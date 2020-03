Diario dalla “zona rossa” Nord /11

7000 morti ufficiali IL SISTEMA ITALIA È UN FALLIMENTO

OGGI ALLE 1430 DIRETTA FB Diario dalla zona rossa 7000 morti ufficiali IL SISTEMA ITALIA È UN FALLIMENTO Viva lo #ScioperoGenerale notizie con GUIDO LUTRARIO MATTEO GIARDELLO ELIANA COMO AUGUSTIN BREDA Ogni governante di destra centro sinistra chieda SCUSA per il disastro sanitario ne parliamo con FRANCESCA PERRI medico d’urgenza NON MANCATE e tempestate Confindustria di social a difesa della vita e del lavoro PARTECIPATE ON LINE allo sciopero Pubblicato da Giorgio Cremaschi su Mercoledì 25 marzo 2020

