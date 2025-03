Il piano economico generale di Donald Trump

Di fronte alle mosse economiche del presidente Trump, i suoi critici centristi oscillano tra la disperazione e una toccante fede che la sua frenesia tariffaria si esaurirà. Presumono che Trump si agiterà e sbufferà finché la realtà non esporrà la vacuità della sua logica economica. Non ci hanno fatto caso: la fissazione tariffaria di Trump fa parte di un piano economico globale solido, anche se intrinsecamente rischioso.

Il loro pensiero è radicato in un’idea sbagliata di come si muovono il capitale, il commercio e il denaro nel mondo. Come il birraio che si ubriaca della sua stessa birra, i centristi hanno finito per credere alla loro stessa propaganda: che viviamo in un mondo di mercati competitivi in ​​cui il denaro è neutrale e i prezzi si adeguano per bilanciare la domanda e l’offerta di ogni cosa.

L'”ingenuo” Trump è, in effetti, molto più sofisticato di loro in quanto capisce come il potere economico grezzo, non la produttività marginale, decida chi fa cosa a chi, sia a livello nazionale che internazionale.

Sebbene rischiamo di essere guardati dall’abisso quando proviamo a scrutare la mente di Trump, abbiamo bisogno di comprendere il suo pensiero su tre questioni fondamentali: perché crede che l’America sia sfruttata dal resto del mondo? Qual è la sua visione di un nuovo ordine internazionale in cui l’America possa tornare ad essere “grande”? Come pensa di realizzarlo? Solo allora potremo produrre una critica sensata del piano economico generale di Trump.

Allora perché il Presidente ritiene che l’America abbia ricevuto un cattivo affare? La sua principale lamentela è che la supremazia del dollaro può conferire enormi poteri al governo e alla classe dirigente americana, ma, in ultima analisi, gli stranieri la stanno usando in modi che garantiscono il declino degli Stati Uniti. Quindi, ciò che la maggior parte considera un privilegio esorbitante dell’America, lui lo vede come un fardello esorbitante.

Trump lamenta da decenni il declino della produzione manifatturiera statunitense: “se non hai acciaio, non hai un Paese“. Ma perché dare la colpa al ruolo globale del dollaro? Perché, risponde Trump, le banche centrali straniere non lasciano che il dollaro si adatti al livello “giusto”, al quale le esportazioni statunitensi si riprendono e le importazioni vengono frenate. Non è che le banche centrali straniere stiano cospirando contro l’America. È solo che il dollaro è l’unica riserva internazionale sicura su cui possono mettere le mani.

È naturale che le banche centrali europee e asiatiche tesaurizzino i dollari che fluiscono verso Europa e Asia quando gli americani importano cose. Non scambiando la loro scorta di dollari con le proprie valute, la Banca centrale europea, la Banca del Giappone, la Banca popolare cinese e la Banca d’Inghilterra sopprimono la domanda (e quindi il valore) delle loro valute. Ciò aiuta i loro esportatori ad aumentare le vendite in America e a guadagnare ancora più dollari.

In un circolo vizioso, questi dollari freschi si accumulano nelle casse delle banche centrali straniere che, per ottenere interessi in modo sicuro, li utilizzano per acquistare titoli di Stato americani.

Ed è qui che sta il problema. Secondo Trump, l’America importa troppo perché è un “bravo cittadino globale” che si sente obbligato a fornire agli stranieri le riserve in dollari di cui hanno bisogno. In breve, la produzione manifatturiera statunitense è in declino perché l’America è un “buon samaritano”: i suoi lavoratori e la sua classe media soffrono affinché il resto del mondo possa crescere a sue spese.

Ma lo status egemonico del dollaro sostiene anche l’eccezionalismo americano, come Trump sa e apprezza. Gli acquisti di titoli del Tesoro USA da parte di banche centrali straniere consentono al governo degli Stati Uniti di gestire deficit e pagare un esercito sovradimensionato che manderebbe in bancarotta qualsiasi altro paese. Ed essendo il perno dei pagamenti internazionali, il dollaro egemonico consente al Presidente di esercitare l’equivalente moderno della diplomazia delle cannoniere: sanzionare a piacimento qualsiasi persona o governo.

