Un appello internazionale per la liberazione di Nicolàs Maduro e Cilia Flores

Nicolás Maduro e Cilia Flores sono innocenti. Non hanno commesso alcun crimine, né in Venezuela né in altri territori. Sono stati rapiti illegalmente da una forza militare straniera, senza l’esistenza di alcuna dichiarazione di guerra. Per questo motivo, i rapitori dovrebbero essere arrestati e processati.

È una verità assoluta, e il presidente Trump è stato chiaro: l’obiettivo del rapimento è sempre stato quello di mettere in ginocchio il governo bolivariano, tenere in ostaggio il presidente e farlo catturare in cambio di petrolio venezuelano.

Le accuse statunitensi sono semplicemente accuse infondate. Secondo la presunzione di innocenza – riconosciuta dalla stessa Costituzione degli Stati Uniti e dall’Articolo 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici – l’onere della prova ricade sull’accusatore.

Non sono Maduro e Flores a dover dimostrare la loro innocenza: Washington è colui che deve provare la loro colpevolezza, e finora non l’ha fatto, né potrà farlo senza ricorrere alla fabbricazione di prove false senza alcuna veridicità.

Le organizzazioni, i movimenti, i partiti, i sindacati, gli intellettuali e le persone che aderiscono a questo manifesto si rivolgono ai popoli del mondo a chiedere la loro liberazione, davanti a una prigione e a un tribunale totalmente illegali.

Né prove né giurisdizione

Come dobbiamo ricordare, il 3 gennaio 2026, le forze statunitensi sono entrate illegalmente in Venezuela e hanno rapito il presidente Nicolás Maduro e la prima combattente Cilia Flores per trasferirli negli Stati Uniti, dove sono ancora incarcerati tuttora.

Non c’era alcuna richiesta di estradizione, nessun processo legale concordato e nessuna autorizzazione dal Consiglio di Sicurezza: c’era un’operazione militare contro un paese sovrano per catturare il presidente e la first lady in carica.

L’articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di uno Stato, e arrestare una persona accusata di reati di traffico di droga nei tribunali di uno dei paesi non è tra le sue eccezioni. Né uno Stato può spegnere l’immunità del capo di stato di un altro paese negandogli il riconoscimento diplomatico.

L’accusa non regge nemmeno a nessun esame. Si basa sulla narrazione del cosiddetto “Cartello dei Soli”, di cui lo stesso governo degli Stati Uniti ha riconosciuto la sua inesistenza una volta consumato il rapimento.

Il suo nome, tuttavia, per anni è stato un espressione ombrello per accuse sparse legate al traffico di droga, senza alcuna comprovata appartenenza, struttura di comando o catena di autorità, rifacendo riaffiorare ancora una volta la narrazione della “guerra alla droga” degli anni ’70 che ha servito solo da maschera per l’intervento nei paesi della regione.

Nel caso della deputata Cilia Flores, queste accuse sono ancora più insostenibili. La violenza estrema con cui è stata trattata è la prova di un caso di violenza di genere per ragioni politiche che va sottolineato.

La selettività di questa presunta guerra contro il traffico di droga e i “narco-stati” è già stata dimostrata quando l’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, alleato di Washington, nonostante fosse stato estradato, processato con prove e controinterrogatorio, e infine condannato da un tribunale federale di New York, è stato graziato da Donald Trump nel dicembre 2025.

Le implicazioni di questo caso vanno ben oltre il Venezuela. Permettere a uno stato straniero di imporsi sulla giurisdizione legale di un altro paese e di avanzare in un processo senza base nel diritto internazionale equivale a consacrare il sistema giudiziario statunitense come una giurisdizione globale e illimitata.

Pertanto, dichiariamo e pretendiamo

Nicolás Maduro e Cilia Flores sono stati rapiti con un atto illegale di forza militare, sono stati portati davanti ai tribunali dello stesso stato che ha perseguito il loro rovesciamento per anni e sono stati accusati sulla base di una narrazione politica di presunti crimini che non è ancora sopravvissuta a un test di veridicità.

Di conseguenza, richiediamo:

Il rilascio immediato del presidente Nicolás Maduro e della deputata Cilia Flores e il loro sicuro ritorno in Venezuela. La cessazione del processo giudiziario derivava da un arresto in violazione della Carta delle Nazioni Unite e dall’immunità di un capo di Stato in carica. Pieno rispetto per la sovranità del Venezuela e la fine dell’aggressione militare, delle sanzioni unilaterali coercitive e delle operazioni di cambio di regime. Il rifiuto esplicito da parte degli Stati e delle organizzazioni multilaterali della dottrina della giurisdizione extraterritoriale illimitata che questo caso cerca di stabilire. La fine dell’uso della “guerra alla droga” come pretesto per attacchi in vari paesi della regione, con assassinii e senza alcun processo precedente.

Chiediamo ai movimenti popolari, ai sindacati, ai partiti, ai giuristi, agli intellettuali e ai popoli del mondo a diffondere questo manifesto, portarlo ai loro parlamenti, università e organizzazioni, e chiedere ai loro governi di rompere il silenzio.

Convocano: Movimenti ALBA e Assemblea Internazionale dei Popoli (AIP)

Per iscriverti, invia il tuo nome o organizzazione, paese, email a: secretaria@albamovimientos.org.br

Prime firme:

1. Roger Waters, Inghilterra, musicista 2. Ignacio Ramonet, Spagna, giornalista 3. João Pedro Stédile, Brasile, MST 4. Ana Esther Ceceña, Messico, Osservatorio Latinoamericano di Geopolitica. Istituto di Ricerca Economica, UNAM 5. Irene León, Ecuador, Rete di Intellettuali e Artisti in Difesa dell’Umanità REDH 6. Juan Carlos Monedero, Spagna, Professore e intellettuale 7. Paco Ignacio Taibo II, Messico, Scrittore 8. Cecilia Todd, Venezuela, cantautrice venezuelana 9. Raúl Torres, cantautore di Cuba, Cuba, Alma Candil 10. Héctor Díaz Polanco, Messico, antropologo 11. Atilio Borón, Argentina, Professore Universitario 12. Daniel Jadue, Cile, Partito Comunista del Cile 13. Camille Chalmers, Haiti, PAPDA 14. Max Agustín Correa Hernandez, Messico, Presidente del Consiglio Nazionale della Cardenista Centrale Campesina 15. Mario Alberto Reyes Cantú, Messico, Coordinatore Nazionale della Campesina Cardenista Centrale 16. Paloma Saiz, Messico, Brigata da Read in Freedom 17. Blanca Salces, Messico, Lega Culturale Antifascista 18. Blanca Montoya, Messico, Accademica (Dottorato in Filologia). 19. Felipe Ávila, Messico, storico 20. Margarita Vázquez Montaño, Messico, storica 21. José Guadalupe Gandarilla, Messico, Accademico 22. Roberto Casella, Italia, Segretario dell’Associazione Granma Italia-Cuba 23. Kwesi Pratt, Jr., Ghana, Organizzazione: Ghana Socialist Movement (SMG) 24. Khadija Ryadi, Lauréate du prix des droits de l’Homme de l’ONU, Marocco 25. Claudio Katz, Economista della ricerca, Argentina 26. Virgínia FONTES, storica, Brasile 27. Manu Pineda, Partito Comunista di Spagna, Stato spagnolo 28. Raul Torres, cantautore cubano, Alma Candil, Cuba 29. Cecilia Todd, , Venezuela 30. ATTAC Associazione Ungherese, Ungheria 31. Solidarietà con la Palestina Cluj-Napoca, Romania 32. COMITATO RIO DE CAROCA IN SOLIDARIETÀ CON CUBA E CAUSE GIUSTE, Brasile 33. Partito Popolare Tekojoja, Paraguay 34. Movimento Popolare La Nostra America, Argentina 35. Casa Tecmilco, Messico 36. Movimento Umanista, Argentina 37. Collettivo Argamasa, Argentina 38. Istituto Tricontinentale, Venezuela 39. Marcia Mondiale delle Donne, Brasile 40. Fronte Nazionale per la Difesa dei Diritti Economici e Sociali FRENADESO, Panama 41. Fronte Hugo Chavez, Canada 42. Comuna «José Pío Tamayo «, Venezuela 43. Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Argentina 44. Jordanian Communist Party, Jordán 45. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – The Socialist people’s Alliance Party, Egipto 46. Venezuela Solidarity Campaign, Reino Unido 47. Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias, Estado Español 48. No War Rome, Italia 49. Izquierda Unida, Estado Español 50. Mani Rosse Antirazziste, Italia 51. Consejo comunal Jesús Fonseca, Venezuela 52. Partito della Rifondazione Comunista, Italia 53. Economista di ricerca, Argentina 54. Psuv, Venezuela 55. Movimento Socialista Allendista, Cile 56. Rete di Intellettuali e Artisti per l’Umanità, Uruguay 57. Collettivo Tecnico e Scientifico Zambo Vergatario, Venezuela 58. Giustizia di pace comunale, Venezuela 59. Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), Stato spagnolo 60. Hugo Chávez Associazione Galiziana Bolivariana, Stato spagnolo 61. CV sector la plaza, comune rivoluzionaria e socialista bolivariana, Venezuela 62. Fondazione Miguel Enríquez, Cile 63. Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cubs, Italia 64. Movimento Socialista Allendista, Cile 65. Centro di Pace e Giustizia Mt. Diablo, Stati Uniti 66. Coalizione di Solidarietà del Nicaragua e Chiesa Metodista Unita, Nicaragua 67. Americas Without Sanctions/SanctionsKill, Stati Uniti 68. Lega Latinoamericana per il Ritorno in Palestina, Venezuela 69. Coalizione di Solidarietà con il Nicaragua, Nicaragua 70. Osservatorio per la chiusura della Scuola delle Americhe, Cile 71. Movimento Brasil Popular – MBP, Brasile 72. La nostra bandiera, Perù 73. CEMIDA (CENTRO MILITARE PER LA DEMOCRAZIA ARGENTINA), ARGENTINA 74. CACIQUE CACIQUE COMUNE CAYAURIMA, Venezuela 75. Anti-Fascist International, Brasile 76. Amnesty International, Francia 77. LAUICOM, Venezuela 78. SICSAL Messico, Messico 79. Partito della lotta per il socialismo, Stati Uniti 80. Assemblea del Potere Popolare, Stati Uniti 81. Centro Harriet Tubman per la Giustizia Sociale, Stati Uniti 82. Donne in lotta/Mujeres en Lucha, Porto Rico 83. Ensenyants Solidaris, Stato spagnolo 84. Associazione Internazionale degli Avvocati Democratic<span style=”color: #333333;”><span style=”font-family: Liberation Serif, serif;”><span style=”font-size: large;”><b><strong>i, Libano 85. Laboratoire International pour l’Habitat Populaire, Francia 86. *Blocco Idrocarburi Femminili PETROMUJER*, Venezuela 87. Commissione Araba per i Diritti Umani, Francia 88. IWGIA, Ecuador 89. Organizzazione Politica Los Necios, Honduras 90. Grupo Cañon, Venezuela 91. ATHENA FOUNDATION, Messico 92. Colectivo Alas de Libertad, Colombia 93. Brigata Terepaima Vive, Venezuela 94. Amici dell’America Latina, Stati Uniti 95. Cantata Insurgente Sierra Maestra, Venezuela 96. Centro Internazionale d’Azione, Stati Uniti 97. Partito Mondiale dei Lavoratori, Stati Uniti 98. Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba, Cuba 99. Partito Comunista di Spagna, Stato spagnolo 100. COMUNISTES DE CATALUNYA, Stato spagnolo 101. The MARIÁTEGUI POST, Perù 102. Osservatorio dei Diritti Umani dei Popoli, Stato spagnolo 103. intal – Globalizzare la solidarietà, Belgio 104. Movimento Socialista dei Lavoratori del Kenya, Kenya 105. Fronte Popolare Darío Santlyn, Argentina 106. Associazione Svizzera-Cuba, Svizzera 107. Rete Internazionale di Solidarietà con la Guinea-Bissau, Regno Unito 108. Rete per la Democrazia e i Diritti Umani, Nigeria 109. Associazione Internazionale degli Avvocati Democratici, Svizzera 110. Coalizione Internazionale per la Pace, Stati Uniti 111. Movimento Antiimperialista Indigeno del Sud, Venezuela 112. Fronte Antiimperialista Internazionalista, Stato spagnolo 113. ProUNIR Uruguay, Gruppo Uruguay 114. Sinistra Socialista, Perù 115. UniTierra 🌎 Ecuador Social Organization, Ecuador 116. Comune di Guayatamo, Venezuela 117. Attac 16, Francia 118. Resistenza socialista, Ecuador 119. Collettivo Culturale Alí Primera, Venezuela 120. Alma Candil, Cuba 121. , Venezuela 122. Scuola Nazionale Robinsonian, Venezuela 123. Avvocati per la Libertà Patriottica Venezuelana di Nicolás Maduro e Cilia Flores, Venezuela 124. Consiglio Comunale della Nueva Generazione, Venezuela 125. Nora Castañeda Fronte Femminista, Venezuela 126. Gruppo d’Azione Palestinese, Regno Unito

5 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO