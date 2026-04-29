La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro

La Federazione Sindacale Mondiale, voce militante di oltre 105 milioni di lavoratori in tutto il mondo, ribadisce il proprio impegno nella lotta per condizioni di lavoro sicure e salubri in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Secondo gli ultimi dati internazionali, quasi 3 milioni di lavoratori in tutto il mondo perdono la vita ogni anno a causa di infortuni e malattie legati al lavoro, mentre si stima che ogni anno si verifichino 395 milioni di infortuni sul lavoro non mortali.

Ciò significa che ogni giorno si registrano 8.000 decessi legati al lavoro, tra cui 1.000 lavoratori che vanno al lavoro per guadagnarsi da vivere e non tornano mai vivi a casa dalle loro famiglie.

La stragrande maggioranza di questi incidenti è causata dalla mancanza di adeguate misure di salute e sicurezza sul posto di lavoro e avrebbe potuto essere evitata. Eppure milioni di lavoratori continuano a lavorare in condizioni pericolose e vengono sacrificati in nome del profitto, poiché le misure di protezione sono spesso ignorate e liquidate come costi che minano la redditività.

Il movimento sindacale di classe esprime la sua solidarietà internazionalista ai lavoratori di tutto il mondo che subiscono le conseguenze criminali di misure di protezione della salute e della sicurezza inadeguate.

La FSM ribadisce con fermezza che la salute e la sicurezza non sono privilegi e che ogni lavoratore ha il diritto fondamentale di tornare a casa incolume alla fine della giornata lavorativa.

Ribadiamo la nostra ferma richiesta affinché i governi, i datori di lavoro e gli organismi internazionali diano priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, applichino rigorosi standard di sicurezza e garantiscano che tutte le violazioni siano perseguite con piena responsabilità.

La FSM invita i sindacati di classe di tutto il mondo a intensificare la loro lotta per misure adeguate di salute e sicurezza in ogni aspetto della vita dei lavoratori.

I sindacati hanno un ruolo chiave da svolgere nel monitorare e garantire l’attuazione delle misure di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e chiediamo che i sindacati siano coinvolti e inclusi nei processi di segnalazione e indagine degli infortuni sul lavoro e nella punizione esemplare dei responsabili.

– 28 Apr 2026

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