“C’è un sindacato contro il riarmo”: conferenza stampa USB verso la mobilitazione del 5 aprile

L’Unione Sindacale di Base si mobilita il 5 aprile. Il sindacato ha organizzato una manifestazione in piazza alle ore 14, in Piazza Santi Apostoli a Roma, per denunciare l’impoverimento continuo dei lavoratori, mentre le classi dirigenti europee vogliono destinare sempre più ingenti risorse nel riarmo, nella difesa comune europea, nell’economia di guerra.

Per lanciare l’iniziativa, è stata indetta una conferenza stampa online che si terrà oggi, alle ore 12. Sul sito del sindacato si legge: “saranno presenti delegazioni di lavoratrici e lavoratori dalle fabbriche come Ex Ilva, Jabil, Piaggio, di lavoratori delle Ferrovie, del trasporto pubblico locale, dei giganti della logistica Gls, Sda, Brt, così come di tutto il settore pubblico come sanità, scuola, ricerca e ministeri“.

Un panorama di categorie che rappresenta tutto il mondo del lavoro unito contro la deriva bellicista a cui stiamo assistendo, che chiede di abbassare le armi e alzare i salari. Per chi volesse seguire la diretta, cliccare qui per essere reindirizzati alla pagina dell’USB dove è presente il link alla conferenza stampa.

