L’economia russa continua a superare le aspettative

Dopo il titolo, vi consigliamo di leggere immediatamente il nome dell’autore: la redazione de l’Economist, autorevolissima testata dell’iperliberismo anglosassone. Ovvero i principali sponsor mediatici della strategia delle sanzioni che sta mettendo in ginocchio l’economia europea senza scalfire più di tanto quella che voleva “distruggere”.

Ricordiamo che questa logica suicida è anche alla base della “fissazione di un tetto al prezzo dei petrolio russo“, appena decisa dal G7 (che si è riservato però di fissare quella soglia in un altro momento). L’Economist ovviamente non è diventato filo-putiniano. Semplicemente, la realtà è. E l’ideologia non la può cambiare…

Non mancano ovviamente le arrampicate sugli specchi, i “se” e i “ma”, tutti giocati intorno alla speranza che – pur considerando destinate alla recessione sia l’economia russa che quella neoliberista occidentale – quella euro-atlantica si riprenda prima dell’altra. Scommessa rischiosa, come sa chiunque abbia letto qualcosa di storia…

Questo confronto tra l’andamento dei prezzi al dettaglio in Russia e in Gran Bretagna può aiutare a capire meglio…



*****

Anche in tempi normali, l’economia russa è trasparente quanto una bufera di neve siberiana. E questi non sono tempi normali. Dall’invasione russa dell’Ucraina la Banca centrale di Russia (Cbr) e il Rosstat, l’istituto nazionale di statistica, hanno smesso di pubblicare dati su qualunque cosa, dal commercio agli investimenti. In molti mettono in dubbio l’affidabilità dei dati che continuano a emergere.

Le banche d’investimento, che non forniscono più consulenze sulle aziende russe ai propri clienti, hanno ridimensionato le loro attività di ricerca. Le organizzazioni multilaterali hanno ritirato gli economisti dal paese.

Nella tormenta è scoppiato un dibattito furibondo sullo stato dell’economia russa. Un recente articolo di cinque ricercatori dell’università di Yale sostiene che il ritiro delle aziende occidentali, sommato alle sanzioni, la stia paralizzando. I segni di benessere sono (sarebbero) solo illusioni.

“Le statistiche selezionate da Putin vengono sbandierate sui mezzi d’informazione e usate da esperti benintenzionati ma superficiali per costruire previsioni che sono eccessivamente e irrealisticamente favorevoli al Cremlino”, sostengono i ricercatori.

Altri sono meno pessimisti. “L’economia non sta crollando”, ha scritto Chris Weafer, uno stimato osservatore della Russia, in un recente articolo. Ma dove sta la verità?

Verso la recessione



Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina la sua economia è in caduta libera. Il rublo ha perso oltre un quarto del suo valore rispetto al dollaro. Il mercato azionario è crollato, costringendo le autorità di vigilanza a sospendere le transazioni. Mentre i loro governi imponevano le sanzioni, centinaia di aziende occidentali hanno lasciato la Russia o hanno promesso di farlo.

Nel giro di un mese gli analisti avevano rivisto al ribasso le loro previsioni per il pil russo nel 2022 da una crescita del 2,5 per cento a un calo di quasi il 10 per cento. Alcuni sono stati anche più catastrofisti. “Gli esperti prevedono che il pil della Russia crollerà del 15 per cento nel 2022, spazzando via gli ultimi quindici anni di crescita economica”, ha affermato la Casa Bianca.

Tutti concordano sul fatto che il paese stia ancora soffrendo. I massicci aumenti dei tassi di interesse in primavera, pensati per stabilizzare il crollo del rublo, insieme al ritiro delle aziende straniere, hanno spinto il paese in recessione.

Secondo i dati ufficiali, nel secondo trimestre il pil è calato del 4 per cento su base annua. Molte delle trecento città russe che si basano su un solo settore industriale, colpite dalle sanzioni, sono in piena recessione. Molte persone, soprattutto tra le categorie più istruite, sono fuggite, mentre altri stanno spostando le loro risorse fuori del paese.

Nel primo trimestre del 2022, secondo gli ultimi dati disponibili, gli stranieri hanno portato via dal paese investimenti diretti per un valore di 15 miliardi di dollari, molto probabilmente il peggiore mai registrato. Nel maggio 2022 il valore in dollari delle rimesse russe in Georgia è stato stranamente dieci volte superiore rispetto all’anno precedente.

Meglio del previsto



Ma un’analisi dell’Economist, basata su una vasta gamma di fonti, suggerisce che l’economia russa se la stia cavando meglio di quanto previsto anche dalle stime più ottimistiche, perché le vendite di idrocarburi hanno alimentato un avanzo record delle partite correnti.

Prendiamo per esempio “l’indicatore di attività corrente” della Goldman Sachs, una misura in tempo reale della crescita economica. A marzo e aprile questo indice è diminuito drasticamente, forse su una scala paragonabile a quella della crisi finanziaria globale del 2007-2009 o dell’invasione dell’Ucraina del 2014. Ma nei mesi successivi si è ripreso.

Anche altri indicatori suggeriscono una recessione, ma non profonda, almeno rispetto agli standard della Russia. Secondo la JPMorgan Chase a giugno la produzione industriale è calata dell’1,8 per cento rispetto all’anno precedente.

Un indice di crescita del settore terziario, stilato inviando questionari ai manager, rivela un calo minore rispetto alle crisi precedenti. I consumi di elettricità, dopo un iniziale calo, sembrano di nuovo in crescita. Il numero di carichi ferroviari, un indicatore della domanda di merci, sta reggendo.

Intanto l’inflazione è in calo. Dall’inizio del 2022 alla fine di maggio i prezzi al consumo sono aumentati di circa il 10 per cento. La svalutazione del rublo ha reso più care le importazioni e il ritiro delle aziende occidentali ha ridotto l’offerta. Ma secondo Rosstat ora i prezzi stanno calando.

Una fonte indipendente, pubblicata dall’azienda di consulenza State street global markets e dalla PriceStats, che si occupa di dati, mostra tendenze simili ricavate dai prezzi online. La Cbr si dice più preoccupata del crollo dei prezzi che dell’inflazione.