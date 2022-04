Gli Usa e i paesi occidentali “fomentano” l’alta inflazione globale

La situazione economica attuale, vista dalla Cina, ha dei responsabili interessati.



L’elevata inflazione globale è stata fomentata dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali, mentre il basso livello dei prezzi della Cina funge da stabilizzatore, hanno affermato esperti cinesi in un simposio tenuto dalla National Development and Reform Commission (NDRC), il principale pianificatore economico del paese.

Dal 2021, l’inflazione globale è evidentemente in aumento, ponendo fine a un’era di bassa inflazione durata più di un decennio. L’inflazione internazionale è aumentata rapidamente, in particolare da quest’anno, quando gli Stati Uniti e l’Europa hanno registrato nuovi record consecutivi che non si vedevano da per molti anni.

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è salito dell’8,5% su base annua a marzo, mentre l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è salito alle stelle – +11,2% – raggiungendo entrambi nuovi massimi. L’Eurozona, da parte sua, ha registrato una crescita del 7,5% su base annua dell’IPC, mentre l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) ha registrato un aumento del 31,4%, aggiornando entrambi i massimi storici.

In confronto, l’inflazione al consumo cinese si è attestata all’1,5% il mese scorso rispetto all’anno precedente, mentre l’inflazione alla produzione si è attestata all’8,3%, secondo i dati ufficiali.

Gli esperti che hanno partecipato al simposio sulle tendenze dell’inflazione globale ritengono che questo ciclo di alta inflazione a livello globale possa essere attribuito agli Stati Uniti e ad altre economie occidentali, che hanno governato male internamente mentre seminavano discordia e bullismo all’esterno, infliggendo così enormi danni all’economia globale.

In primo luogo, dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, le principali economie sviluppate guidate dagli Stati Uniti hanno stampato troppi soldi e implementato una politica monetaria estremamente accomodante, con conseguente eccesso di liquidità e aumento dei prezzi delle materie prime globali, hanno osservato gli esperti.

In secondo luogo, gli Stati Uniti e altri paesi occidentali non sono riusciti a prevenire e contenere la pandemia, le loro catene industriali e di approvvigionamento sono state caotiche e devono ancora riprendersi, provocando grandi onde d’urto attraverso la produzione globale e le catene di approvvigionamento mondiali, portando così a carenze di approvvigionamento di materie prime e prezzi a salire verso l’alto, hanno aggiunto gli esperti.

Inoltre, l’economia mondiale ha subito un duro colpo dal conflitto Russia-Ucraina e dai molteplici round di sanzioni lanciati dagli Stati Uniti e da alcuni dei suoi alleati contro la Russia.

Ciò ha esacerbato le tensioni tra la domanda e l’offerta di materie prime globali, come prodotti alimentari, energetici e minerari, e di conseguenza ha portato a livelli elevati dei prezzi e aumenti che si sono aggiunti all’inflazione globale, hanno osservato.

Tuttavia, la Cina ha dimostrato di rappresentare uno scudo serio nel panorama dell’inflazione dilagante. Come hanno affermato gli esperti, il livello dei prezzi del paese è stato mantenuto a un intervallo complessivamente ragionevole, grazie alla sua risposta relativamente appropriata all’epidemia, alla stabilità sociale e produttiva, nonché alla politica macroeconomica ben gestita.

Il paese si è anche astenuto dal varare un’ondata di stimoli e ha adottato misure solide ed efficaci per stabilizzare i prezzi dei principali articoli.

Per tutto il 2021, l’IPC cinese è aumentato dello 0,9%. Il suo aumento medio dei prezzi al consumo per il primo trimestre del 2022 è stato dell’1,1% – secondo i numeri ufficiali citati nel post di domenica – che erano apparentemente inferiori rispetto ad altre principali economie.

Pertanto, la bassa inflazione cinese funge da “stabilizzatore” significativo per i prezzi globali, ha commentato il post.

25 Aprile 2022