Se la tregua dovesse fallire, potrebbe esserci una “Hormuz digitale”

Tutti giustamente concentrati sui due beni naturali più importanti del Golfo Persico (petrolio e gas), in pochi si sono occupati degli altri settori che sono andati in crisi in appena sei settimane di guerra. Certo, il mercato immobiliare e il turismo hanno ricevuto un po’ di attenzione, ma forse meno di quanto le centinaia di miliardi investiti tra Dubai e le altre capitali locali – oggi praticamente azzerati come valore di scambio – avrebbero meritato.

Silenzio assoluto, invece, causa ignoranza (anche nostra, non abbiamo difficoltà ad ammetterlo) sulle infrastrutture digitali che senza dare nell’occhio erano cresciute in modo esponenziale nell’ultimo decennio. Anche queste sono ricchezza, potenzialità, potere vero e proprio, disponibilità al dual use (civile e militare insieme), anche grazie all’interconnessione con il resto delle analoghe infrastrutture occidentali.

Una serie di legami a rete che rende totalmente irrazionale e materialmente impossibile il sogno statunitense di America first. Se tutto si tiene ormai da decenni, sbrogliare la matassa può creare solo danni. Soprattutto per chi quella matassa l’ha abbondantemente filata. Ossia gli Stati Uniti.

Colmiamo la lacuna con questo articolo apparso su Intellinews, magazine europeo con sede in Germania, “focalizzato sui mercati emergenti globali”, ad opera di un “investitore internazionale” che ha voluto restare anonimo.

Buona lettura.

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In meno di tre anni, gli Stati del GCC hanno costruito silenziosamente qualcosa che il mondo non ha ancora pienamente compreso: l’infrastruttura digitale più concentrata e strategicamente significativa al di fuori degli Stati Uniti continentali. Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar e Kuwait hanno attratto collettivamente centinaia di miliardi di dollari in investimenti tecnologici, trasformandosi da esportatori di idrocarburi con ambizioni di diversificazione nella spina dorsale operativa di un’economia digitale globale che serve quasi la metà della popolazione mondiale.

La capacità dei data center della regione è destinata a triplicare, passando da un gigawatt nel 2025 a 3,3 GW entro il 2030. I soli Emirati Arabi Uniti ospitano il campus Stargate UAE ad Abu Dhabi, una joint venture tra G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank e Cisco, un cluster di infrastrutture AI di prossima generazione che si estende per dieci miglia quadrate, il più grande schieramento di questo tipo al di fuori degli Stati Uniti.

Microsoft ha impegnato 15,2 miliardi di dollari negli Emirati tra il 2023 e il 2029. In Arabia Saudita, Humain, la società di AI sovrana del Fondo di Investimento Pubblico, sta portando avanti una strategia infrastrutturale da 77 miliardi di dollari mirata a 1,9 gigawatt di capacità dei data center entro il 2030, con Google Cloud, AWS e NVIDIA tra i suoi partner principali.

Il Bahrein ospita la regione cloud primaria di Amazon Web Services per il Medio Oriente, che serve clienti bancari, governativi e aziendali in tutto il Golfo. L’infrastruttura dati del Qatar è integrata nei sistemi operativi di QatarEnergy, il più grande esportatore mondiale di GNL. Le strutture in crescita del Kuwait sostengono il suo fondo sovrano, il settore bancario e le operazioni della compagnia petrolifera nazionale.

Questi non sono semplicemente asset tecnologici. Sono il sistema nervoso operativo dell’economia del GCC e, sempre di più, dei sistemi finanziari ed energetici globali ad essa collegati.

Il moltiplicatore economico

Le cifre grezze degli investimenti sono significative. Ma la vera esposizione economica è un multiplo del costo di costruzione. Il settore bancario del GCC, che comprende istituzioni come First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Saudi National Bank e Qatar National Bank, gestisce collettivamente attività superiori a tremila miliardi di dollari e gestisce i suoi sistemi di pagamento principali, le operazioni di tesoreria e i servizi bancari digitali sull’infrastruttura regionale dei data center.

I fondi sovrani del GCC – Mubadala, ADIA, PIF e QIA – gestiscono complessivamente 4,5 trilioni di dollari in asset globali e dipendono da operazioni digitali in tempo reale per gestire i loro portafogli ed eseguire investimenti internazionali.

ADNOC, Saudi Aramco e QatarEnergy hanno investito pesantemente nella trasformazione digitale delle loro operazioni nel settore oil & gas. Il porto di Jebel Ali a Dubai, il porto artificiale più trafficato del mondo, coordina 344 miliardi di dollari di merci annuali attraverso sistemi logistici digitali.

Quando si traccia l’intera catena del moltiplicatore, dalle banche alle operazioni energetiche, alla logistica, ai servizi governativi, fino alle piattaforme di investimento sovrane, il valore dell’impatto economico combinato dell’infrastruttura dei data center del GCC è, in via cautelativa, compreso tra 1,5 e 2 trilioni di dollari.

Così come il petrolio ha definito la leva economica della regione, i dati stanno emergendo come una nuova risorsa strategica nel Golfo Persico. La differenza è che l’infrastruttura petrolifera, quando minacciata, innesca impennate dei prezzi dell’energia. L’infrastruttura digitale, quando distrutta, innesca un collasso sistemico simultaneo in tutti i settori.

L’Iran ha già colpito, e ha promesso di fare di più se i negoziati di pace fallissero e le sue infrastrutture energetiche venissero nuovamente attaccate.

Questo non è più ipotetico. All’inizio di marzo 2026, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha condotto attacchi con droni e missili contro strutture di Amazon Web Services negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein.

Gli attacchi hanno compromesso gravemente due delle tre zone di disponibilità cloud negli Emirati e una zona in Bahrein, con AWS che ha confermato danni strutturali, interruzioni di corrente, incendi e danni causati dall’acqua dei sistemi di spegnimento. Sono state segnalate interruzioni presso Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, le piattaforme di pagamento Hubpay e Alaan, e la piattaforma regionale di ride-hailing Careem.

Questi erano sistemi bancari centrali che si spegnevano. I terminali di pagamento si stanno guastando in tutti gli Emirati. Operazioni istituzionali interrotte. E questo è derivato da attacchi mirati contro le strutture di un singolo hyperscaler, non da una campagna coordinata contro l’intera ampiezza dell’infrastruttura regionale.

Da allora, le Guardie Rivoluzionarie dell’Iran hanno apertamente avvertito che potrebbero prendere di mira il progetto del data center AI Stargate ad Abu Dhabi, con l’avvertimento accompagnato da immagini satellitari e riferimenti espliciti agli interessi statunitensi e israeliani.

La giustificazione dell’IRGC è che queste strutture forniscono infrastrutture critiche a supporto delle operazioni militari e di intelligence americane, una cornice che, indipendentemente dal suo merito legale, funge da dottrina strategica di targeting.

Cosa scatenerebbero attacchi coordinati

Se l’Iran dovesse passare da attacchi opportunistici a una campagna deliberata contro l’intera costellazione dell’infrastruttura dei data center del GCC, le conseguenze si ripercuoterebbero simultaneamente su ogni strato dell’economia regionale e globale.

Il settore bancario del GCC affronterebbe un fallimento sistemico. Le reti di pagamento si fermerebbero. Le borse di Dubai, Abu Dhabi e Riyad sospenderebbero le contrattazioni. Le operazioni dei fondi sovrani sarebbero operative alla cieca nel momento preciso in cui la gestione attiva del portafoglio sarebbe più urgentemente necessaria.

I sistemi di produzione digitalizzati di Aramco e ADNOC degraderebbero. L’infrastruttura di coordinamento del GNL di QatarEnergy, che supporta la sicurezza energetica in Europa e Asia, verrebbe interrotta. Le operazioni logistiche di Jebel Ali si bloccherebbero. L’erogazione dei servizi governativi in tutti gli Emirati e l’Arabia Saudita – sistemi sanitari, operazioni di smart city, infrastrutture nazionali di identificazione e pagamento – fallirebbe.

Niente di tutto ciò ha un equivalente di riserva strategica. Non esiste una “riserva digitale di petrolio” che si attiva quando i data center bruciano. La dimensione globale è ugualmente importante. I data center del Golfo si trovano sui corridoi dei cavi sottomarini che collegano Asia, Europa e Africa.

L’interruzione di questo hub non rimane confinata al Golfo; si propaga all’esterno attraverso le reti bancarie corrispondenti a Londra e New York, attraverso i sistemi di approvvigionamento che dipendono dalla logistica del Golfo, e attraverso i mercati energetici le cui infrastrutture di coordinamento digitale girano sulle piattaforme cloud del Golfo.

Più pericoloso della chiusura di Hormuz?

Queste due minacce non sono comparabili; sono complementari, e insieme sono più pericolose di ciascuna singolarmente. Chiudere lo Stretto di Hormuz innesca una crisi energetica: grave, globalmente dannosa, ma limitata settorialmente. I mercati hanno valutato il rischio di Hormuz per decenni. Le riserve petrolifere strategiche esistono esattamente per questo scenario.

Distruggere l’infrastruttura digitale del GCC innesca qualcosa per cui l’economia globale non si è mai preparata: un collasso simultaneo di banche, operazioni energetiche, coordinamento logistico, investimenti sovrani e servizi governativi in tutto l’hub tecnologico emergente a più alta intensità di capitale del mondo.

Le interdipendenze sono più ampie, la ridondanza è più sottile e l’esposizione del sistema finanziario globale è più profonda di quanto la maggior parte dei policymaker abbia ancora riconosciuto.

Come mi ha detto un alto analista di sicurezza nel Golfo: “Uno scenario teorico è diventato un precedente concreto”.

L’avvertimento

Gli Stati del GCC hanno costruito il programma di infrastrutture AI e digitali più ambizioso del mondo all’ombra dei missili di un avversario statale che ha esplicitamente identificato queste strutture come legittimi obiettivi militari. Gli Stati Uniti, attraverso le loro più potenti aziende tecnologiche, hanno incorporato i loro interessi strategici e commerciali direttamente all’interno di queste infrastrutture. Un attacco a Stargate UAE è, in effetti, un attacco agli asset digitali americani su suolo alleato.

I negoziati di pace tra Washington e Teheran non sono quindi solo un processo diplomatico. Sono una polizza assicurativa fisica per le fondamenta della trasformazione economica del Golfo e per l’integrità dei sistemi finanziari ed energetici globali ora indissolubilmente ad essa collegati.

Se quei negoziati fallissero, il mondo non dovrebbe aspettarsi che le conseguenze siano limitate a un altro confronto militare regionale. Per la prima volta nella storia, un conflitto prolungato nel Golfo potrebbe sferrare un colpo diretto e strutturale all’economia digitale globale stessa.

I data center del GCC sono diventati troppo importanti, troppo esposti e troppo profondamente collegati al resto del mondo per essere trattati come una considerazione secondaria nella diplomazia che ora determina se arriverà la guerra o se la pace reggerà.

Il mondo è stato avvertito. La domanda è se sta ascoltando.

Nota dell’autore: Lo scrittore di questo editoriale è un investitore internazionale e relatore pubblico che ha richiesto l’anonimato nella pubblicazione dell’articolo.

14 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO