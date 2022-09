E’ tempo di far saltare i mercati dell’elettricità

Le pale delle turbine eoliche sulla catena montuosa di fronte alla mia finestra stanno girando con particolare energia oggi. La tempesta della scorsa notte si è attenuata, ma i venti forti continuano a fornire kilowatt in più alla rete elettrica a costo aggiuntivo perfettamente nullo (o costo marginale, nel linguaggio degli economisti).

Ma le persone che lottano per sbarcare il lunario durante una terribile crisi del costo della vita devono pagare questi kilowatt come se fossero prodotti dal costosissimo gas naturale liquefatto trasportato dal Texas sulle coste della Grecia. Questa assurdità, che domina ben oltre la Grecia e l’Europa, deve finire.

L’assurdità deriva dall’illusione che gli Stati possano simulare un mercato dell’elettricità competitivo e quindi efficiente. Poiché un solo cavo elettrico entra nelle nostre case o nelle nostre aziende, lasciare tali questioni al mercato porterebbe a un monopolio perfetto, un risultato che nessuno vuole.

Ma i governi hanno deciso di simulare un mercato competitivo per sostituire le aziende pubbliche che generavano e distribuivano energia. Non è così.

Il settore energetico dell’Unione Europea è un buon esempio di ciò che il fondamentalismo di mercato ha fatto alle reti elettriche di tutto il mondo.

L’Unione Europea ha obbligato i suoi Stati membri a separare la rete elettrica dalle centrali di produzione e a privatizzare le centrali per creare nuove imprese, che sarebbero state in concorrenza tra loro per fornire elettricità a una nuova società proprietaria della rete.

Questa società, a sua volta, affitterebbe i suoi cavi a un’altra serie di aziende che acquisterebbero l’elettricità all’ingrosso e competerebbero tra loro per l’attività al dettaglio di case e aziende. La concorrenza tra i produttori ridurrebbe al minimo il prezzo all’ingrosso, mentre la concorrenza tra i rivenditori garantirebbe ai consumatori finali prezzi bassi e un servizio di alta qualità.

Purtroppo, nulla di tutto ciò poteva funzionare nellain teoria, tanto meno nella pratica.

Il mercato simulato si trovava di fronte a imperativi contraddittori: garantire una quantità minima di elettricità nella rete in ogni momento e incanalare gli investimenti nell’energia verde. La soluzione proposta dai fondamentalisti del mercato era duplice: creare un altro mercato per le autorizzazioni a emettere gas serra e introdurre la tariffazione a costo marginale, il che significava che il prezzo all’ingrosso di ogni kilowatt doveva essere uguale a quello del kilowatt più costoso.

Il mercato dei permessi di emissione doveva motivare i produttori di elettricità a passare a combustibili meno inquinanti. A differenza di una tassa fissa, il costo dell’emissione di una tonnellata di anidride carbonica sarebbe stato determinato dal mercato.

In teoria, più l’industria si affida a combustibili terribili come la lignite, maggiore sarà la domanda di permessi di emissione rilasciati dall’UE. Ciò farebbe salire il loro prezzo, rafforzando l’incentivo a passare al gas naturale e, in ultima analisi, alle energie rinnovabili.

La determinazione del costo marginale era intesa a garantire il livello minimo di fornitura di energia elettrica, impedendo ai produttori a basso costo di sottoquotare le società elettriche con costi più elevati. I prezzi avrebbero dato ai produttori a basso costo profitti sufficienti e motivi per investire in fonti energetiche più economiche e meno inquinanti.

Per capire cosa avevano in mente i regolatori, consideriamo una centrale idroelettrica e una a lignite. Il costo fisso di costruzione della centrale idroelettrica è elevato, ma il costo marginale è pari a zero: una volta che l’acqua fa girare la turbina, il successivo chilowatt prodotto dalla centrale non costa nulla. Al contrario, la centrale a lignite è molto più economica da costruire, ma il costo marginale è positivo, in quanto riflette la quantità fissa di costosa lignite per kilowatt prodotto.

Fissando il prezzo di ogni chilowatt prodotto con l’energia idroelettrica a un livello non inferiore al costo marginale della produzione di un chilowatt con la lignite, l’UE intendeva ricompensare l’azienda idroelettrica con un grosso profitto che, si sperava, sarebbe stato investito in ulteriori capacità di energia rinnovabile.

Nel frattempo, la centrale elettrica alimentata a lignite non avrebbe avuto quasi nessun profitto (poiché il prezzo avrebbe coperto appena i suoi costi marginali) e un costo crescente per i permessi che doveva acquistare per inquinare.

Ma la realtà è stata meno clemente della teoria. Mentre la pandemia devastava le catene di approvvigionamento globali, il prezzo del gas naturale è aumentato, per poi triplicare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Improvvisamente, il combustibile più inquinante (la lignite) non era più il più costoso, motivando maggiori investimenti a lungo termine nei combustibili fossili e nelle infrastrutture per il GNL.

La determinazione del costo marginale ha aiutato le società elettriche a estrarre enormi rendite dai consumatori al dettaglio indignati, che si sono resi conto di pagare molto di più del costo medio dell’elettricità.

Non sorprende che i cittadini, non vedendo alcun beneficio – per loro o per l’ambiente – dalle pale che ruotano sopra le loro teste e rovinano il loro paesaggio, si siano rivoltati contro le turbine eoliche.

L’aumento dei prezzi del gas naturale ha messo in luce i fallimenti endemici che si verificano quando un mercato simulato viene innestato su un monopolio naturale.

Abbiamo visto di tutto: la facilità con cui i produttori possono colludere per fissare il prezzo all’ingrosso. Come i loro osceni profitti, soprattutto per quanto riguarda le energie rinnovabili, abbiano messo i cittadini contro la transizione verde. Come il regime di mercato simulato abbia impedito gli acquisti comuni che avrebbero alleviato i costi energetici dei Paesi più poveri. Come il mercato dell’elettricità al dettaglio sia diventato un casinò con aziende che speculano sui prezzi futuri dell’elettricità, traendo profitto nei periodi di congiuntura favorevole e chiedendo salvataggi statali quando le loro scommesse si rivelano sbagliate.

È tempo di chiudere i mercati elettrici simulati.

Abbiamo invece bisogno di reti energetiche pubbliche in cui i prezzi dell’elettricità rappresentino i costi medi più una piccola maggiorazione.

Abbiamo bisogno di una carbon tax, i cui proventi devono compensare i cittadini più poveri.

Abbiamo bisogno di un investimento su larga scala, simile al Progetto Manhattan, nelle tecnologie verdi del futuro (come l’idrogeno verde e i parchi eolici galleggianti offshore su larga scala).

Infine, abbiamo bisogno di reti locali di proprietà comunale di energie rinnovabili esistenti (solare, eolico e batterie) che trasformino le comunità in proprietari, gestori e beneficiari dell’energia di cui hanno bisogno.

* da Project Syndicate



5 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO