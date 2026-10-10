I sindacati palestinesi sostengono lo sciopero dei portuali del 30 ottobre, contro guerra e genocidio

In occasione del terribile terzo anniversario del genocidio in corso perpetrato da Israele contro il nostro popolo a Gaza, trasmesso in diretta streaming, il movimento sindacale palestinese rende omaggio al collettivo di sindacati degli 8 paesi che rappresentano i lavoratori portuali di 40 porti in Europa e nel Mediterraneo, i quali hanno annunciato una giornata di scioperi e proteste contro la guerra e il genocidio il 30 ottobre.

Chiediamo a tutti i sindacati che rappresentano i lavoratori portuali, i lavoratori marittimi e di altri settori dei trasporti in tutto il mondo di unirsi e sostenere questa mobilitazione.

Ricordiamo a tutti i sindacati a livello globale, indipendentemente dal fatto che partecipino o meno alle mobilitazioni del 30 ottobre, che abbiamo anche chiesto di organizzare azioni di solidarietà in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, dal 20 al 29 novembre.

Il prossimo 30 ottobre, noi, i sindacati e le federazioni palestinesi sottoscritti, rinnoviamo il nostro appello ai sindacati di tutto il mondo affinché:

Sostengano e difendano i diritti inalienabili del popolo indigeno della Palestina, come sancito dal diritto internazionale, in particolare il diritto dei nostri rifugiati di tornare a casa e ricevere un risarcimento, e

Intensifichino la pressione del BDS per porre fine a ogni complicità da parte di Stati, aziende e istituzioni nell’occupazione illegale, nell’apartheid e nel genocidio perpetrati da Israele.

La nostra lotta per la giustizia in Palestina è indissolubilmente legata alla lotta globale contro il razzismo sistemico, la militarizzazione, lo sfruttamento e la devastazione climatica

e ogni forma di oppressione.

È dovere dei sindacati garantire che i lavoratori che rappresentano — nei porti, sulle navi, nelle aziende o negli uffici governativi — non siano coinvolti, spesso a loro insaputa e/o senza il loro consenso, in azioni che comportano la complicità in crimini atroci in qualsiasi parte del mondo, compresi i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio perpetrati da Israele ai danni del popolo indigeno palestinese.

Le sentenze del 2024 della Corte internazionale di giustizia (CIJ) – secondo cui è plausibile che Israele stia commettendo un genocidio, che la sua occupazione sia illegale e che le sue politiche equivalgano all’apartheid – rendono la cessazione di ogni complicità nei crimini di Israele non solo un obbligo morale, ma anche giuridico. Gli Stati, le istituzioni (compresi i sindacati) e le società devono imporre a Israele sanzioni mirate e legittime.

Intensificando i nostri sforzi collettivi per porre fine al genocidio perpetrato da Israele, noi, gli organismi sindacali palestinesi sottoscritti, invitiamo i lavoratori e i sindacati portuali, marittimi e dei trasporti di tutto il mondo a intensificare il loro sostegno alla nostra lotta di liberazione aderendo alla mobilitazione dei sindacati dei lavoratori portuali del 30 ottobre:

Interrompendo e bloccando pacificamente il trasferimento di forniture militari, energetiche e di altro tipo a duplice uso verso Israele, anche rifiutandosi di movimentare tali forniture israeliane o destinate a Israele.

Sostenendo le linee guida sul trasporto marittimo del Comitato Nazionale Palestinese per il BDS e utilizzandoli per esercitare pressione sui vostri governi affinché le rispettino.

Esercitando pressione sui vostri governi affinché rispettino i loro obblighi legali a seguito delle sentenze della Corte internazionale di giustizia del 2024, come affermato dagli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, imponendo, come minimo, “un embargo totale sulle armi nei confronti di Israele, bloccando tutti gli accordi, le importazioni, le esportazioni e i trasferimenti di armi, compresi i beni a duplice uso che potrebbero essere impiegati contro la popolazione palestinese sotto occupazione”, nonché annullando o sospendendo «le relazioni economiche, gli accordi commerciali e i rapporti accademici con Israele che potrebbero contribuire alla sua presenza illegale e al regime di apartheid nei territori palestinesi occupati».

Firmatari:

Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi (PGFTU), Gaza

Federazione Palestinese dei Sindacati (PFTU)

Unione Generale dei Lavoratori Palestinesi (GUPW)

Sindacato dei lavoratori postali palestinesi – PPSWU

Federazione dei Sindacati Indipendenti

Nuova Federazione Palestinese dei Sindacati

Coalizione dei lavoratori delle telecomunicazioni e delle poste – CWU PS

Unione Generale delle Donne Palestinesi

Unione Generale degli Insegnanti Palestinesi «GUPT»

Associazione dei Dipendenti del Settore Finanziario – Palestina

Sindacato dei Dipendenti dei Servizi Sanitari

Sindacato dei Lavoratori delle Scuole Materne e delle Scuole Private

Sindacato dei Lavoratori degli Enti Locali

Sindacato degli Elettricisti Palestinesi

Sindacato dei Dipendenti della Compagnia Elettrica del Sud

Associazione Palestinese dei Pittori e degli Intonacatori

Sindacato degli Enti Locali del Sud

10 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO