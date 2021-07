La rabbia degli operai licenziati della Gianetti Ruote

Guarda il VIDEO

Appena scattato lo sblocco dei licenziamenti voluto da Confindustria e dal governo Draghi, la Gianetti Ruote, storica fabbrica di ruote d’acciaio in Brianza, di proprietà di un fondo statunitense, ha licenziato senza alcun preavviso con una semplice mail i 152 operai dello stabilimento italiano. L’amministratore delegato dell’azienda, responsabile di quanto accaduto, è dovuto uscire dalla fabbrica scortato dai carabinieri, per sfuggire alla sacrosanta rabbia dei lavoratori. Ci auguriamo che questa rabbia possa presto trasformarsi in coscienza e organizzazione.

