Trump è stato chiaro: l’obiettivo del rapimento è sempre stato quello di mettere in ginocchio il governo bolivariano, tenere in ostaggio il presidente e farlo catturare in cambio di petrolio venezuelano.

Le accuse statunitensi sono semplicemente accuse infondate. Secondo la presunzione di innocenza – riconosciuta dalla stessa Costituzione degli Stati Uniti e dall’Articolo 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici – l’onere della prova ricade sull’accusatore.

Non sono Maduro e Flores a dover dimostrare la loro innocenza: Washington è colui che deve provare la loro colpevolezza, e finora non l’ha fatto, né potrà farlo senza ricorrere alla fabbricazione di prove false senza alcuna veridicità.

Le organizzazioni, i movimenti, i partiti, i sindacati, gli intellettuali e le persone che aderiscono a questo manifesto si rivolgono ai popoli del mondo a chiedere la loro liberazione, davanti a una prigione e a un tribunale totalmente illegali.

Né prove né giurisdizione

Come dobbiamo ricordare, il 3 gennaio 2026, le forze statunitensi sono entrate illegalmente in Venezuela e hanno rapito il presidente Nicolás Maduro e la prima combattente Cilia Flores per trasferirli negli Stati Uniti, dove sono ancora incarcerati tuttora.

Non c’era alcuna richiesta di estradizione, nessun processo legale concordato e nessuna autorizzazione dal Consiglio di Sicurezza: c’era un’operazione militare contro un paese sovrano per catturare il presidente e la first lady in carica.

L’articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di uno Stato, e arrestare una persona accusata di reati di traffico di droga nei tribunali di uno dei paesi non è tra le sue eccezioni. Né uno Stato può spegnere l’immunità del capo di stato di un altro paese negandogli il riconoscimento diplomatico.

L’accusa non regge nemmeno a nessun esame. Si basa sulla narrazione del cosiddetto “Cartello dei Soli”, di cui lo stesso governo degli Stati Uniti ha riconosciuto la sua inesistenza una volta consumato il rapimento.

Il suo nome, tuttavia, per anni è stato un espressione ombrello per accuse sparse legate al traffico di droga, senza alcuna comprovata appartenenza, struttura di comando o catena di autorità, rifacendo riaffiorare ancora una volta la narrazione della “guerra alla droga” degli anni ’70 che ha servito solo da maschera per l’intervento nei paesi della regione.

Nel caso della deputata Cilia Flores, queste accuse sono ancora più insostenibili. La violenza estrema con cui è stata trattata è la prova di un caso di violenza di genere per ragioni politiche che va sottolineato.

La selettività di questa presunta guerra contro il traffico di droga e i “narco-stati” è già stata dimostrata quando l’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, alleato di Washington, nonostante fosse stato estradato, processato con prove e controinterrogatorio, e infine condannato da un tribunale federale di New York, è stato graziato da Donald Trump nel dicembre 2025.

Le implicazioni di questo caso vanno ben oltre il Venezuela. Permettere a uno stato straniero di imporsi sulla giurisdizione legale di un altro paese e di avanzare in un processo senza base nel diritto internazionale equivale a consacrare il sistema giudiziario statunitense come una giurisdizione globale e illimitata.

Pertanto, dichiariamo e pretendiamo

Nicolás Maduro e Cilia Flores sono stati rapiti con un atto illegale di forza militare, sono stati portati davanti ai tribunali dello stesso stato che ha perseguito il loro rovesciamento per anni e sono stati accusati sulla base di una narrazione politica di presunti crimini che non è ancora sopravvissuta a un test di veridicità.

Di conseguenza, richiediamo:

  1. Il rilascio immediato del presidente Nicolás Maduro e della deputata Cilia Flores e il loro sicuro ritorno in Venezuela.
  2. La cessazione del processo giudiziario derivava da un arresto in violazione della Carta delle Nazioni Unite e dall’immunità di un capo di Stato in carica.
  3. Pieno rispetto per la sovranità del Venezuela e la fine dell’aggressione militare, delle sanzioni unilaterali coercitive e delle operazioni di cambio di regime.
  4. Il rifiuto esplicito da parte degli Stati e delle organizzazioni multilaterali della dottrina della giurisdizione extraterritoriale illimitata che questo caso cerca di stabilire.
  5. La fine dell’uso della “guerra alla droga” come pretesto per attacchi in vari paesi della regione, con assassinii e senza alcun processo precedente.

