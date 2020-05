Con la sentenza sulla Bce, la Corte tedesca rivendica la sovranità monetaria

C’è chi ha preferito minimizzarla, spaventato dal dover solo immaginare le conseguenze. C’è l’ha enfatizzata, dando per scontato effetti che invece si dovranno verificare, in tutto o in parte, nel bel mezzo di iniziative miranti contrastarli.

Sbagliano entrambi, crediamo, ma il primo atteggiamento è semplicemente stupido, come ogni rifiuto della realtà che non si sa come affrontare.

Stiamo parlando della sentenza con cui la Corte Suprema di Karlsruhe ha messo drasticamente in discussione l’indipendenza della Bce rispetto al potere politico e addirittura agli Stati nazionali, piazzando così una carica esplosiva sotto l’intera architettura dell’Unione Europea. La quale, dovrebbe esser noto, si regge sul “trasferimento di sovranità” dagli Stati nazionali alla stessa Ue in varie materie, dalle leggi di bilancio alle politiche monetarie.

Ci è sempre sembrato stupido e irrealistico sottovalutare il ruolo, e il peso, delle politiche europee sulle scelte dei governi nazionali, per il semplice fatto che la dimensione politico-economica continentale disegna il perimetro (sempre più stretto) entro cui un governo locale può esercitare le sue “libere scelte”.

E’ lo stesso procedimento che vincola un’amministrazione comunale alle decisioni del governo nazionale. Può decidere in autonomia di fare molte cose, ma deve rispettare il “vincolo di stabilità” nei propri conti e dunque agire all’interno di un recinto piuttosto chiaro.

Questa dipendenza dal “vincolo esterno” è probabilmente complessa da capire ed esporre in poche semplici parole, ma nemmeno così tanto. In ogni caso, un attivista politico non può ignorarla, pena l’immaginare un “percorso di cambiamento” che si riduce a una marcia sul posto.

E’ una delle malattie intellettuali gravi che ha distrutto “la sinistra” in questo e in altri Paesi europei…

Questo editoriale di Martin Wolf, il decano e probabilmente il più acuto degli analisti del Financial Times, centra invece l’importanza “storica” di quella sentenza e, a cascata, pone interrogativi pesanti sul contesto in cui avviene e avverrà lo scontro di classe nei prossimi tempi.

Perché, se non si sa dove risieda “il potere”, politicamente si è condannati a fare a cappellate con i passeri…

Gli storici futuri potrebbero contrassegnare questo come il punto di svolta decisivo nella storia dell’Europa verso la disintegrazione.

Il 75° anniversario della sconfitta della Germania nazista è stato l’8 maggio. Il 70° anniversario della dichiarazione Schuman, che ha lanciato l’integrazione europea del dopoguerra, è stato il 9 maggio. Pochi giorni prima di entrambe le date, la Corte costituzionale tedesca ha lanciato un missile legale nel cuore dell’UE.

Il suo giudizio è straordinario. È un attacco all’economia di base, all’integrità della banca centrale, alla sua indipendenza e all’ordinamento giuridico dell’UE.

Il tribunale si è pronunciato contro il programma di acquisto del settore pubblico della BCE, avviato nel 2015. Non ha sostenuto che la BCE si fosse impropriamente impegnata nel finanziamento monetario, ma piuttosto che non aveva applicato un’analisi di “proporzionalità”, nel valutare l’impatto delle sue politiche , su una serie di preoccupazioni conservatrici: “debito pubblico, risparmi personali, regimi pensionistici e pensionistici, prezzi degli immobili e mantenimento a galla di società economicamente non vitali“.

Le politiche monetarie sono necessariamente politiche economiche. Ma le politiche della BCE, compresi gli acquisti di attività, sono giustificate dal fatto che non riusciva – e non sta – raggiungendo il suo “obiettivo primario” previsto dal trattato, che è la “stabilità dei prezzi“, definita come inflazione “bassa, ma vicina al 2 per cento nel medio termine”. Il trattato UE afferma che altre considerazioni sono secondarie.

Il tribunale ha inoltre decretato che “gli organi costituzionali e gli organi amministrativi tedeschi“, compresa la Bundesbank, non possono partecipare ad atti ultra vires (quelli al di fuori dell’autorità legale). Pertanto, la Bundesbank non può continuare a partecipare ai programmi di acquisto di attività della BCE fino a quando la BCE non abbia condotto una “valutazione della proporzionalità” soddisfacente per il tribunale.

Tuttavia, il trattato UE afferma che “né la BCE, né una banca centrale nazionale. . . deve cercare o prendere istruzioni. . . da qualsiasi governo di uno stato membro o da qualsiasi altro ente [sottolineature di M. W.].”

Le istruzioni del tribunale mettono la Bundesbank in un conflitto tra leggi.

Il tribunale sta inoltre aggredendo il diritto della BCE di prendere le proprie decisioni politiche in modo indipendente. La Germania si era duramente battuta per affermare l’indipendenza della banca centrale all’interno dell’Unione monetaria.

Ora, la sua corte costituzionale ha decretato che, a meno che la BCE non soddisfi i giudici sull’aver tenuto pienamente conto di un elenco altamente politico di effetti collaterali delle politiche monetarie, gli acquisti di attività sono inammissibili.

I tribunali di altri paesi membri potrrebbero ritenere opportuno decretare che le loro banche centrali nazionali non possono partecipare alle politiche che non amano. Molto presto, la BCE potrebbe essere tagliata a dadini e annullata.

Soprattutto, il tribunale tedesco ha decretato che si può ignorare una precedente sentenza della Corte di giustizia europea, a favore della BCE, poiché la prima “supera il suo mandato giudiziario… laddove un’interpretazione dei trattati non è comprensibile e deve quindi essere considerata arbitraria da una prospettiva oggettiva.”

Questo è un atto di secessione giuridica.

L’UE è un sistema giuridico integrato, o non è niente. Si basa sull’accettazione da parte di tutti gli Stati membri della sua autorità nelle aree di propria competenza. In un comunicato stampa dopo la sentenza della Corte costituzionale, la Corte di giustizia europea ha giustamente risposto che “solo la Corte di giustizia… è competente a giudicare che un atto di un’istituzione dell’UE è contrario al diritto dell’UE. Le divergenze tra i tribunali degli Stati membri in merito alla validità di tali atti potrebbero effettivamente mettere in pericolo l’unità dell’ordinamento giuridico dell’UE e pregiudicare la certezza del diritto“.

Immaginiamo se i tribunali di ogni Stato membro fossero in grado di decidere che le sentenze della CGE fossero “arbitrarie da una prospettiva obiettiva“.

Quali sono le implicazioni?

Se alla fine il tribunale tedesco dovesse accertare che la BCE abbia valutato adeguatamente l’impatto economico dei suoi acquisti, il PSPP potrebbe continuare. Ma il tribunale ha ridotto la futura flessibilità della BCE limitando le sue disponibilità ad acquistare debito di qualsiasi paese membro in misura superiore al 33% del totale e insistendo sul fatto che gli acquisti di attività siano assegnati in base alle quote possedute dagli Stati membri nella BCE.

In assenza di altri programmi di sostegno della zona euro, le possibilità di inadempienza sono aumentate. In effetti, gli spread sui titoli di Stato italiani sono debitamente aumentati un po’ dopo l’annuncio della Corte. Alla fine potrebbe derivarne una crisi, con effetti devastanti; forse persino una rottura della zona euro.

Altri potrebbero seguire la Germania nel respingere la giurisdizione della CGE e dell’UE. Ungheria e Polonia sono candidati ovvi. Gli storici futuri potrebbero contrassegnare questo come il punto di svolta decisivo nella storia dell’Europa, verso la disintegrazione.

Cosa si può fare? La BCE non può essere responsabile dinanzi a un giudice nazionale. Ma la Bundesbank potrebbe fornire alla Corte l’analisi della proporzionalità. Forse sarebbe abbastanza, anche se un brutto precedente.

Oppure, la decisione potrebbe essere ignorata. Se un tribunale tedesco può ignorare la Corte di giustizia europea, forse la Bundesbank può ignorare quel tribunale. In alternativa, la BCE potrebbe semplicemente abbandonare gli sforzi per salvare la zona euro e accettare qualunque risultato emerga.

L’UE potrebbe avviare una procedura di infrazione contro la Germania. Ma il suo obiettivo diretto sarebbe il governo tedesco, che è intrappolato tra gli organi dell’UE da un lato e il tribunale dall’altro. Non potrebbe cambiare la sentenza.

Più radicalmente, l’UE potrebbe agire per creare il necessario grado di solidarietà fiscale. Ma gli ostacoli a questo sono grandi. Un nuovo trattato sembra fuori discussione nel clima odierno di intensa sfiducia reciproca.

Infine, la Germania potrebbe separarsi decisamente dalla zona euro. Tuttavia, prima di prendere una decisione del genere, si spera che anche a lei sarà richiesto di fare un’analisi completa di cosa dovrebbe essere considerato “proporzionato”.

Un punto è chiaro: la Corte costituzionale ha decretato che anche la Germania può riprendere il controllo della sovranità monetaria. Di conseguenza ha creato una crisi forse insolubile.

*editorialista del Financial Times

17 Maggio 2020