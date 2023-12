Per l’anno nuovo continueremo ad avere cattivi propositi. Non abbiamo promesse, ma solo esempi come quello dei lavoratori di ProSus che da 76 giorni occupano la fabbrica contro i licenziamenti.

Anche nel 2024 USB Logistica sarà con determinata ostinazione contro i padroni per i diritti, un salario giusto, la sicurezza e la dignità.

Auguri di classe.

#SCHIAVIMAI

