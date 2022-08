7 settembre, sciopero nazionale Vigili del Fuoco

Manifestazione a Roma Piazza SS. Apostoli, ore 10:00

USB Vigili del fuoco ha chiamato per il giorno 7 settembre una data di mobilitazione nazionale e di sciopero: siamo stanchi di pacche sulle spalle, di essere chiamati eroi mentre le nostre rivendicazioni non vengono ascoltate dai governi e i dirigenti del corpo si voltano dall’altra parte. La giornata di sciopero culminerà in una manifestazione a Roma, in piazza SS Apostoli dalle ore 10:00.

Di seguito le rivendicazioni di USB Vigili del Fuoco:

Per gli arretrati che ancora non arrivano

Per il residuo dei 165 milioni

Per passaggi di qualifica equi e senza ritardi, compresi gli specialisti

Per mobilità certe, che non lascino i territori con pericolose carenze

Per eliminare l’obbligo dei due anni di permanenza per i vigili di prima assegnazione

Per il mancato rispetto degli accordi sulle leggi “speciali”

Per l’estrema necessità di nuove assunzioni

Per nuovi mezzi che siano funzionali e che non si rompano in continuazione

Le modalità dello sciopero:

Per il personale turnista 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 – Senza decurtazione

Per il personale giornaliero e amministrativo – Intera giornata lavorativa

