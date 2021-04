Il conflitto tra capitalismi e transizioni al socialismo si gioca anche sulle criptovalute

La crisi ha accentuato l’emergere delle contraddizioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea (UE) e cioè lo scontro di diversi poli imperialisti, mettendo a nudo i diversi interessi finora nascosti. Tuttavia, gli eventi recenti sembrano negare la visione teorica di un confronto che coinvolge solo i poli dell’Europa e degli Stati Uniti.

In definitiva, è necessario analizzare le complesse fratture create dalla perdita dell’egemonia statunitense, in aree poco considerate da un marxismo che ha spesso peccato di eurocentrismo. Le posizioni che coincidono con l’antimperialismo e l’antiamericanismo sono ormai ampiamente superate da più di trent’anni di evoluzione storica dei metodi applicativi capitalistici.

Il mondo occidentale si è materializzato in una crisi del ruolo degli Stati Uniti nell’economia internazionale, con gravi ripercussioni anche in ambito monetario, poiché il dollaro ha perso il suo ruolo di moneta di riferimento mondiale.

Per questo motivo, l’importanza della moneta nel processo di sostituzione delle egemonie mondiali non può essere sottovalutata. Siamo convinti, insieme a molti studiosi critici ed eterodossi, che le criptovalute siano uno strumento per uscire dal dominio finanziario egemonico degli Stati Uniti, tenendo sempre presente che la sua indipendenza è un fenomeno temporaneo, e nei prossimi anni Stati e organizzazioni sovranazionali cercheranno senza dubbio di controllarle con tutti i mezzi.

La domanda che ci siamo posti era se non sarebbe stata una strategia vincente per gli stati socialisti essere i primi a controllare questa criptovaluta, usando le sue caratteristiche per opporsi all’imperialismo statunitense.

In effetti, sia la Russia che il Venezuela hanno adottato le proprie criptovalute statali principalmente per aggirare le sanzioni economiche imposte dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti.

Le sfide del socialismo nel 21 ° secolo – e questo è ciò che affrontano le rivoluzioni a Cuba e in Venezuela, cioè le relazioni internazionali tra popoli e governi progressisti rivoluzionari e democratici, che si trovano ad affrontare un capitalismo aggressivo, combattendo contro una crisi strutturale di oltre trent’anni e con l’elaborazione di una strategia sistematica della guerra imperialista – sono complesse, soprattutto perché è necessario riprendere – dopo il 1989 – il percorso di costruzione della società socialista in modo tale che i riferimenti internazionali scompaiano.

I governi cubano e venezuelano hanno attuato misure molto avanzate di natura economico-sociale, egualitaria e universale oltre alle reali condizioni di sostenibilità della struttura economico-produttiva. Ad esempio, con una forte copertura previdenziale universale che ha garantito e garantisce tuttora lavoro per tutti, alloggio per tutti, istruzione e salute gratuite per tutti, sport gratuito per tutti.

Lavoriamo al di fuori delle forme di democrazia rappresentativa borghese per intraprendere la strada della una democrazia politica ed economica di Che Guevara, Chávez e Fidel, che è democrazia di base e partecipativa. E questo può essere ottenuto solo rompendo la gabbia dell’Unione Europea della delocalizzazione e del debito.

Colonizzazione e dipendenza sono presenti in tutte le periferie e l’ALBA euro-afro-mediterranea deve essere vista come il contenitore delle lotte di un modello di sviluppo alternativo.

Anche qui Gramsci ritorna: dobbiamo presentarci dall’inizio con un progetto di governo di transizione socialista.



Non siamo fautori solo dell’opposizione di classe, ma possiamo posizionarci come soggetti di un governo di alternativa socialista, che sia capace di sollevare immediatamente il problema della nazionalizzazione dei settori strategici, il problema della democrazia reale, il problema della distribuzione della ricchezza, la soluzione in senso socialista del conflitto tra capitale e lavoro, il conflitto tra capitale e ambiente, e il conflitto interno di civiltà.

Dobbiamo rompere completamente con l’azienda-mondo, con l’azienda del Nord e, in particolare, dove l’azienda-mondo è l’azienda-Nord. Se questo è vero, è anche vero che per questo bisogna riconoscere un debito verso il Sud.

11 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO