L’industria europea si prepara a soffrire per l’ultima impennata dei prezzi del petrolio e del gas

Questa volta è il Financial Times a fare una spietata disamina degli effetti della crisi energetica sul complesso dell’industria europea già alle prese con una uscita dalla recessione pre-pandemia. Le “imprese zombie” che Draghi vuole sotterrare definitivamente in Italia subiranno una sorte analoga anche nel resto dell’Europa. Benvenuti nel mondo delle “sorti magnifiche e progressive del capitalismo”.

L’ultima impennata dei prezzi del petrolio e del gas, mentre l’Occidente risponde all’invasione russa dell’Ucraina, minaccia un forte aumento dei costi per l’industria europea, danneggiando gravemente settori come l’acciaio e l’alluminio, i fertilizzanti e i trasporti.

Il greggio Brent è balzato ad un massimo di 14 anni a 139 dollari nel trading di lunedì, mentre il gas europeo è salito quasi dell’80% ad un nuovo record dopo che gli Stati Uniti hanno detto che stavano considerando un divieto sulle importazioni di petrolio russo.

Questo significa ancora più sofferenza per le compagnie aeree, le compagnie di navigazione, le case automobilistiche e altre industrie ad alta intensità energetica, che avevano già chiesto ai governi di affrontare “prezzi energetici insopportabilmente alti” prima della crisi attuale.

Produttori di metalli

Nicholas Snowdon, analista di Goldman Sachs, ha detto che il nuovo aumento dei prezzi ha creato un “ambiente molto opprimente” per ogni industria ad alta intensità energetica in Europa, con l’alluminio proprio in “cima alla lista“.

Il metallo leggero, usato in tutto, dalle lattine di birra ai veicoli elettrici, è conosciuto come “elettricità solida” a causa delle grandi quantità di energia richieste per trasformare il suo ingrediente chiave, l’allumina, in metallo raffinato. La prospettiva di una crisi dell’offerta ha spinto il prezzo dell’alluminio fino al record di più di 4.000 dollari a tonnellata lunedì. È aumentato di oltre il 100% nell’ultimo anno.

Secondo Goldman, i prezzi elevati dell’energia che risultano dall’impennata del prezzo del gas hanno già messo fuori servizio 900.000 tonnellate di alluminio e 700.000 tonnellate di capacità di fusione dello zinco in Europa.

Gli impianti che sono stati messi fuori servizio includono due terzi della capacità della fonderia di zinco Portovesme in Italia, mentre la produzione è stata tagliata del 60% nelle fonderie di alluminio Slovalco di Nyrstar e Norsk Hydro in Slovacchia.

La Alvance di Dunkerque, il più grande produttore europeo di alluminio, ha ridotto la produzione del 15%. Snowdon ha detto che si aspetta che questa capacità rimanga offline oltre la fine dell’anno e ha detto che c’è il potenziale per ulteriori chiusure di fonderie che non hanno contratti di energia a lungo termine.

Gli analisti hanno detto che questi impianti sarebbero “gravemente in perdita al momento“, anche se l’alluminio ha prezzi record. “L’impatto è molto cupo“, ha detto Cillian O’Donoghue, un direttore di Eurometaux, un gruppo industriale che rappresenta i produttori di metallo nella regione, tra cui Rio Tinto e Glencore.

“Ci aspettavamo un calo dei prezzi dell’energia dopo l’inverno, la riapertura di alcune fonderie e l’eliminazione delle limitazioni, ma questo non accadrà ora“, ha detto O’Donoghue. “Se i prezzi rimangono a questi livelli, dovremmo aspettarci ulteriori chiusure e una maggiore dipendenza dalle importazioni“.

I produttori di acciaio europei erano già alle prese con gli alti costi energetici e le interruzioni della catena di approvvigionamento, con alcuni produttori che hanno ridotto la produzione nei momenti di punta.

Matt Watkins, analista principale della società di consulenza sulle materie prime CRU, ha detto che l’impennata dei prezzi del gas e in particolare dell’elettricità “farà certamente salire i costi di produzione di un importo significativo” per gli operatori dei forni elettrici ad arco.

La più grande preoccupazione per i dirigenti, tuttavia, è l’interruzione della fornitura. L’Ucraina e la Russia sono esportatori chiave di acciaio, e sia ArcelorMittal che Metinvest la scorsa settimana hanno fermato la produzione nei loro impianti ucraini.

“Abbiamo appena avuto un enorme shock di fornitura in tutta la catena del valore dell’acciaio, eliminando due delle principali fonti di esportazione del mondo“, ha detto Watkins. “I compratori che hanno bisogno di acciaio ora devono cercare fonti alternative e nel breve termine questo sta spingendo i prezzi spot dell’acciaio molto più in alto“.

Le compagnie di trasporto

L’aumento dei prezzi del petrolio ha fatto scendere le azioni dei gruppi aerei lunedì, con un calo di oltre il 7% di Ryanair, portando le perdite mensili al 30%. Wizz Air, che aveva completamente smesso di coprirsi, ha detto lunedì che avrebbe invertito la sua politica e pagato un prezzo fisso per coprire il 40% del suo fabbisogno di carburante nei tre mesi fino alla fine di giugno.

L’aumento dei prezzi del greggio si ripercuote sul carburante per jet e bunker utilizzato per alimentare le gigantesche macchine del trasporto globale. Il jet fuel è più che raddoppiato in un anno, raggiungendo il livello più alto dal 2008 a 1.166 dollari per tonnellata metrica, secondo S&P Global Commodity Insights.

“L’alto costo del carburante e l’inflazione più alta sono qui per rimanere più a lungo“, ha detto Rico Luman, un senior economist specializzato in trasporti presso ING. Anche se il carburante rappresenta circa il 50% dei costi delle compagnie di navigazione, contro il 20-35% per l’aviazione, gli analisti hanno detto che le compagnie aeree sono più esposte all’aumento dei costi del carburante, mentre l’industria si riprende dalla pandemia a causa della sensibilità dei consumatori ai prezzi più alti dei biglietti.

Sathish Sivakumar, analista di Citigroup, ha detto che i vettori tradizionali potrebbero introdurre più facilmente supplementi di carburante di emergenza rispetto ai vettori low-cost che dovrebbero aumentare i prezzi dei biglietti. “Gli operatori a corto raggio avranno probabilmente un impatto con prezzi più alti e bilanci sotto pressione“, ha detto.

Produttori di automobili

Per le fabbriche di automobili europee, che già combattono contro l’aumento delle fatture dei pezzi di ricambio e le catene di fornitura in stallo, un ulteriore forte aumento dei costi energetici è l’ultimo di una lunga serie di colpi di martello alla competitività.

Dopo la manodopera e le materie prime, i costi dell’energia sono il conto più grande che i produttori di veicoli devono affrontare, anche se gli stabilimenti automobilistici europei hanno ridotto il loro uso di energia del 28% dal 2005.

I dirigenti di Mercedes-Benz, Stellantis e Renault hanno tutti recentemente avvertito dell’aumento dei costi dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime. Oltre all’elettricità usata per gestire le proprie fabbriche, le case automobilistiche saranno colpite anche dall’aumento dei costi di produzione tra i fornitori che producono di tutto, dall’acciaio all’alluminio, alla plastica e al vetro.

“Metalli, prodotti chimici, plastica e vetro dipendono molto dal gas per la lavorazione“, ha detto Dominic Tribe, un analista della catena di approvvigionamento di Vendigital. Ha aggiunto che circa la metà dell’uso industriale dell’energia si basa sul gas, mentre un quinto proviene dall’elettricità, che è anche in aumento.

“La lista è lunga perché così tanti processi di produzione nel settore automobilistico sono basati sul calore“, ha detto Philippe Houchois, analista di Jefferies.

* Financial Times

