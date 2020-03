Diretta dalla “zona rossa” Nord /6

LA NOSTRA DIRETTA QUOTIDIANAMa i contagiati reali potrebbero essere già 140000? Diario dalla Zona Rossa(Nord) Oggi abbiamo parlato della nostra cara Nicoletta Dosio che è sempre in carcere e della condizione carceraria con Emanuele D’Amico legale di Nicoletta e dei NOTAV.Poi della lotta al #coronavirus nella trincea della sanità a Brescia con Carlo Barbierimedico di base che ci ha detto che siccome si fanno pochi tamponi in realtà i contagiati reali, compresi quelli non registrati potrebbero essere 140000. Infine abbiamo parlato di lavoro, del pessimo accordo tra Confindustria e CGILCISLUIL che non risponde alle necessità di sicurezza immediata delle persone e di chi lavora nei supermercati e ci rifornisce del necessario, con Valentina Rossi .Abbiamo detto o con Johnson o con la Cina o con il liberismo che seleziona la specie lasciando i più deboli al morbo, o con il ritorno dello stato e della socialità contro il mercato, per non abbandonare nessuno. Ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 1430

