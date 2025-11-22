Verso lo sciopero generale del 28 novembre, martedi manifestazione sotto l’ABI

Verso lo sciopero generale del 28 novembre e la manifestazione nazionale del 29 novembre, l’Usb ha convocato un presidio per martedi 25 Novembre a Largo Argentina presso la sede dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), per denunciare come in questi anni le banche abbiano guadagnato profitti stellari, mentre i salari di chi lavora e le pensioni di chi ha lavorato una vita sono rimasti al palo. Una protesta anche per ribadire che questa finanziaria non favorisce i cittadini, gli studenti e i lavoratori ma prevede tra le altre cose ben 34 miliardi per le spese militari.

La nuova legge di bilancio parla chiaro: aumentano i profitti, aumentano gli investimenti in guerra e riarmo, mentre per le spese sociali, la sanità, l’ istruzione, i salari e la casa i soldi pubblici e gli investimenti sono sempre meno.

Non possiamo rimanere in silenzio: mentre il governo Meloni riarma il Paese, la povertà e la precarietà crescono a dismisura, aumenta il carovita e i tagli ai servizi pubblici, e i profitti per le banche salgono. Il 28 novembre si sciopera contro tutto questo.

