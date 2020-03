Una nota dell’Ambasciata di Cuba sull’eventuale collaborazione con l’Italia contro il Covid19

L’Ambasciata di Cuba in Italia ha reso pubblica oggi una nota sulla eventuale collaborazione di medici cubani con l’Italia nella lotta contro la pandemia di Covid19 più nota come coronavirus. Come noto, ieri in molti media, ed anche sul nostro giornale erano rimbalzate notizie su una richiesta di collaborazione da parte della Regione Lombardia che ha creato aspettative ed equivoci. Le istituzioni scientifiche di Cuba stanno già collaborando con efficacia con le autorità cinesi nella lotta e nella cura contro la pandemia di coronavirus.

Qui di seguito la nota del’Ambasciata di Cuba che chiarisce la situazione effettiva.

Sulla eventuale collaborazione di Cuba sulle conseguenze del Covid 19 in Italia

Condividiamo con il popolo italiano l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2, causando il #Coronavirus.

Seguiamo attentamente le informazioni ufficiali sulla sua evoluzione in Italia e anche a livello internazionale. Sia l’Ambasciata cubana a Roma che il Consolato Generale di Cuba a Milano hanno adottato le misure necessarie per prevenire e contribuire al contenimento della trasmissione del virus, in linea con gli enormi sforzi e le indicazioni delle autorità politiche (nazionali e locale), sanità e protezione civile d’Italia.

Come abbiamo rivelato, i primi casi positivi di SARS CoV-2 a Cuba sono già stati rilevati. È una pandemia che trascende qualsiasi confine e con una visione globale dobbiamo affrontarla.

A Cuba, vengono prese le misure pertinenti per contenere le affezioni umane e in altri piani derivati ​​dalla diffusione del virus che causa # COVID19.

Allo stesso tempo, abbiamo dimostrato la nostra disponibilità per la collaborazione internazionale, come è sempre stata la nostra posizione, dimostrata in più occasioni precedenti, come nel confronto diretto del personale medico cubano con l’Ebola in Africa.

Nei giorni scorsi, sia l’Associazione Nazionale per l’Amicizia Italia – Cuba (ANAIC), sia il Coordinatore Nazionale dei Residenti Cubani in Italia (CONACI) hanno inviato chiamate separate alle autorità italiane per valutare la possibilità di richiedere un contributo da Cuba, con personale medico e con l’interferone cubano antivirale Alfa 2 B, che è stato utilizzato con successo contro # COVID19 in Cina.

Giulio Gallera, assessore per la salute e il benessere della Regione Lombardia, ha informato pubblicamente, sabato 14 marzo 2020, di aver richiesto assistenza medica da Cuba.

È mio dovere confermare che abbiamo effettivamente ricevuto una lettera dal sig. Gallera, che formalizza la richiesta di avere personale cubano specializzato nella gestione delle malattie trasmissibili. Tale lettera è stata debitamente inoltrata dall’ambasciata cubana in Italia alle autorità cubane competenti, con le quali restiamo in contatto per tali scopi.

Siamo inoltre in contatto diretto con il sig. Gallera e l’ambasciata cubana a Roma terrà informata l’opinione pubblica sul corso e sui risultati di questa richiesta.

Manterremo pronti questi canali di comunicazione: @JoseCarlosRguez e @EmbaCubaItalia (su Twitter), nonché @jocarcubaruiz e @ Ambosciatacuba.italia.1 (su Facebook).

Siamo profondamente dispiaciuti per l’elevata morbilità e mortalità che # COVID19 sta causando in Italia. Esprimo il nostro rammarico per la perdita della vita umana, per la dura e brusca alterazione della società italiana in queste circostanze e per i danni economici collaterali. In questo momento, con un senso di impegno umano, ribadiamo la nostra solidarietà con l’Italia. Siamo fiduciosi che il popolo italiano vincerà e supererà questo momento difficile.

Questi sono tempi in cui la comprensione e la sensibilità devono prevalere su qualsiasi altra ragione. La sfida è per tutta l’umanità, senza distinzioni. Solo la responsabilità sociale, il contributo congiunto di tutti e la collaborazione internazionale aiuteranno a risolvere il più presto possibile la situazione sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di #Coronavirus.

Domenica 15 marzo 2020

José Carlos Rodríguez Ruiz

Ambasciatore

