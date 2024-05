Autoferrotranvieri in sciopero, massiccia adesione in tutta Italia per Salari, Sicurezza e Diritti

Adesione massiccia in tutta Italia degli Autoferrotranvieri allo sciopero nazionale di oggi 06 Maggio. USB: “Abbiamo dimostrato di essere una forza Sindacale realmente rappresentativa nel settore del TPL“.

Con la massiccia adesione che stiamo riscontrando in tutti i territori, possiamo dire a gran voce che quello di oggi è uno Sciopero Nazionale sentito e pienamente condiviso da tutti gli Autoferrotranvieri!

Uno sciopero di 24 ore che come USB Lavoro Privato abbiamo indetto per rivendicare la nostra piattaforma di rinnovo del CCNL “Salari, Sicurezza e Diritti” con la quale pretendiamo il vero rilancio dei Trasporti Pubblici e degli Autoferrotranvieri, una categoria che sta vivendo una vera e propria emorragia occupazionale, principale vittima della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti e del susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” che di tutto fanno tranne che prevedere il meritato e giusto rilancio per la categoria!

Uno sciopero che ha dimostrato tutti il dissenso delle Lavoratrici e Lavoratori di tutta Italia nei confronti dell’irrispettosa sfrontatezza delle associazioni datoriali che, ancora una volta, dimostrano di non voler confrontarsi con la USB, l’unica Organizzazione Sindacale realmente rappresentativa nel settore in grado di portare ai tavoli temi veri e realmente sentiti dai Lavoratori.

Il dato parziale riscontrato negli altri territori parla chiaro e dimostra il pieno sostegno e la fiducia dei Lavoratori per la USB, da sempre al fianco dei Lavoratori e capace di intercettare le necessità ed il malcontento del settore: 60% a Roma con Metropolitana A chiusa, 85% di adesioni di media nelle province di Bologna e Ferrara, 70% a Brescia, 50% a Trieste, 60% a Gorizia, 70% a Venezia, 90% in ATC Capri e soppressioni e ritardi a Napoli e provincia, 70% nella provincia di Perugia e 50% in quella di Terni con chiusura della Minimetrò, 70% in Puglia.



Meritevole di nota il dato percentuale di adesione riscontrato in Sicilia e Sardegna dove, in pochissimo tempo, abbiamo aperto le strutture regionali della USB Lavoro Privato – Settore TPL riscontrando una crescita esponenziale di iscritti e ricevendo importanti adesioni dalle Lavoratrici e dai Lavoratori.

Ancora una volta, e nonostante il dilagante atteggiamento negazionista che serpeggia tra le molte aziende su tutto il territorio nazionale che non trasmettono i dati reali della nostra rappresentatività, abbiamo dato prova della nostra forza!

USB unica Organizzazione Sindacale capace di farsi carico delle vertenze e necessità di Lavoratori!

Pretendiamo che agli Autoferrotranvieri venga riconosciuto ciò che gli spetta!

Siamo opposizione e ed abbiamo dimostrato di essere vera ed unica opposizione!

SEMPRE SULLA STESSA STRADA E SEMPRE DALLA STESSA PARTE PER

“SALARIO, SICUREZZA E DIRITTI” PER GLI AUTOFERROTRANVIERI!

