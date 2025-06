Il Lavoro ripudia la Guerra!

USB e Ceing lanciano la campagna per lo sciopero contro il carico e scarico di armi e l’obiezione di coscienza nella ricerca, nella scuola e nell’università

In un momento mai così drammatico e così vicino alla guerra dopo gli attacchi all’Iran da parte di Israele e USA, mentre è tuttora in atto il genocidio a Gaza e la guerra in Ucraina ancora in corso, nel summit NATO che si terrà a L’Aja dal 24 al 26 giugno verrà deliberato il più grande finanziamento per il riarmo della storia Europea di circa 800 mld di €.

L’Europa e il bacino mediterraneo saranno il baricentro di questo enorme traffico di armamenti, tutti i settori dei trasporti del nostro Paese rischiano di essere interessati da questi transiti di morte: porti, aeroporti, ferrovie e tutte le forme di trasporto e logistica.

Non solo: anche l’industria e la ricerca si vedranno coinvolte nella progettazione e costruzione di armamenti e persino la scuola avrà il compito di “educare” alla guerra gli studenti.

USB ritiene che i lavoratori e lavoratrici non possano rimanere inermi di fronte a questa enorme folle operazione di riarmo di Nato ed UE contro i voleri di popoli, né rimanere silenti di fronte alle guerre, alle aggressioni e ai genocidi.

Sulla base di queste evidenze, dopo l’incontro pubblico che si è tenuto alla Sapienza lo scorso giovedì 19 giugno in collaborazione con Ceing, il Centro d’Iniziativa Giuridica Abd El Salam, USB si appresta a lanciare lo sciopero specifico: uno strumento da poter utilizzare ogni quavolta il lavoratore o lavoratrice si trovi di fronte a operazione di carico e scarico di armi o al trasporto di materiale bellico.

Questo deve valere anche laddove vigono le restrizioni della legge 146/90 e ss.mm: riteniamo che trasportare armi non possa in alcun modo essere considerato un diritto costituzionalmente garantito. Su questo vedremo quale partito politico o istituzione avrà coraggio di affermare il contrario.

Allo stesso tempo, metteremo a disposizione di tutti i lavoratori e lavoratrici, incluso la ricerca se fosse coinvolta in processi di progettazione di armamenti, una dichiarazione di obiezione di coscienza che parte da quanto già stabilito e riconosciuto legalmente in Italia.

A breve verranno forniti i riferimenti e il materiale necessario alla corretta applicazione delle procedure di sciopero e obiezione.

Questa è una risposta concreta e collettiva, che passa dall’assunzione di responsabilità di USB insieme alla presa di coscienza dei lavoratori e lavoratrici italiani.

Noi non lavoriamo per la guerra!

