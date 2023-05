First Republic Bank: il caso della proprietà pubblica delle banche

Il fallimento della First Republic Bank è l’ultimo capitolo della crisi bancaria in atto negli Stati Uniti. Si tratta del secondo più grande crollo bancario nella storia finanziaria degli Stati Uniti. E dimostra ancora una volta la necessità di una proprietà pubblica del sistema bancario.



La First Republic è la terza banca a fallire dopo Silicon Valley Bank (SVB) e Signature. In totale, 47 miliardi di dollari di attività bancarie sono andati in fumo e le perdite sono state in parte sostenute dagli azionisti e dai detentori di obbligazioni di queste banche.



Ma c’è stato anche un costo per i fondi pubblici. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) è un ente pubblico finanziato dai contributi di tutte le banche. Il costo dell’organizzazione e del finanziamento dei fallimenti e delle acquisizioni è stimato in 20 miliardi di dollari (per SVB), 13 miliardi di dollari (per First Republic) e 2,5 miliardi di dollari (Signature).



Quindi circa tre quarti delle perdite totali sono a carico della FDIC. La FDIC chiederà nuovi prelievi alle banche, per cui alla fine l’onere sarà ripartito, ma a costo di ridurre i prestiti bancari per le famiglie e le imprese e di aumentare i costi degli interessi.



Una banca che non perderà è JP Morgan (JPM). L’acquisizione di First Republic sembra un ottimo affare per JPM, che pagherà alla FDIC 10,6 miliardi di dollari ottenendo in cambio 185 miliardi di dollari in prestiti e titoli fruttiferi.



A sua volta, JPM si fa carico dei depositi di First Republic e dei prestiti in essere di First Republic presso la Fed. Ma la FDIC fornisce a JPM una linea di credito di 50 miliardi di dollari in cinque anni, in modo da coprire qualsiasi ulteriore calo dei depositi o inadempienze sui prestiti della First Republic.



In altre parole, JPM non dovrà ottenere un prestito costoso dalla Fed, poiché dispone di un prestito speciale della FDIC a condizioni agevolate. Le piccole banche potrebbero chiedersi perché la più grande banca degli Stati Uniti ottenga uno speciale prestito a basso costo.



La JPM possiederà le attività della First Republic con 10,6 miliardi di dollari. Il capo della JPM, Dimon, afferma che la banca guadagnerà circa 500 milioni di dollari all’anno da queste attività, che le spettano per essersi assunta il rischio dei debiti della First Republic.



Ma questa è chiaramente una sottostima: è più probabile che si tratti di un profitto di 1 miliardo di dollari all’anno agli attuali tassi di prestito alle imprese e soprattutto al basso tasso che la FDIC ha disposto per JPM. È quanto ha guadagnato First Republic nell’ultimo trimestre. Questo aggiungerà il 2% ai profitti annuali di JPM.



Inoltre, la FDIC ha accettato di accollarsi l’80% delle perdite derivanti dalle insolvenze dei prestiti!

Il prezzo delle azioni di JPM è salito di 11 miliardi di dollari in un solo giorno alla notizia. Quindi anche il pagamento di JPM alla FDIC è stato immediatamente coperto.



Questi crolli bancari offrono un altro potente argomento a favore della proprietà pubblica del settore bancario. Se le tre banche fossero state nazionalizzate, i 35 miliardi di dollari spesi dalla FDIC per cedere le attività di queste banche a banche più grandi avrebbero potuto essere utilizzati per ristrutturarle in banche pubbliche che avrebbero prodotto nel tempo entrate sufficienti a generare profitti per il governo (FDIC), non per banche come JPM.



L’altra lezione di questa crisi è il fallimento della regolamentazione come alternativa alla proprietà pubblica.



In un rapporto speciale commissionato dalla Fed sulla debacle della SVB, la colpa è stata attribuita alla riduzione della regolamentazione delle banche più piccole sotto l’amministrazione Trump.



L’amministrazione democratica apprezza questa conclusione, ma il rapporto non ha fornito alcuna prova che i cambiamenti di Trump abbiano fatto la differenza nell’evitare il collasso di una di queste banche. La storia della regolamentazione, sia applicata alle banche grandi che a quelle piccole, si è rivelata un totale fallimento.



Abbiamo quindi avuto tre fallimenti bancari che hanno lasciato JPM in una posizione ancora più dominante nel settore bancario, con il 12% di tutti i depositi dei clienti negli Stati Uniti.



Durante il crollo finanziario del 2008, si gridò che c’erano molte grandi banche “troppo grandi per fallire“. Quindici anni dopo, le grandi banche sono ancora più grandi, ma non troppo grandi per fallire, come ha dimostrato il crollo e l’acquisizione della banca svizzera Credit Suisse il mese scorso.

È infatti ridicolo che l’ormai enorme banca svizzera UBS rimanga di proprietà privata, sovvenzionata dallo Stato, invece di essere di proprietà pubblica.



E finché la Federal Reserve e le altre banche centrali continueranno ad alzare i loro tassi di interesse “politici”, facendo salire il costo dei prestiti e restringendo il credito, rimane il pericolo crescente di ulteriori crolli bancari.



Gli argomenti a favore della proprietà pubblica sono schiaccianti, non solo per le banche di medie dimensioni come First Republic che si trovano in difficoltà, ma anche per le grandi banche come JP Morgan, che stanno diventando sempre più potenti monopoli.



La proprietà pubblica, gestita democraticamente, porrebbe fine all’attività bancaria come macchina per fare soldi, corrotta e instabile, che paga stipendi grotteschi, bonus e plusvalenze a una piccola cricca di super-ricchi che speculano con i nostri depositi e la trasformerebbe invece in un servizio pubblico per i clienti, le famiglie e le imprese, con gli eventuali profitti che andrebbero al paese nel suo complesso.



* dal blog thenextrecession

