Idranti di polizia ai funerali di Salvatore Ricciardi

Nella mattinata dell’11 aprile 2020 il quartiere di San Lorenzo a Roma ha voluto dare il suo ultimo saluto a Salvatore Ricciardi, ex prigioniero politico e voce di Radio Onda Rossa, morto due giorni prima.

Dalla camera ardente allestita dentro l’ospedale il feretro ha attraversato le strade del quartiere, passando sotto la sede di Radio Onda Rossa in via dei Volsci.

Un corteo spontaneo di compagne e compagni lo ha seguito, rispettando i distanziamenti e muniti di mascherine vista l’emergenza legata alla diffusione del nuovo Coronavirus.

In corteo sono giunti sotto le mura aureliane del quartiere per lasciare una scritta sui muri in suo ricordo.

In quei momenti sono giunti però sul posto idranti della polizia e agenti in antissommossa, chiamati per reprimere l’iniziativa in nome del divieto di assembramento imposto dall’emergenza. I compagni e le compagne presenti sono stati identificati.

Da Roma Cristina, compagna di Radio Onda Rossa, ci racconta quanto accaduto. Ascolta o scarica