Questo non è sufficiente, agli occhi di Trump, per compensare “la sofferenza dei produttori americani” che sono indeboliti dagli stranieri i cui banchieri centrali sfruttano un servizio (riserve in dollari) che l’America fornisce loro gratuitamente per mantenere il dollaro sopravvalutato.

Per Trump, l’America si sta indebolendo per la gloria del potere geopolitico e l’opportunità di accumulare i profitti altrui. Queste ricchezze importate avvantaggiano Wall Street e gli agenti immobiliari, ma solo a spese delle persone che lo hanno eletto due volte: gli americani nelle zone centrali che producono i beni “maschili” come l’acciaio e le automobili di cui una nazione ha bisogno per rimanere vitale.

E questa non è la peggiore delle preoccupazioni di Trump. Il suo incubo è che questa egemonia sarà fugace. Nel 1988, mentre promuoveva la sua Art of the Deal su Larry King e Oprah Winfrey, si lamentava: “Siamo una nazione debitrice. Qualcosa succederà nei prossimi anni in questo paese, perché non puoi continuare a perdere 200 miliardi di dollari all’anno“.

Da allora, è diventato sempre più convinto che si stia avvicinando un terribile punto di svolta: mentre la produzione americana diminuisce in termini relativi, la domanda globale di dollari aumenta più velocemente dei redditi statunitensi. Il dollaro deve quindi apprezzarsi ancora più velocemente per tenere il passo con le esigenze di riserva del resto del mondo. Questo non può andare avanti per sempre.

Perché quando i deficit degli Stati Uniti supereranno una certa soglia, gli stranieri andranno nel panico. Venderanno i loro asset denominati in dollari e troveranno un’altra valuta da accumulare. Gli americani saranno lasciati in mezzo al caos internazionale con un settore manifatturiero distrutto, mercati finanziari abbandonati e un governo insolvente.

Questo scenario da incubo ha convinto Trump che è in missione per salvare l’America: che ha il dovere di inaugurare un nuovo ordine internazionale. Ed è questo il succo del suo piano: effettuare nel 2025 uno shock anti-Nixon decisivo, uno shock globale che annulli il lavoro del suo predecessore ponendo fine al sistema di Bretton Woods nel 1971 che ha guidato l’era della finanziarizzazione.

Al centro di questo nuovo ordine globale ci sarebbe un dollaro più economico che rimane la valuta di riserva mondiale, il che abbasserebbe ulteriormente i tassi di prestito a lungo termine degli Stati Uniti. Trump può avere la botte piena e la moglie ubriaca (un dollaro egemonico e buoni del Tesoro USA a basso rendimento) e mangiarsela (un dollaro deprezzato)?

Sa che i mercati non glielo faranno mai di loro spontanea volontà. Solo le banche centrali straniere possono farlo per lui. Ma per accettare di farlo, devono prima essere spinte all’azione. Ed è qui che entrano in gioco i suoi dazi.

Questo è ciò che i suoi critici non capiscono. Pensano erroneamente che lui pensi che i suoi dazi ridurranno il deficit commerciale americano da soli. Lui sa che non lo faranno. La loro utilità deriva dalla loro capacità di indurre le banche centrali straniere a ridurre i tassi di interesse nazionali. Di conseguenza, l’euro, lo yen e il renminbi si ammorbidiranno rispetto al dollaro. Ciò annullerà gli aumenti dei prezzi dei beni importati negli Stati Uniti e lascerà inalterati i prezzi pagati dai consumatori americani. I paesi soggetti a dazi pagheranno di fatto i dazi di Trump.

Ma i dazi sono solo la prima fase del suo piano generale. Con tariffe elevate come nuova norma predefinita e con denaro straniero che si accumula nel Tesoro, Trump può aspettare il momento giusto mentre amici e nemici in Europa e Asia si affannano a parlare. È allora che entra in gioco la seconda fase del piano di Trump: la grande negoziazione.

A differenza dei suoi predecessori, da Carter a Biden, Trump disdegna gli incontri multilaterali e le trattative affollate. È un uomo uno a uno. Il suo mondo ideale è un modello hub and spokes, come una ruota di bicicletta, in cui nessuno dei singoli raggi fa molta differenza nel funzionamento della ruota. In questa visione del mondo, Trump si sente sicuro di poter gestire ogni raggio in sequenza. Con i dazi da una parte e la minaccia di rimuovere lo scudo di sicurezza americano (o di schierarlo contro di loro) dall’altra, ritiene di poter convincere la maggior parte dei paesi ad acconsentire.

Acconsentire a cosa? Ad apprezzare sostanzialmente la propria valuta senza liquidare le proprie riserve a lungo termine in dollari. Non solo si aspetterà che ogni raggio tagli i tassi di interesse nazionali, ma chiederà cose diverse a diversi interlocutori.

Ai paesi asiatici che attualmente tesoreggiano la maggior parte dei dollari, chiederà di vendere una parte dei propri asset in dollari a breve termine in cambio della propria valuta (che quindi si apprezza). Da un’eurozona relativamente povera di dollari e costellata di divisioni interne che aumentano il suo potere negoziale, Trump potrebbe chiedere tre cose: che accettino di scambiare i loro titoli a lungo termine con titoli a lunghissimo termine o forse persino perpetui; che consentano alla produzione tedesca di migrare in America; e, naturalmente, che acquistino molte più armi prodotte negli Stati Uniti.

Riesci a immaginare il sorrisetto di Trump al pensiero di questa seconda fase del suo piano generale? Quando un governo straniero acconsentirà alle sue richieste, avrà ottenuto un’altra vittoria. E quando un governo recalcitrante resiste, i dazi restano, garantendo al suo Tesoro un flusso costante di dollari di cui può fare a meno nel modo che ritiene opportuno (dato che il Congresso controlla solo le entrate fiscali).

Una volta completata questa seconda fase del suo piano, il mondo sarà diviso in due campi: un campo protetto dalla sicurezza americana a costo di una valuta apprezzata, della perdita di impianti di produzione e degli acquisti forzati di esportazioni statunitensi, comprese le armi. L’altro campo sarà strategicamente più vicino forse alla Cina e alla Russia, ma comunque collegato agli Stati Uniti attraverso un commercio ridotto che fornisce comunque agli Stati Uniti entrate tariffarie regolari.

La visione di Trump di un ordine economico internazionale desiderabile potrebbe essere violentemente diversa dalla mia, ma questo non dà a nessuno di noi la licenza di sottovalutarne la solidità e lo scopo, come fanno la maggior parte dei centristi.

Come tutti i piani ben congegnati, questo potrebbe, naturalmente, andare storto. Il deprezzamento del dollaro potrebbe non essere sufficiente ad annullare l’effetto delle tariffe sui prezzi pagati dai consumatori statunitensi. Oppure la vendita di dollari potrebbe essere troppo grande per mantenere i rendimenti del debito statunitense a lungo termine sufficientemente bassi. Ma oltre a questi rischi gestibili, il piano generale sarà messo alla prova su due fronti politici.

La prima minaccia politica al suo piano generale è interna. Se il deficit commerciale inizia a ridursi come previsto, il denaro privato estero smetterà di inondare Wall Street. All’improvviso Trump dovrà tradire la sua tribù di finanzieri e agenti immobiliari indignati o la classe operaia che lo ha eletto.

Nel frattempo, si aprirà un secondo fronte. Considerando tutti i paesi come portavoce del suo hub, Trump potrebbe presto scoprire di aver creato il dissenso all’estero. Pechino potrebbe gettare la cautela al vento e trasformare i BRICS in un nuovo sistema di Bretton Woods in cui lo yuan svolge il ruolo di ancoraggio che il dollaro ha svolto nella Bretton Woods originale.

Forse questa sarebbe l’eredità più sorprendente, e la punizione, dell’altrimenti impressionante piano generale di Trump.

* da unHerd

