Oggi lo sciopero dei sindacati di base

Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit hanno proclamato per oggi venerdì 29 maggio uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati.

Le motivazioni dello sciopero sono relative a salari e carovita. “Mentre i prezzi dei beni essenziali sono esplosi, l’Italia vanta un primato negativo tra le economie avanzate: a inizio 2025 i salari reali risultavano inferiori del 7,5% rispetto al 2021”. Inoltre viene sottolineato come sia esplodendo “il part-time involontario, una gabbia di ore ridotte e salari da fame che intrappola l’8,5% degli occupati, accanendosi in particolare sulle donne (13,7%) e sui giovani”. Il welfare pubblico arretra, privatizzando di fatto il diritto alla salute. I definanziamenti cronici hanno spinto 5,8 milioni di persone a rinunciare a visite o esami medici per liste d’attesa interminabili o costi inaccessibili”. Infine viene denunciata la spesa per “finanziare il riarmo” e “la complicità del governo con il genocidio a Gaza”.

In una riunione dei sindacati di base del 4 maggio, lo sciopero generale di oggi, originariamente convocato per il 29 maggio, avrebbe dovuto essere anticipato allo scorso 18 maggio – in coincidenza della missione della Global Sumud Flotilla ma realizzato poi dalla sola Usb – due giorni dopo i sindacati Cub, Sgb etc.sono ritornati sulla decisione di mantenerlo il 29 maggio.

29 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO