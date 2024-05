Ocse. Crescita dell’economia mondiale al di sotto della media. Incertezze per inflazioni e rischi geopolitici

L’Ocse, l’organizzazione dei maggiori paesi a capitalismo avanzato ha presentato il suo rapporto nel quale alterna timide previsioni positive e consistenti allarmi negativi.

Secondo l’Ocse l’economia globale “si è dimostrata resiliente”, l’inflazione è diminuita in linea con gli obiettivi delle banche centrali e i rischi per le prospettive stanno diventando più equilibrati.

“Ci aspettiamo una crescita globale costante per il 2024 e il 2025, anche se si prevede che la crescita rimarrà al di sotto della media di lungo periodo”, ha affermato il segretario generale dell’OCSE Mathias Cormann . “L’azione politica deve garantire la stabilità macroeconomica e migliorare le prospettive di crescita a medio termine. La politica monetaria dovrebbe rimanere prudente, con la possibilità di abbassare i tassi di interesse ufficiali man mano che l’inflazione diminuisce, la politica fiscale deve affrontare le crescenti pressioni sulla sostenibilità del debito e le riforme politiche dovrebbero stimolare l’innovazione, gli investimenti e le opportunità nel mercato del lavoro, in particolare per le donne, i giovani e gli anziani. lavoratori.”

Ma per l’Outlook dell’Ocse permane però una notevole incertezza. L’inflazione potrebbe rimanere elevata più a lungo, determinando riduzioni dei tassi di interesse più lente del previsto e portando a ulteriori vulnerabilità finanziarie. Le elevate tensioni geopolitiche rimangono un rischio significativo a breve termine per l’attività e l’inflazione, in particolare se il conflitto in evoluzione in Medio Oriente e gli attacchi nel Mar Rosso dovessero ampliarsi o intensificarsi.

Sul lato positivo, la crescita della domanda potrebbe rivelarsi più forte del previsto, soprattutto se le famiglie e le imprese dovessero attingere maggiormente ai risparmi accumulati durante la pandemia di Covid. Insomma mettere mano alle riserve e ai portafogli perchè quello di cui dispongono non basta più-

In questo contesto, l’Outlook dell’Ocse presenta una serie di raccomandazioni politiche, evidenziando la necessità di garantire una riduzione duratura dell’inflazione, stabilire un percorso di bilancio che affronti le crescenti pressioni fiscali e intraprendere riforme che migliorino le prospettive di crescita a medio termine.

La politica monetaria deve rimanere prudente, per garantire che le pressioni inflazionistiche siano contenute durevolmente. Esiste la possibilità di abbassare i tassi di interesse ufficiali man mano che l’inflazione diminuisce, ma l’orientamento politico dovrebbe rimanere restrittivo nella maggior parte delle principali economie per qualche tempo a venire.

I governi si trovano ad affrontare crescenti sfide fiscali dati gli elevati livelli di debito e le considerevoli pressioni di spesa aggiuntive derivanti dall’invecchiamento della popolazione, nonché dall’adattamento e dalla mitigazione del clima. È probabile che i futuri oneri del debito aumentino in modo significativo se non vengono intraprese azioni, evidenziando la necessità di maggiori sforzi a breve termine per contenere la crescita della spesa, migliorare l’efficienza della spesa pubblica, riallocare la spesa in aree che supportano meglio le opportunità e la crescita e ottimizzare le entrate fiscali.

“Le basi per la crescita futura della produzione e della produttività devono essere rafforzate da ambiziose riforme politiche strutturali per migliorare il capitale umano e trarre vantaggio dai progressi tecnologici”, ha affermato Clare Lombardelli, capo economista dell’OCSE.

Per il rapporto completo e ulteriori informazioni, visitare l’ Economic Outlook online.

