ArcelorMittal. Dopo lo sciopero, presidio a Roma

Confermati per giovedì 15 aprile i due presidi organizzati dall’Unione Sindacale di Base: proseguirà infatti quello avviato stamane alle 7 davanti alla direzione di ArcelorMittal, mentre una delegazione raggiungerà la capitale insieme a Riccardo Cristello, licenziato per aver condiviso su Facebook l’invito a seguire la fiction “Svegliati Amore Mio”, e al coordinatore provinciale USB Franco Rizzo.

Il presidio romano inizierà alle 10,30 in via Molise, di fronte al Ministero del Lavoro.

Alle 9.00 di ieri Cristello, accompagnato dall’avvocato Mario Soggia, ha incontrato i rappresentanti dell’azienda. Di fronte alla sua decisione di non presentare le scuse richieste, certo di non aver fatto nulla di male, l’azienda ha chiesto una più articolata spiegazione di quanto accaduto, lasciando trapelare spiragli per la risoluzione della vicenda.

Abbiamo atteso tutta la giornata invano. Nessuna risposta è arrivata da ArcelorMittal e questo ci impone di mantenere il presidio dinanzi allo stabilimento, ma anche di recarci domani davanti al Ministero del Lavoro per chiedere al ministro Orlando di ascoltare la nostra versione dei fatti.

Siamo lieti di aver raccolto oggi la solidarietà del primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci, che intorno alle 10 era con noi davanti ai cancelli della fabbrica. Intervenute anche Peacelink, Giustizia per Taranto, Madonna delle Grazie, Potere al Popolo. Anche il senatore Paragone ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza a Cristello.

Al termine di una giornata molto intensa e alla vigilia di un’altra che si preannuncia altrettanto movimentata, con la consueta determinazione difenderemo e tuteleremo i diritti dei lavoratori.

https://www.facebook.com/unionesindacaledibase/videos/2958857061104866

15 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO