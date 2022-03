La guerra farà “deragliare” la transizione ecologica?

Fino a poche settimane sembrava che i governi a capitalismo avanzato avessero imbracciato il “bazooka” della transizione ecologica destinandovi priorità e ingenti finanziamenti. Poi sul cuore dell’Europa si è abbattuta la crisi energetica ed infine la guerra in Ucraina che pare ruotare molto intorno ai corridoi energetici e alla geopolitica del gas. Un “cigno nero” che sta facendo rinculare sia la retorica green nell’Unione Europea che le priorità strategiche. Pubblichiamo qui di seguito una lunga ma dettagliata ricognizione sul campo del Financial Times, utile per prendere atto di come l’ambientalismo capitalista sia del tutto incapace di mettere mano ad una transizione ecologica capace di impedire l’infarto ecologico del pianeta.

La guerra in Ucraina farà deragliare la transizione dell’energia verde?

di Leslie Hook and Neil Hume (Financial Times)

Alla fine del summit sul clima COP26 a Glasgow, a novembre, i negoziatori hanno sentito un fragile senso di progresso. Più dell’80% delle emissioni mondiali erano coperte dagli impegni dei governi per raggiungere lo zero netto – cioè quando la quantità di gas serra aggiunti all’atmosfera è uguale alla quantità prelevata.

Il summit ha visto accordi chiave sulla deforestazione, le emissioni di metano e la produzione di carbone. Almeno 23 paesi hanno preso nuovi impegni per eliminare gradualmente il carbone, anche nel sud-est asiatico e in Europa. L’accordo finale tra 197 paesi conteneva un accordo per ridurre i sussidi ai combustibili fossili, nonostante una feroce discussione scoppiata sul fatto che il carbone dovesse essere “ridotto” o “eliminato”.

Ma la direzione di marcia era chiara, ha detto il presidente della COP26 Alok Sharma. “I paesi stanno voltando le spalle al carbone“, ha detto. “La fine del carbone è in vista“.

Quattro mesi dopo, il quadro energetico globale è cambiato in modo significativo – e non nella direzione che Sharma e altri negoziatori della COP volevano. Lungi dal diminuire, l’uso del carbone a livello globale è salito a livelli record durante l’inverno, causando un aumento delle emissioni, mentre le installazioni di energia pulita sono scese sotto i livelli necessari per raggiungere gli obiettivi climatici.

E questo prima che la Russia invadesse l’Ucraina, precipitando una crisi energetica globale che ha costretto i paesi, soprattutto in Europa, a cercare modi per svezzarsi rapidamente dal petrolio e dal gas russo, e a riconsiderare le scadenze degli impegni per tagliare l’uso dei combustibili fossili.

L’economista Dieter Helm, professore di politica energetica all’università di Oxford, dice che il passaggio dai combustibili fossili è stato raramente più complicato. “La transizione energetica era già in difficoltà – l’80% dell’energia mondiale proviene ancora dai combustibili fossili“, dice.

“Mi aspetto che nel breve termine, gli Stati Uniti aumentino la produzione di petrolio e gas, e il Mare del Nord potrebbe vedere alcuni ulteriori investimenti“. Oltre a questo, il consumo di carbone dell’UE potrebbe aumentare, aggiunge.

I leader europei stanno esortando il blocco ad accelerare la transizione verso le energie rinnovabili in risposta alla guerra. In una riunione per discutere una strategia energetica a livello europeo questa settimana, ci si aspetta che spingano per una risposta verde.

“Siamo determinati a limitare la capacità di [Vladimir] Putin di finanziare la sua atroce guerra“, ha scritto su Twitter Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel fine settimana.

“L’UE deve liberarsi della sua dipendenza dai combustibili fossili“. L’energia pulita, dice Christian Lindner, ministro delle finanze della Germania, dovrebbe essere considerata “l’energia della libertà“.

Il paese prevede di tagliare la sua dipendenza dalle importazioni di energia russa accelerando le rinnovabili e raggiungendo il 100% di energia pulita entro il 2035 (anche se il cancelliere Olaf Scholz ha accettato che, nel breve termine, ha poca scelta se non continuare a comprare gas e petrolio dalla Russia).

Ma alcuni esperti dicono che l’Europa e altri paesi hanno già perso una crisi simile trasformata in opportunità con la pandemia di Covid-19. “Si dice: mai sprecare una buona crisi. Penso che ne abbiate già sprecata una con la pandemia“, dice Thijs Van de Graaf, professore associato di politica internazionale all’Università di Ghent.

Una recente ricerca sulla rivista Nature ha scoperto che i paesi del G20 hanno speso 14 milioni di dollari in misure di stimolo economico durante il 2020 e il 2021 – ma solo il 6% di questo è stato assegnato ad aree che avrebbero tagliato le emissioni. Questa crisi potrebbe essere diversa, suggerisce Van de Graaf.

“Molte delle strategie per abbassare la dipendenza dalla Russia sono le stesse delle misure politiche che si vogliono prendere per abbassare le emissioni“. In Europa, sottolinea, la guerra sta innescando un’ondata di investimenti in energia pulita.

“Nei momenti in cui abbiamo queste crisi, la transizione [energetica] può essere sovralimentata“. La questione è se un tale cambiamento può avvenire abbastanza rapidamente per permettere al mondo di raggiungere i suoi tenui obiettivi climatici – e se l’instabilità economica della guerra si rivelerà essere una battuta d’arresto a lungo termine, piuttosto che un incentivo, verso una transizione verde.

“Quello che è successo quest’anno, è la prima ‘crisi del prezzo netto zero’“, dice Helm. “E la prima indicazione di quanto costosa, ma necessaria, sia la transizione“.

Il ritorno del carbone

Anche prima dell’inizio della guerra, il carbone stava godendo di un ritorno in quanto la ripresa economica post-pandemia ha portato a una forte domanda di energia. Questo era il caso anche in paesi con alti obiettivi ambientali.

Negli Stati Uniti, la produzione di energia da carbone era più alta nel 2021, sotto il presidente Joe Biden, che nel 2019 sotto l’allora presidente Donald Trump, che si posizionava come l’aspirante salvatore dell’industria del carbone americana.

In Europa, la potenza del carbone è aumentata del 18% nel 2021, il suo primo aumento in quasi un decennio. L’impennata globale della domanda ha consegnato profitti a pioggia per aziende come Glencore, Whitehaven Coal e Peabody Energy, il gruppo del Wyoming, un tempo in bancarotta, che ora pianifica di espandere la produzione dopo il suo trimestre più redditizio di sempre.

L’amministratore delegato della Peabody Jim Grech prevede che quest’anno porterà “un periodo di elevata domanda” di carbone, e prezzi elevati continui. La guerra in Ucraina potrebbe aumentare ulteriormente la domanda di carbone, almeno nel breve termine.

Questo punto è stato riconosciuto la settimana scorsa dal ministro dell’economia tedesco Robert Habeck, del partito verde del paese, che ha detto che l’Europa potrebbe essere costretta a bruciare più carbone di fronte all’aggressione russa e ai prezzi del gas in aumento.

I prezzi del gas hanno raggiunto un record sopra i 335 euro per megawattora questa settimana, e a quel livello è più conveniente per alcune centrali bruciare carbone piuttosto che gas, anche quando il costo dei permessi di carbonio viene preso in considerazione.

Anche le preoccupazioni per la sicurezza energetica stanno contribuendo, con alcuni paesi, tra cui l’Italia che dicono che potrebbero aver bisogno di bruciare più carbone, al fine di bruciare meno gas russo. L’AIE ha recentemente riconosciuto questo trade-off.

“Più velocemente i responsabili politici dell’UE cercano di allontanarsi dalle forniture di gas russo, maggiori sono le implicazioni potenziali, in termini di costi economici e di emissioni a breve termine“, ha detto l’AIE in un rapporto della scorsa settimana.

Il conflitto in Ucraina sta avendo un impatto sul mercato globale del carbone in altri modi, poiché le esportazioni di carbone russo sono messe in discussione.

Mentre le banche, gli assicuratori e le compagnie di navigazione evitano la Russia, i consumatori di carbone in Europa e in Asia stanno ora setacciando il mercato per fonti alternative di approvvigionamento e spingendo in alto i prezzi, che la scorsa settimana hanno superato i 400 dollari a tonnellata, dagli 82 dollari di un anno fa.

A questi prezzi, il 2022 promette di essere un altro anno di profitti eccezionali per l’industria. La Russia rappresenta circa il 30% delle importazioni europee di carbone termico, che viene bruciato nelle centrali elettriche per generare elettricità.

Il carbone è ancora dominante anche in Asia, specialmente in Cina, il più grande emettitore del mondo. Il paese sta ancora costruendo nuove centrali a carbone, e le emissioni sono aumentate del 4% l’anno scorso, rappresentando un quarto dell’aumento totale delle emissioni a livello globale (gli Stati Uniti non sono stati molto indietro, rappresentando circa il 22% dell’aumento globale delle emissioni l’anno scorso).

L’aumento della domanda di energia cinese nel 2021, rispetto al 2019, è stato l’equivalente dell’intera produzione di energia elettrica di Germania e Francia messe insieme.

Quest’anno, Pechino punta a una crescita del prodotto interno lordo del 5,5%, il che implica un ulteriore aumento della domanda di energia. Anche se la Cina ottiene solo il 5% della sua fornitura di gas dalla Russia e il 10 per cento della sua fornitura di petrolio, secondo i dati di IHS Markit, non è isolata dallo shock energetico globale.

“Se c’è una carenza di gas naturale, la Cina potrebbe dover ricorrere di nuovo all’aumento della produzione interna di carbone – spesso citata come l’ultima difesa per la sicurezza energetica dai funzionari“, dice Xizhou Zhou, vicepresidente di energia e rinnovabili a IHS Markit.

Pechino si è impegnata a limitare il suo consumo di carbone durante questo decennio, il che significa che il suo consumo di carbone, e le sue emissioni, continueranno probabilmente a crescere per diversi anni ancora.

Difficoltà sulla strada

Nonostante queste battute d’arresto, molti dirigenti del settore energetico credono che la transizione dai combustibili fossili stia ancora avvenendo – anche se forse non così rapidamente o facilmente come previsto.

“Questi sono ostacoli sulla strada“, dice Scott Mackin, managing partner di Denham Capital, un fondo di infrastrutture sostenibili con sede a Boston. “Lo slancio è ancora molto forte verso la transizione energetica, nel quadro generale“. Dietro i profitti record del settore del carbone si nasconde un’industria in declino strutturale.

“Il carbone sta avendo un rimbalzo del gatto morto, a mio parere“, dice Mackin. “Non siamo in un grande periodo di tempo in cui il carbone termico migliorerà e sarà più investibile“. La stessa industria del carbone è in gran parte d’accordo – o almeno lo sono le compagnie di carbone europee e americane quotate in borsa.

Il commerciante di materie prime Glencore dice che parte della ragione per cui i prezzi, e i profitti, sono così alti in questo momento è a causa del declino strutturale, che significa una mancanza di investimenti in nuovi progetti di carbone e di conseguenza una minore offerta.

Glencore si è impegnata a limitare la sua produzione di carbone a 150 milioni di tonnellate all’anno, ma questa cifra permetterà ancora di aumentare la produzione. L’azienda ha prodotto circa 100 milioni di tonnellate di carbone l’anno scorso e ne estrarrà circa 120 milioni quest’anno a seguito di un accordo per acquistare i partner di una miniera colombiana.

Nel lungo termine, l’azienda progetta di eseguire la produzione e finalmente chiudere tutte le sue miniere di carbone in Australia, Colombia e Sudafrica nei prossimi tre decenni ed essere zero netto entro il 2050. Le mosse sono state sostenute dai suoi grandi azionisti.

“Nessuno sta costruendo nuove miniere di carbone. Nessuno sta ottenendo finanziamenti per nuove miniere di carbone, ma continua ad esserci un sano appetito per il carbone in Asia“, ha detto il mese scorso l’amministratore delegato di Glencore Gary Nagle ai giornalisti, dopo che la sua divisione carbone ha riportato più di 5 miliardi di dollari di utili prima di interessi, tasse, svalutazione e ammortamento nel 2021.

Tuttavia, anche se la guerra in Ucraina prolunga solo la rinascita della produzione di carbone nel breve termine, essa minaccia una linea temporale per raggiungere lo zero netto che è estremamente stretta.

Secondo il percorso netto zero dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, l’uso del carbone deve diminuire della metà in questo decennio per rimanere in pista. Nel frattempo, la produzione di elettricità deve aumentare del 40% nello stesso periodo, secondo quello scenario, in cui le emissioni scendono a zero entro il 2050 e il riscaldamento globale rimane al di sotto di 1,5 C entro la fine del secolo.