Chiediamo ai movimenti popolari, ai sindacati, ai partiti, ai giuristi, agli intellettuali e ai popoli del mondo a diffondere questo manifesto, portarlo ai loro parlamenti, università e organizzazioni, e chiedere ai loro governi di rompere il silenzio.

Convocano: Movimenti ALBA e Assemblea Internazionale dei Popoli (AIP)

Per iscriverti, invia il tuo nome o organizzazione, paese, email a: secretaria@albamovimientos.org.br

Prime firme:

1. Roger Waters, Inghilterra, musicista
2. Ignacio Ramonet, Spagna, giornalista
3. João Pedro Stédile, Brasile, MST
4. Ana Esther Ceceña, Messico, Osservatorio Latinoamericano di Geopolitica. Istituto di Ricerca Economica, UNAM
5. Irene León, Ecuador, Rete di Intellettuali e Artisti in Difesa dell’Umanità REDH
6. Juan Carlos Monedero, Spagna, Professore e intellettuale
7. Paco Ignacio Taibo II, Messico, Scrittore
8. Cecilia Todd, Venezuela, cantautrice venezuelana
9. Raúl Torres, cantautore di Cuba, Cuba, Alma Candil
10. Héctor Díaz Polanco, Messico, antropologo
11. Atilio Borón, Argentina, Professore Universitario
12. Daniel Jadue, Cile, Partito Comunista del Cile
13. Camille Chalmers, Haiti, PAPDA
14. Max Agustín Correa Hernandez, Messico, Presidente del Consiglio Nazionale della Cardenista Centrale Campesina
15. Mario Alberto Reyes Cantú, Messico, Coordinatore Nazionale della Campesina Cardenista Centrale
16. Paloma Saiz, Messico, Brigata da Read in Freedom
17. Blanca Salces, Messico, Lega Culturale Antifascista
18. Blanca Montoya, Messico, Accademica (Dottorato in Filologia).
19. Felipe Ávila, Messico, storico
20. Margarita Vázquez Montaño, Messico, storica
21. José Guadalupe Gandarilla, Messico, Accademico
22. Roberto Casella, Italia, Segretario dell’Associazione Granma Italia-Cuba
23. Kwesi Pratt, Jr., Ghana, Organizzazione: Ghana Socialist Movement (SMG)
24. Khadija Ryadi, Lauréate du prix des droits de l’Homme de l’ONU, Marocco
25. Claudio Katz, Economista della ricerca, Argentina
26. Virgínia FONTES, storica, Brasile
27. Manu Pineda, Partito Comunista di Spagna, Stato spagnolo
28. Raul Torres, cantautore cubano, Alma Candil, Cuba
29. Cecilia Todd, , Venezuela
30. ATTAC Associazione Ungherese, Ungheria
31. Solidarietà con la Palestina Cluj-Napoca, Romania
32. COMITATO RIO DE CAROCA IN SOLIDARIETÀ CON CUBA E CAUSE GIUSTE, Brasile
33. Partito Popolare Tekojoja, Paraguay
34. Movimento Popolare La Nostra America, Argentina
35. Casa Tecmilco, Messico
36. Movimento Umanista, Argentina
37. Collettivo Argamasa, Argentina
38. Istituto Tricontinentale, Venezuela
39. Marcia Mondiale delle Donne, Brasile
40. Fronte Nazionale per la Difesa dei Diritti Economici e Sociali FRENADESO, Panama
41. Fronte Hugo Chavez, Canada
42. Comuna «José Pío Tamayo «, Venezuela
43. Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Argentina
44. Jordanian Communist Party, Jordán
45. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – The Socialist people’s Alliance Party, Egipto
46. Venezuela Solidarity Campaign, Reino Unido
47. Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias, Estado Español
48. No War Rome, Italia
49. Izquierda Unida, Estado Español
50. Mani Rosse Antirazziste, Italia
51. Consejo comunal Jesús Fonseca, Venezuela
52. Partito della Rifondazione Comunista, Italia
53. Economista di ricerca, Argentina
54. Psuv, Venezuela
55. Movimento Socialista Allendista, Cile
56. Rete di Intellettuali e Artisti per l’Umanità, Uruguay
57. Collettivo Tecnico e Scientifico Zambo Vergatario, Venezuela
58. Giustizia di pace comunale, Venezuela
59. Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), Stato spagnolo
60. Hugo Chávez Associazione Galiziana Bolivariana, Stato spagnolo
61. CV sector la plaza, comune rivoluzionaria e socialista bolivariana, Venezuela
62. Fondazione Miguel Enríquez, Cile
63. Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cubs, Italia
64. Movimento Socialista Allendista, Cile
65. Centro di Pace e Giustizia Mt. Diablo, Stati Uniti
66. Coalizione di Solidarietà del Nicaragua e Chiesa Metodista Unita, Nicaragua
67. Americas Without Sanctions/SanctionsKill, Stati Uniti
68. Lega Latinoamericana per il Ritorno in Palestina, Venezuela
69. Coalizione di Solidarietà con il Nicaragua, Nicaragua
70. Osservatorio per la chiusura della Scuola delle Americhe, Cile
71. Movimento Brasil Popular – MBP, Brasile
72. La nostra bandiera, Perù
73. CEMIDA (CENTRO MILITARE PER LA DEMOCRAZIA ARGENTINA), ARGENTINA
74. CACIQUE CACIQUE COMUNE CAYAURIMA, Venezuela
75. Anti-Fascist International, Brasile
76. Amnesty International, Francia
77. LAUICOM, Venezuela
78. SICSAL Messico, Messico
79. Partito della lotta per il socialismo, Stati Uniti
80. Assemblea del Potere Popolare, Stati Uniti
81. Centro Harriet Tubman per la Giustizia Sociale, Stati Uniti
82. Donne in lotta/Mujeres en Lucha, Porto Rico
83. Ensenyants Solidaris, Stato spagnolo
84. Associazione Internazionale degli Avvocati Democratic<span style=”color: #333333;”><span style=”font-family: Liberation Serif, serif;”><span style=”font-size: large;”><b><strong>i, Libano
85. Laboratoire International pour l’Habitat Populaire, Francia
86. *Blocco Idrocarburi Femminili PETROMUJER*, Venezuela
87. Commissione Araba per i Diritti Umani, Francia
88. IWGIA, Ecuador
89. Organizzazione Politica Los Necios, Honduras
90. Grupo Cañon, Venezuela
91. ATHENA FOUNDATION, Messico
92. Colectivo Alas de Libertad, Colombia
93. Brigata Terepaima Vive, Venezuela
94. Amici dell’America Latina, Stati Uniti
95. Cantata Insurgente Sierra Maestra, Venezuela
96. Centro Internazionale d’Azione, Stati Uniti
97. Partito Mondiale dei Lavoratori, Stati Uniti
98. Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba, Cuba
99. Partito Comunista di Spagna, Stato spagnolo
100. COMUNISTES DE CATALUNYA, Stato spagnolo
101. The MARIÁTEGUI POST, Perù
102. Osservatorio dei Diritti Umani dei Popoli, Stato spagnolo
103. intal – Globalizzare la solidarietà, Belgio
104. Movimento Socialista dei Lavoratori del Kenya, Kenya
105. Fronte Popolare Darío Santlyn, Argentina
106. Associazione Svizzera-Cuba, Svizzera
107. Rete Internazionale di Solidarietà con la Guinea-Bissau, Regno Unito
108. Rete per la Democrazia e i Diritti Umani, Nigeria
109. Associazione Internazionale degli Avvocati Democratici, Svizzera
110. Coalizione Internazionale per la Pace, Stati Uniti
111. Movimento Antiimperialista Indigeno del Sud, Venezuela
112. Fronte Antiimperialista Internazionalista, Stato spagnolo
113. ProUNIR Uruguay, Gruppo Uruguay
114. Sinistra Socialista, Perù
115. UniTierra 🌎 Ecuador Social Organization, Ecuador
116. Comune di Guayatamo, Venezuela
117. Attac 16, Francia
118. Resistenza socialista, Ecuador
119. Collettivo Culturale Alí Primera, Venezuela
120. Alma Candil, Cuba
121. , Venezuela
122. Scuola Nazionale Robinsonian, Venezuela
123. Avvocati per la Libertà Patriottica Venezuelana di Nicolás Maduro e Cilia Flores, Venezuela
124. Consiglio Comunale della Nueva Generazione, Venezuela
125. Nora Castañeda Fronte Femminista, Venezuela
126. Gruppo d’Azione Palestinese, Regno Unito

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