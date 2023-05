Trasporto aereo, USB conferma lo sciopero nazionale del 19 maggio

Garantite le attività e le direttrici necessarie ai territori colpiti dall’alluvione

USB Lavoro Privato ha immediatamente esonerato già da ieri i territori colpiti dalla disastrosa alluvione di questi giorni, revocando da subito lo sciopero nazionale del trasporto aereo proclamato per venerdì 19 maggio, per il territorio dell’Emilia Romagna e le direttrici da e per gli aeroporti di Bologna e Forlì.

Per questo motivo ci ha molto sorpreso la lettera inviata solo questo pomeriggio dal ministro Salvini che invita alla revoca di tutto lo sciopero nazionale indetto da mesi su molte tematiche rilevanti e urgenti quali quelle del salario, di salute e sicurezza e della riforma di un settore non più rinviabile.

Facendo appello al nostro senso di responsabilità, che abbiamo sempre dimostrato, abbiamo dato la nostra ulteriore disponibilità a garantire tutte le direttrici più vicine ai territori coinvolti, come quelle di Verona e Venezia, tenuto conto dello stato dei collegamenti ferroviari e stradali, ma non è accettabile che si faccia leva sulla gravità della situazione per revocare uno sciopero in aeroporti distanti dalle regioni coinvolte.

USB conferma quindi lo sciopero nazionale di 24 ore del 19 maggio fatta eccezione per i territori e le direttrici di cui sopra.

