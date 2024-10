Strage alla Toyota: Venerdì 25 ottobre, sciopero per tutto il settore dell’industria a Bologna

La USB Lavoro Privato ha deciso di proclamare otto ore di sciopero per la giornata di domani venerdì 25 ottobre 2024 sul territorio della provincia di Bologna per tutto il settore dell’industria, con presidio alle ore 9.30 presso la zona industriale dove ha sede la Toyota Material Handling (zona industriale di Bargellino Sud/Borgo Panigale), seguiranno indicazioni più dettagliate.

In queste ore stanno arrivando indizioni di sciopero anche da Parma, Modena e altri stabilimenti della regione.

La Toyota Handling di Borgo Panigale non è un magazzino della logistica, non è un luogo dello sfruttamento. E’ una cosiddetta azienda dell’eccellenza quella dove ci si riempie la bocca di “industria 5.0”, di digitale, di produttività e competitività. Da oggi è anche un azienda in cui si muore di lavoro.



L’ennesima strage che toglie la vita a chi lavora, l’ingiustizia più grande di questo paese che sul tema degli omicidi sul lavoro vuole tapparsi orecchie ed occhi. Dalla strage conclamata nei luoghi di lavoro il nostro Governo preferisce togliere lo sguardo e far finta che va tutto bene.