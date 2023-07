Il costo della vita e i profitti

L’ultimo rapporto sull’occupazione dell’OCSE ci apre gli occhi sulla crisi del costo della vita e sul fatto che l’aumento dei salari o dei profitti abbia contribuito maggiormente all’aumento dell’inflazione.

Per quanto riguarda i salari, l’OCSE rileva che nell’ultimo anno i salari reali sono diminuiti in media del 3,8%. “I mercati del lavoro hanno spinto al rialzo i salari nominali, ma in misura minore rispetto all’inflazione, determinando un calo dei salari reali in quasi tutti i settori industriali e nei Paesi OCSE“.

I cali variano notevolmente per ogni Paese OCSE. I cali maggiori si sono verificati in Scandinavia e nell’Europa dell’Est, dove i prezzi dell’energia sono aumentati maggiormente a causa della perdita del petrolio e del gas russo, mentre il calo degli Stati Uniti è uno dei più bassi in quanto i prezzi dell’energia, pur aumentando, non sono cresciuti così tanto.

L’Europa ha dovuto passare dall’energia proveniente dai gasdotti russi alle forniture di gas naturale liquido (GNL), molto più costose, via mare.

Lo studio dell’OCSE rivela anche nel dettaglio quanta parte dell’aumento dei tassi d’inflazione dall’inizio della pandemia COVID a oggi sia dovuta a salari e profitti.

Sembra che, in media (non ponderata) in tutta l’OCSE, i profitti per unità di prodotto siano aumentati di circa il 22% dalla fine del 2019 al primo trimestre del 2023, mentre i salari per unità di prodotto sono aumentati di circa il 16%.

In alcuni paesi, il ruolo dei profitti nell’aumento dei prezzi è stato molto maggiore rispetto ai salari: Svezia 27% di aumento dei profitti contro 9% di aumento dei salari; Germania 24% contro 10%; Austria 23% contro 10%.

L’aumento maggiore dei profitti durante la spirale inflazionistica è stato registrato in Ungheria, con oltre il 60%, seguito dagli Stati dell’Europa orientale con oltre il 30%. Negli Stati Uniti gli aumenti dei salari e dei profitti per unità di prodotto si sono equivalsi, con il 14% ciascuno. Solo in Portogallo il contributo dei salari per unità di prodotto è stato significativamente superiore (18%) a quello dei profitti (9%).

L’OCSE concorda con me e con molti altri sul fatto che l’impennata dell’inflazione è stata innescata dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, causato dal blocco della catena di approvvigionamento dopo la fine della pandemia e poi accelerato dall’invasione russa dell’Ucraina.

Come afferma l’OCSE, “l’impennata iniziale dell’inflazione è stata in gran parte importata in molti Paesi OCSE e trainata dai prezzi delle materie prime e dell’energia. Tuttavia, nel corso del 2022, l’inflazione è diventata più ampia e i costi più elevati sono stati sempre più trasferiti ai prezzi di beni e servizi nazionali“.

Non è stata causata dagli aumenti salariali che non hanno mai tenuto il passo con la spirale dell’inflazione. Ancora una volta, l’OCSE afferma: “l’evidenza non offre finora alcuna indicazione di segnali di una spirale prezzi-salari. La crescita nominale è aumentata, ma non mostra chiari segni di un’ulteriore accelerazione significativa nei vari Paesi. Il divario con l’inflazione sembra essersi ridotto negli ultimi mesi soprattutto a causa di un lento calo dell’inflazione, ma l’erosione dei salari reali non si è ancora arrestata nella grande maggioranza dei Paesi OCSE“.

In effetti, l’aumento dei profitti è stato un fattore molto più importante nel sostenere l’aumento dell’inflazione.

Le conclusioni del rapporto sono chiare: in primo luogo, i salari reali medi (cioè al netto dell’inflazione) sono diminuiti in tutto il mondo capitalistico sviluppato negli ultimi tre anni – di fatto il calo più ampio e più lungo da almeno 50 anni.

In secondo luogo, il principale fattore che ha contribuito all’aumento dei prezzi di beni e servizi in questo periodo è stato l’aumento dei profitti per unità di prodotto, non dei salari, soprattutto nell’Eurozona.

“Nell’area dell’euro, il contributo dei profitti è stato particolarmente consistente, rappresentando la maggior parte dell’aumento dei prezzi interni nella seconda metà del 2022 e nel primo trimestre del 2023“.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’OCSE ritiene che: “in un contesto di mercati del lavoro particolarmente rigidi, negli ultimi trimestri i salari hanno generalmente contribuito agli aumenti dei prezzi interni più dei profitti“.

Tuttavia, “il recente contributo dei margini di profitto è stato molto maggiore rispetto agli anni precedenti la crisi, ma è diminuito negli ultimi trimestri“.

I dati provenienti dall’Europa e dall’Australia mostrano che la forte performance degli utili nel 2022 non si è limitata al settore energetico.

Nel primo trimestre del 2023, in Europa, i profitti unitari sono aumentati più del costo del lavoro unitario nei settori manifatturiero, edilizio e finanziario, e sono cresciuti allo stesso ritmo del costo del lavoro unitario in “alloggio, ristorazione e trasporti”.

Analogamente, in Australia i profitti unitari sono aumentati più del costo del lavoro unitario in diversi settori, tra cui “alloggio e ristorazione”, industria manifatturiera, commercio e trasporti.

La risposta alla riduzione dei tassi d’inflazione è quindi che le imprese dovrebbero ridurre gli aumenti dei profitti?

Forse no, dice l’OCSE, perché “la redditività delle imprese potrebbe essere compromessa a breve termine da un calo della domanda dovuto all’inasprimento della politica monetaria e all’erosione del potere d’acquisto. In questo contesto, l’aumento del costo del lavoro potrebbe tradursi più facilmente in una riduzione della domanda di lavoro e in una potenziale perdita di occupazione”.

“Nel complesso, se da un lato i dati suggeriscono che i profitti possono assorbire alcuni aggiustamenti salariali in diversi settori e paesi, dall’altro l’esatto margine di manovra varierà probabilmente a seconda dei settori e del tipo di imprese“.

In altre parole, cercare di ridurre l’aumento dei prezzi limitando gli aumenti dei profitti e consentendo ai lavoratori di recuperare gli aumenti salariali potrebbe causare un crollo quando i datori di lavoro ridurranno la loro forza lavoro per fermare l’aumento del costo del lavoro. Ciò significherebbe un aumento della disoccupazione. Sì, questo è ciò che accade in un sistema di produzione basato sul profitto.

Qual è dunque la risposta alla crescita economica senza che l’inflazione acceleri?

L’OCSE afferma: “nel lungo periodo, un aumento sostenuto dei salari reali può essere garantito solo attraverso una crescita sostenuta della produttività“. I Paesi OCSE devono “sfruttare al meglio le opportunità offerte dai nuovi sviluppi tecnologici, come l’intelligenza artificiale“. Finora non c’è traccia di questo.

*dal blog thenextrecession

