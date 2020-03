Sostenete la cura al virus della malainformazione, sostenete Contropiano

Dobbiamo ammettere che nelle ultime settimane il nostro giornale è sottoposto ad un vero stress test.

Ci sono ormai decine di migliaia di lettori in più ogni giorno (siamo arrivate a punte di 162mila visite quotidiane)., quasi 80mila persone hanno ” fidelizzato” la lettura a Contropiano.

Tutta la redazione, sia quella centrale che quelle locali, sta lavorando con grande dinamicità, i collaboratori in giro per il mondo si curano di farci pervenire corrispondenze su quanto avviene negli altri paesi alle prese con la pandemia del coronavirus.

Pensiamo onestamente che in questi giorni tutti stiano verificando l’importanza di avere un quotidiano, un giornale, una fonte che giorno dopo giorno, e spesso ora dopo ora, dà conto di come nel nostro paese “la nostra gente”, ossia lavoratrici e lavoratori, precari, disoccupati involontari, personale sanitario, famiglie proletarie, stanno affrontando una emergenza che più di qualcuno sta ormai paragonando agli effetti di una guerra, una guerra contro un nemico invisibile ma dentro un sistema di rapporti sociali che viene ormai scosso profondamente fino alle sue fondamenta.

Il nostro giornale vuole contribuire non solo a fornire informazioni ogni giorno ma anche analisi, riflessioni, documentazione utili per tenere il punto oggi e indispensabile domani affinchè nulla sia più come prima sul piano delle priorità delle esigenze popolari e del cambiamento politico e sociale del sistema.

Il sistema dominante ha dimostrato il suo fallimento su tutti i piani. Noi questo mondo non vogliamo fotografarlo, vogliamo cambiarlo in senso socialista.

A questo lavoriamo e questo è il senso del nostro giornale.

Per noi il poco diventa molto e un vantaggio si moltiplica per dieci.

Rendete solido questo poco sottoscrivendo per Contropiano.

Usate il bottone paypal o il più classico conto corrente

oppure usate il Conto Corrente Postale: 1012127211 intestato a Politica e Classe per il socialismo del XXI Secolo (via Casalbruciato 27, 00159 Roma)

19 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO