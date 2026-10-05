Un appello internazionale per la liberazione di Nicolàs Maduro e Cilia Flores

Nicolás Maduro e Cilia Flores sono innocenti. Non hanno commesso alcun crimine, né in Venezuela né in altri territori. Sono stati rapiti illegalmente da una forza militare straniera, senza l’esistenza di alcuna dichiarazione di guerra. Per questo motivo, i rapitori dovrebbero essere arrestati e processati.
È una verità assoluta, e il presidente Trump è stato chiaro: l’obiettivo del rapimento è sempre stato quello di mettere in ginocchio il governo bolivariano, tenere in ostaggio il presidente e farlo catturare in cambio di petrolio venezuelano.
Le accuse statunitensi sono semplicemente accuse infondate. Secondo la presunzione di innocenza – riconosciuta dalla stessa Costituzione degli Stati Uniti e dall’Articolo 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici – l’onere della prova ricade sull’accusatore.
Non sono Maduro e Flores a dover dimostrare la loro innocenza: Washington è colui che deve provare la loro colpevolezza, e finora non l’ha fatto, né potrà farlo senza ricorrere alla fabbricazione di prove false senza alcuna veridicità.
Le organizzazioni, i movimenti, i partiti, i sindacati, gli intellettuali e le persone che aderiscono a questo manifesto si rivolgono ai popoli del mondo a chiedere la loro liberazione, davanti a una prigione e a un tribunale totalmente illegali.
Né prove né giurisdizione
Come dobbiamo ricordare, il 3 gennaio 2026, le forze statunitensi sono entrate illegalmente in Venezuela e hanno rapito il presidente Nicolás Maduro e la prima combattente Cilia Flores per trasferirli negli Stati Uniti, dove sono ancora incarcerati tuttora.
Non c’era alcuna richiesta di estradizione, nessun processo legale concordato e nessuna autorizzazione dal Consiglio di Sicurezza: c’era un’operazione militare contro un paese sovrano per catturare il presidente e la first lady in carica.
L’articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di uno Stato, e arrestare una persona accusata di reati di traffico di droga nei tribunali di uno dei paesi non è tra le sue eccezioni. Né uno Stato può spegnere l’immunità del capo di stato di un altro paese negandogli il riconoscimento diplomatico.
L’accusa non regge nemmeno a nessun esame. Si basa sulla narrazione del cosiddetto “Cartello dei Soli”, di cui lo stesso governo degli Stati Uniti ha riconosciuto la sua inesistenza una volta consumato il rapimento.
Il suo nome, tuttavia, per anni è stato un espressione ombrello per accuse sparse legate al traffico di droga, senza alcuna comprovata appartenenza, struttura di comando o catena di autorità, rifacendo riaffiorare ancora una volta la narrazione della “guerra alla droga” degli anni ’70 che ha servito solo da maschera per l’intervento nei paesi della regione.
Nel caso della deputata Cilia Flores, queste accuse sono ancora più insostenibili. La violenza estrema con cui è stata trattata è la prova di un caso di violenza di genere per ragioni politiche che va sottolineato.
La selettività di questa presunta guerra contro il traffico di droga e i “narco-stati” è già stata dimostrata quando l’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, alleato di Washington, nonostante fosse stato estradato, processato con prove e controinterrogatorio, e infine condannato da un tribunale federale di New York, è stato graziato da Donald Trump nel dicembre 2025.
Le implicazioni di questo caso vanno ben oltre il Venezuela. Permettere a uno stato straniero di imporsi sulla giurisdizione legale di un altro paese e di avanzare in un processo senza base nel diritto internazionale equivale a consacrare il sistema giudiziario statunitense come una giurisdizione globale e illimitata.
Pertanto, dichiariamo e pretendiamo
Nicolás Maduro e Cilia Flores sono stati rapiti con un atto illegale di forza militare, sono stati portati davanti ai tribunali dello stesso stato che ha perseguito il loro rovesciamento per anni e sono stati accusati sulla base di una narrazione politica di presunti crimini che non è ancora sopravvissuta a un test di veridicità.
Di conseguenza, richiediamo:
- Il rilascio immediato del presidente Nicolás Maduro e della deputata Cilia Flores e il loro sicuro ritorno in Venezuela.
- La cessazione del processo giudiziario derivava da un arresto in violazione della Carta delle Nazioni Unite e dall’immunità di un capo di Stato in carica.
- Pieno rispetto per la sovranità del Venezuela e la fine dell’aggressione militare, delle sanzioni unilaterali coercitive e delle operazioni di cambio di regime.
- Il rifiuto esplicito da parte degli Stati e delle organizzazioni multilaterali della dottrina della giurisdizione extraterritoriale illimitata che questo caso cerca di stabilire.
- La fine dell’uso della “guerra alla droga” come pretesto per attacchi in vari paesi della regione, con assassinii e senza alcun processo precedente.
Chiediamo ai movimenti popolari, ai sindacati, ai partiti, ai giuristi, agli intellettuali e ai popoli del mondo a diffondere questo manifesto, portarlo ai loro parlamenti, università e organizzazioni, e chiedere ai loro governi di rompere il silenzio.
Convocano: Movimenti ALBA e Assemblea Internazionale dei Popoli (AIP)
Per iscriverti, invia il tuo nome o organizzazione, paese, email a: secretaria@albamovimientos.org.br
Prime firme:
|1. Roger Waters, Inghilterra, musicista
|2. Ignacio Ramonet, Spagna, giornalista
|3. João Pedro Stédile, Brasile, MST
|4. Ana Esther Ceceña, Messico, Osservatorio Latinoamericano di Geopolitica. Istituto di Ricerca Economica, UNAM
|5. Irene León, Ecuador, Rete di Intellettuali e Artisti in Difesa dell’Umanità REDH
|6. Juan Carlos Monedero, Spagna, Professore e intellettuale
|7. Paco Ignacio Taibo II, Messico, Scrittore
|8. Cecilia Todd, Venezuela, cantautrice venezuelana
|9. Raúl Torres, cantautore di Cuba, Cuba, Alma Candil
|10. Héctor Díaz Polanco, Messico, antropologo
|11. Atilio Borón, Argentina, Professore Universitario
|12. Daniel Jadue, Cile, Partito Comunista del Cile
|13. Camille Chalmers, Haiti, PAPDA
|14. Max Agustín Correa Hernandez, Messico, Presidente del Consiglio Nazionale della Cardenista Centrale Campesina
|15. Mario Alberto Reyes Cantú, Messico, Coordinatore Nazionale della Campesina Cardenista Centrale
|16. Paloma Saiz, Messico, Brigata da Read in Freedom
|17. Blanca Salces, Messico, Lega Culturale Antifascista
|18. Blanca Montoya, Messico, Accademica (Dottorato in Filologia).
|19. Felipe Ávila, Messico, storico
|20. Margarita Vázquez Montaño, Messico, storica
|21. José Guadalupe Gandarilla, Messico, Accademico
|22. Roberto Casella, Italia, Segretario dell’Associazione Granma Italia-Cuba
|23. Kwesi Pratt, Jr., Ghana, Organizzazione: Ghana Socialist Movement (SMG)
|24. Khadija Ryadi, Lauréate du prix des droits de l’Homme de l’ONU, Marocco
|25. Claudio Katz, Economista della ricerca, Argentina
|26. Virgínia FONTES, storica, Brasile
|27. Manu Pineda, Partito Comunista di Spagna, Stato spagnolo
|28. Raul Torres, cantautore cubano, Alma Candil, Cuba
|29. Cecilia Todd, , Venezuela
|30. ATTAC Associazione Ungherese, Ungheria
|31. Solidarietà con la Palestina Cluj-Napoca, Romania
|32. COMITATO RIO DE CAROCA IN SOLIDARIETÀ CON CUBA E CAUSE GIUSTE, Brasile
|33. Partito Popolare Tekojoja, Paraguay
|34. Movimento Popolare La Nostra America, Argentina
|35. Casa Tecmilco, Messico
|36. Movimento Umanista, Argentina
|37. Collettivo Argamasa, Argentina
|38. Istituto Tricontinentale, Venezuela
|39. Marcia Mondiale delle Donne, Brasile
|40. Fronte Nazionale per la Difesa dei Diritti Economici e Sociali FRENADESO, Panama
|41. Fronte Hugo Chavez, Canada
|42. Comuna «José Pío Tamayo «, Venezuela
|43. Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Argentina
|44. Jordanian Communist Party, Jordán
|45. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – The Socialist people’s Alliance Party, Egipto
|46. Venezuela Solidarity Campaign, Reino Unido
|47. Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias, Estado Español
|48. No War Rome, Italia
|49. Izquierda Unida, Estado Español
|50. Mani Rosse Antirazziste, Italia
|51. Consejo comunal Jesús Fonseca, Venezuela
|52. Partito della Rifondazione Comunista, Italia
|53. Economista di ricerca, Argentina
|54. Psuv, Venezuela
|55. Movimento Socialista Allendista, Cile
|56. Rete di Intellettuali e Artisti per l’Umanità, Uruguay
|57. Collettivo Tecnico e Scientifico Zambo Vergatario, Venezuela
|58. Giustizia di pace comunale, Venezuela
|59. Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), Stato spagnolo
|60. Hugo Chávez Associazione Galiziana Bolivariana, Stato spagnolo
|61. CV sector la plaza, comune rivoluzionaria e socialista bolivariana, Venezuela
|62. Fondazione Miguel Enríquez, Cile
|63. Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cubs, Italia
|64. Movimento Socialista Allendista, Cile
|65. Centro di Pace e Giustizia Mt. Diablo, Stati Uniti
|66. Coalizione di Solidarietà del Nicaragua e Chiesa Metodista Unita, Nicaragua
|67. Americas Without Sanctions/SanctionsKill, Stati Uniti
|68. Lega Latinoamericana per il Ritorno in Palestina, Venezuela
|69. Coalizione di Solidarietà con il Nicaragua, Nicaragua
|70. Osservatorio per la chiusura della Scuola delle Americhe, Cile
|71. Movimento Brasil Popular – MBP, Brasile
|72. La nostra bandiera, Perù
|73. CEMIDA (CENTRO MILITARE PER LA DEMOCRAZIA ARGENTINA), ARGENTINA
|74. CACIQUE CACIQUE COMUNE CAYAURIMA, Venezuela
|75. Anti-Fascist International, Brasile
|76. Amnesty International, Francia
|77. LAUICOM, Venezuela
|78. SICSAL Messico, Messico
|79. Partito della lotta per il socialismo, Stati Uniti
|80. Assemblea del Potere Popolare, Stati Uniti
|81. Centro Harriet Tubman per la Giustizia Sociale, Stati Uniti
|82. Donne in lotta/Mujeres en Lucha, Porto Rico
|83. Ensenyants Solidaris, Stato spagnolo
|84. Associazione Internazionale degli Avvocati Democratic<span style=”color: #333333;”><span style=”font-family: Liberation Serif, serif;”><span style=”font-size: large;”><b><strong>i, Libano
|85. Laboratoire International pour l’Habitat Populaire, Francia
|86. *Blocco Idrocarburi Femminili PETROMUJER*, Venezuela
|87. Commissione Araba per i Diritti Umani, Francia
|88. IWGIA, Ecuador
|89. Organizzazione Politica Los Necios, Honduras
|90. Grupo Cañon, Venezuela
|91. ATHENA FOUNDATION, Messico
|92. Colectivo Alas de Libertad, Colombia
|93. Brigata Terepaima Vive, Venezuela
|94. Amici dell’America Latina, Stati Uniti
|95. Cantata Insurgente Sierra Maestra, Venezuela
|96. Centro Internazionale d’Azione, Stati Uniti
|97. Partito Mondiale dei Lavoratori, Stati Uniti
|98. Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba, Cuba
|99. Partito Comunista di Spagna, Stato spagnolo
|100. COMUNISTES DE CATALUNYA, Stato spagnolo
|101. The MARIÁTEGUI POST, Perù
|102. Osservatorio dei Diritti Umani dei Popoli, Stato spagnolo
|103. intal – Globalizzare la solidarietà, Belgio
|104. Movimento Socialista dei Lavoratori del Kenya, Kenya
|105. Fronte Popolare Darío Santlyn, Argentina
|106. Associazione Svizzera-Cuba, Svizzera
|107. Rete Internazionale di Solidarietà con la Guinea-Bissau, Regno Unito
|108. Rete per la Democrazia e i Diritti Umani, Nigeria
|109. Associazione Internazionale degli Avvocati Democratici, Svizzera
|110. Coalizione Internazionale per la Pace, Stati Uniti
|111. Movimento Antiimperialista Indigeno del Sud, Venezuela
|112. Fronte Antiimperialista Internazionalista, Stato spagnolo
|113. ProUNIR Uruguay, Gruppo Uruguay
|114. Sinistra Socialista, Perù
|115. UniTierra 🌎 Ecuador Social Organization, Ecuador
|116. Comune di Guayatamo, Venezuela
|117. Attac 16, Francia
|118. Resistenza socialista, Ecuador
|119. Collettivo Culturale Alí Primera, Venezuela
|120. Alma Candil, Cuba
|121. , Venezuela
|122. Scuola Nazionale Robinsonian, Venezuela
|123. Avvocati per la Libertà Patriottica Venezuelana di Nicolás Maduro e Cilia Flores, Venezuela
|124. Consiglio Comunale della Nueva Generazione, Venezuela
|125. Nora Castañeda Fronte Femminista, Venezuela
|126. Gruppo d’Azione Palestinese, Regno Unito
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