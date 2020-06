Manifestazione al Miur per una formazione che indichi un mondo diverso

In corso da questa mattina davanti al Ministero dell’Istruzione e a quello di Università e Ricerca, la manifestazione costruita dalle strutture sindacali della Scuola, dell’Università e della Ricerca dell’Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, insieme agli studenti della rete giovanile Noi Restiamo e dall’Opposizione Studentesca d’Alternativa.

Questa manifestazione rappresenta il punto di arrivo di una collaborazione virtuosa e della convergenza su una progettualità di lungo periodo di forze rappresentative di tutti i soggetti che compongono il mondo dell’istruzione, dell’alta formazione e della ricerca.

La portata politica della manifestazione va misurata considerando lo sforzo soggettivo e coerente di un percorso che fin dall’inizio ha scelto la via dell’organizzazione indipendente dei settori studenteschi e del lavoro e non ha mai inteso la ricomposizione delle battaglie come semplice sommatoria politicista ma metodica e faticosa costruzione dell’opposizione a partire dalla comprensione generale delle riforme operate dal nemico di classe sul settore formativo, della ricerca e dei saperi.

La crisi sanitaria da Covid19 e la conseguente chiusura delle scuole e delle università ha rimesso al centro la discussione sul ruolo della formazione pubblica, in questo contesto riemergono con forza tutti i limiti di una filiera formativa piegata alle necessità della filiera produttiva, dei dogmi della didattica per competenze, della valutazione come fine ultimo, dell’aziendalizzazione di scuole e università e della sottomissione della ricerca ai fini del profitto privato.

La manifestazione di oggi è dunque l’occasione per ribadire nuovamente con determinazione l’urgenza di un nuovo sistema formativo e di gestione della ricerca e dei saperi svincolati dalle esigenze del mercato e costruito a partire da una comprensione profonda della funzione di crescita generale e collettiva della società. Un punto di resistenza per un rilancio complessivo delle lotte nel mondo della formazione, verso un autunno di lotta!

Per rilanciare istruzione, formazione, saperi e ricerca pubblica partendo dai diritti dei lavoratori e degli studenti per un sapere libero e di tutti



