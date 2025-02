Il 26 febbraio assemblea nazionale dei lavoratori della logistica a Bologna

Mondo Convenienza, Italtrans, GLS: le lotte nella logistica si moltiplicano, a Bergamo ennesimo attacco repressivo. Assemblea nazionale il 26 febbraio a Bologna.

Si moltiplicano le lotte nella logistica organizzate da USB: scioperi, iniziative e picchetti sono andati in scena nelle ultime ore in siti importanti, come Mondo Convenienza di San Giuliano Milanese, la Italtrans di Calcinate (BG) e la GLS di Terni. A queste si aggiunge anche la prima assemblea nel magazzino di BRT di Cinisello Balsamo, momenti sia di lotta che di organizzazione che avranno un momento di sintesi e rilancio importante nell’assemblea nazionale dei delegati della logistica che USB sta organizzando a Bologna il prossimo 26 Febbraio.

Ai cancelli Italtrans di Calcinate, in provincia di Bergamo, il picchetto di un importante sciopero dei lavoratori di Kamila e LaCoopital è stato, purtroppo, sgomberato dalla polizia. Denunciamo con forza l’ennesimo attacco al diritto di sciopero e dissenso dei lavoratori della Logistica: in un magazzino dove le condizioni di lavoro continuano a peggiorare, e dopo ripetute richieste di incontro, l’azienda continua a non rispondere alle giuste rivendicazioni degli operai. È inaccettabile che a queste, invece, si risponda con la repressione poliziesca.

Al negozio Mondo Convenienza di San Giuliano Milanese presidio ed iniziativa di denuncia contro orari di lavoro massacranti, pagati meno di quanto prevede il contratto. A Terni, invece, i lavoratori del magazzino GLS hanno incrociato le braccia dopo che il subappaltatore, che lamenta tariffe troppo basse dal committente, ha recapitato una busta paga senza trasferta e solo metà buono natalizio.

I lavoratori della logistica si stanno mobilitando per richiedere il rispetto delle norme e della loro dignità: per farlo occorre mettere fine al sistema degli appalti e dei subappalti, che crea sfruttamento e lede i diritti di chi lavora.

Il 26 febbraio lo ribadiremo nell’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati della Logistica USB, a Bologna, Cinema Galliera, via Giacomo Matteotti 27.

17 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO