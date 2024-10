Due morti alla Toyota di Bologna

Una violenta esplosione si è verificata verso le 17.20 in uno stabilimento in via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale a Bologna. Si tratta di un capannone della ‘Toyota Material Handling’, multinazionale che si occupa di movimentazione merci. A saltare in aria sarebbe stato un compressore, l’esplosione è avvenuta alle 17.53 ed è stata sentita nettamente dagli abitanti della zona che poi hanno dato l’allarme. Metà della struttura è crollata.

Sono undici le persone ferite e ricoverate a seguito dell’esplosione avvenuta alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale a Bologna. Due, invece, quelle decedute: una all’interno dello stabilimento e una dopo il trasporto in ospedale avvenuto in codice 3, ossia di massima gravità. A quanto appreso, risultano ricoverate una persona in codice 3, sei in codice 2 e quattro in codice 1. Otto sono state condotte all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna, tre all’ospedale di San Giovanni in Persiceto e una in quello di Bazzano.

Sul luogo dell’esplosione – dove si trova uno psicologo per fornire sostegno ai familiari delle persone coinvolte – i sanitari sono intervenuti con un elicottero, sette ambulanze, due automediche, un mezzo per le maxi-emergenze e un mezzo di coordinamento.

Il comunicato dell’Unione Sindacale di Base



“Subito indagare su dinamiche. Omicidi sul lavoro una piaga del nostro paese che coinvolge anche le aziende dell’eccellenza”.

La nostra organizzazione è sotto shock per la notizia che due lavoratori hanno perso la vita mentre stavano lavorando in Toyota Handling, mentre altri 11 colleghi sembra siano rimasti feriti, alcuni gravemente a seguito di un esplosione che ha provocato il crollo di una parte del capannone.

La nostra organizzazione, anche per rispetto delle famiglie dei lavoratori coinvolti, non vuole dare ancora giudizi affrettati sugli eventi, rimaniamo in attesa delle indagini sulle dinamiche di questa tragedia.

Rimane però il fatto che gli omicidi sul lavoro rimangono una piaga di questo paese, che come si è visto non interessa soltanto i luoghi dello sfruttamento ma è presente purtroppo anche nelle nostre aziende dell’eccellenza.

Il Governo deve assumersi delle responsabilità, rispondendo una volta per tutte alla nostra proposta di legge per l’introduzione del reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro.

Siamo stanchi che sul tema ci siano soltanto parole e nessun fatto e siamo pronti a proporre un election day nazionale per i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza e una giornata di denuncia generalizzata delle condizioni di lavoro in tutte le aziende.

Serve cambiare il paradigma. Serve cambiare radicalmente la cultura di questo paese.

La nostra organizzazione infine si stringe attorno alle famiglie coinvolte da questa tragedia, inviamo le nostre più sincere condoglianze.

* Per l’esecutivo nazionale confederale di USB