Fare entrambe le cose allo stesso tempo – aumentare la produzione di elettricità e tagliare il carbone – richiederà un’enorme crescita delle energie rinnovabili, specialmente eolica e solare, insieme allo stoccaggio di energia.

Ma mentre il carbone sta godendo del suo grande ritorno, le energie rinnovabili stanno lottando. A causa di una combinazione di grattacapi logistici e guerre commerciali, né il solare né l’eolico sono sulla buona strada per crescere tanto quest’anno quanto lo sarebbero in uno scenario di emissioni nette zero.

Zhou dice che questo processo si sta rivelando una “transizione non sincronizzata“, poiché le rinnovabili non sono cresciute abbastanza per sostituire il carbone che deve essere rimosso dal sistema.

“Si ha questo periodo di imbarazzo, prima di poter passare interamente all’assenza di combustibili fossili“. Egli indica la grande impennata nel fabbisogno di elettricità l’anno scorso, quando l’economia globale si è ripresa dalla pandemia.

“La domanda ha davvero sorpreso tutti l’anno scorso. Le energie rinnovabili oggi non possono rispondere a questi tipi di impennate [nella domanda di energia] perché il nostro stoccaggio di batterie non è ancora a quel tipo di capacità“, dice Zhou.

Anche i bassi investimenti nei combustibili fossili contribuiscono alla volatilità, aggiunge. “Il sistema in generale ha meno cuscini per affrontare questi alti e bassi“, dice Zhou. “Il conflitto in Ucraina è un altro di questi shock di approvvigionamento che metterà alla prova la resilienza dei sistemi energetici in transizione“.

Un nuovo tipo di politiche

Quanto velocemente avviene la transizione non è solo una questione di economia, ma anche di politica. E in termini di negoziati sul clima, la diplomazia che ha unto le ruote del processo COP per decenni potrebbe anche vacillare a causa della guerra.

Il conflitto significa che la cooperazione globale sul cambiamento climatico, che deve necessariamente includere i grandi emettitori come la Cina e la Russia, diventerà ancora più difficile. I prezzi elevati dell’energia potrebbero anche rendere più difficile, politicamente, per alcuni paesi, far passare politiche di energia pulita

In un segno della fragile politica dei prezzi dell’energia, il politico britannico Nigel Farage ha lanciato un movimento anti-verde lo scorso fine settimana, che sta chiedendo un referendum nazionale sugli obiettivi netti zero del Regno Unito.

In vista del summit sul clima COP27, che si terrà in Egitto questo autunno, i paesi dovrebbero presentare all’ONU dei piani climatici migliorati. I negoziatori sul clima dicono che questo è particolarmente importante per le grandi economie emergenti come la Cina e l’India, i cui attuali impegni sul clima non sono in linea con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5C.

I segni che questi paesi potrebbero migliorare i loro impegni sul clima non sembravano molto promettenti anche prima dello scoppio della guerra, ha detto Pete Betts, un ex negoziatore principale per l’UE e anche per il Regno Unito ai colloqui sul clima delle Nazioni Unite.

“Sembrano ancora meno promettenti ora, data la quantità di banda che sarà assorbita dalla situazione dell’Ucraina“. Tuttavia, Betts e altri credono che la guerra abbia conferito un nuovo senso di urgenza al compito di abbandonare il carbone, il petrolio e il gas, che potrebbe rivelarsi un punto di svolta.

“Siamo in un nuovo tipo di politica per tutto, incluso il clima“, dice Betts. “Penso che il clima sarà visto come parte della sicurezza energetica molto di più“. Se l’idea che le rinnovabili rappresentino “l’energia della libertà” continua a diffondersi, potrebbe innescare un livello di attenzione – e di spesa – sull’energia pulita, in particolare in Europa, che finora è mancato.

“La verità è che non abbiamo mai trattato il cambiamento climatico come l’emergenza che è veramente, nello stesso modo in cui ora stiamo trattando la guerra in Ucraina come un’emergenza“, dice Van de Graaf. “Il paradigma della sicurezza nazionale ha una forza di mobilitazione molto maggiore del paradigma della catastrofe climatica“.

