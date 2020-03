La diretta dalla “Zona rossa” del Sud

Un commento di Viola Carofalo portavoce di Potere al Popolo, sulla diretta del Presidente del consiglio Conte. Il riassunto?

1. Confindustria comanda. Non si sospende la produzione dove tra l’altro c’è concentrazione maggiore di persone, fabbriche, o altre attività, per esempio magazzini della logistica etc.

2. Si dice che questi possono continuare a stare aperti se garantiscono le distanze e le protezioni: chi li controlla?

3. Le ferie forzate scaricano i costi dell’emergenza sui lavoratori; non si parla di misure di sostegno per chi in queste settimane (e probabilmente nel prossimo futuro) non percepirà lo stipendio

4. Restare a casa? Ok ma fermiamo gli sfratti, diamo una mano ai senzatetto e a chi si trova in condizioni difficili

Ogni giorno su facebook ci sono le dirette di Giorgio Cremaschi dalla zona rossa del Nord (ore 14.00) e a giorni alterni di Viola Carofalo alle 20.30 dalla zona rossa del Sud

