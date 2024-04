Fermiamo il genocidio in Palestina: il 9 aprile USB aderisce al presidio alla Farnesina

Contro il bando Maeci e sciopera nelle università

Nel contesto della settimana di mobilitazione nazionale contro il bando MECI, l’Unione Sindacale di Base ha convocato una giornata di sciopero per tutto il comparto universitario per martedì 9 aprile ed aderisce al presidio chiamato, tra gli altri, dagli studenti universitari di Cambiare Rotta nello stesso giorno alla Farnesina dalle ore 15:00.

Nelle ultime settimane, infatti, il mondo dell’Università si è mobilitato con forza per rompere le complicità del mondo accademico con il genocida stato israeliano: USB si è sempre espressa in solidarietà al popolo palestinese e contro ogni guerra, bloccando tramite lo sciopero gli il transito di armi negli scali portuali ed aeroportuali italiani.

Allo stesso modo, per denunciare ed fermare il genocidio in corso in Palestina, adesso è necessario rompere ogni collaborazione scientifica con il governo israeliano, tra cui quelle riconducibili al bando MAECI.

Il 9 sarà quindi una giornata di sciopero per il comparto universitario e di lotta in solidarietà alle mobilitazioni universitarie: fermiamo il genocidio in Palestina.

5 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO