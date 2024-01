Sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale: ottime adesioni, la lotta continua

Decisamente incoraggianti i primi dati riguardo le adesioni dello sciopero nazionale di 24 ore indetto da USB e dalle altre sigle sindacali di base conflittuali. Ricordiamo come nei mesi scorsi le mobilitazioni della categoria erano state oggetto delle attenzioni del Ministro dei Trasporti Salvini, che aveva precettato e tentato di impedire ai lavoratori di rivendicare i propri diritti con l’unico strumento loro rimasto: il diritto a scioperare.

Una bella dimostrazione, quindi, da parte di una categoria che svolge un servizio fondamentale per tutta la cittadinanza e che, per troppi anni, è stata messa in ginocchio dalle privatizzazioni e da un sistema di appalti e sub appalti folle.

USB Lavoro Privato ha scioperato chiedendo con forza, invece, una piattaforma contrattuale che possa ridare dignità agli autoferrotranvieri: con aumenti salariali reali, orari di lavoro umani e livelli di sicurezza adeguati per operatori ed utenza.

Delegazioni da tutta Italia sono arrivate a Roma per un presidio sotto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo con forza di essere ricevuti dal Ministro Salvini. Ma le porte del Ministero sono rimaste chiuse di fronte alle rivendicazioni dei lavoratori, cui è stato impedito di avvicinarsi dalle forze dell’ordine.

Di seguito i primi dati riguardo le adesioni allo sciopero nazionale:

Livorno, Piombino 80%

Trieste 70%, Gorizia, 50%, Monfalcone dell’80%

Napoli: Cumana e Circumfllegrea ferme, Linea 1 e funicolari a singhiozzo

Pesaro Urbino, Ami Spa, 30%

Torino 65%

Roma 70%, Linea metropolitana a singhiozzo, Roma Lido chiusa

Modena 50%

Provincia di Milano, Movibus 40%

Bologna 75%

Ferrara 50%

Trento 40%

Torino 75%

Puglia Ferrovie Appulo Lucane (FAL), STP Bari e STP Lecce Adesione del 70%

Bolzano, Sasa, 50%

Padova 60%, sia in urbano che extraurbano

Genova, dato parziale, Urbano tra il 35%, Extraurbano 25%

