La salute di tutti, viene prima dei profitti di pochi. Oggi sciopero

L’USB ha deciso di mantenere lo sciopero generale di oggi mercoledì 25 marzo con le articolazioni già comunicate alla Commissione di Garanzia e al Governo all’atto dell’indizione (intera giornata per tutti ad eccezione degli addetti al soccorso e all’emergenza che si asterranno dal lavoro simbolicamente per un solo minuto).

La situazione drammatica di milioni di lavoratrici e lavoratori, a cominciare da quelli in prima linea nella sanità e nei servizi essenziali, non consente nessun rinvio, specialmente dopo un decreto farsescamente presentato come “chiudi tutto” che invece vede quasi il 40% delle imprese, moltissime delle quali non essenziali, ancora aperte su pressione della Confindustria.

Va sottolineata la assoluta indifferenza dei media che hanno colpevolmente oscurato l’indizione dello sciopero e le sue motivazioni.

Oggi anche Fiom Fim e Uilm hanno alla fine convocato lo sciopero, ma solo dei metalmeccanici in Lombardia e nel Lazio. Oggi alle 12 governo e Cgil Cisl Uil si riuniranno di nuovo per trovare una intesa sulle attività da fermare.

L’USB intanto ha deciso di dedicare la giornata di sciopero di oggi all’infermiera lombarda suicidatasi nella giornata di ieri.

Daniela Trezzi, 34 anni, aveva raccontato ai suoi colleghi la paura – lei, infermiera in quarantena – di aver infettato altri pazienti, altri lavoratori in servizio come lei presso la terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza. Per questo, probabilmente, l’hanno trovato impiccata all’interno dell’ospedale.

È l’ultimo in una serie di decessi fin troppo lunga: rappresentano l’altissimo prezzo pagato dai lavoratori apparentemente al virus, ma che ha radici e responsabilità nella gestione della Sanità degli ultimi vent’anni.

Le operatrici e gli operatori della sanità in un appello hanno chiesto agli altri lavoratori di scioperare anche per loro che non potranno farlo essendo in prima linea contro la diffusione della pandemia.

Il sostegno di Potere al Popolo allo sciopero con un “corteo digitale”

Potere al Popolo! sostiene lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato USB per tutte le categorie, pubbliche e private, e lancia il corteo digitale in difesa della vita e dei lavoratori!

“Il decreto che avrebbe dovuto chiudere tutto di fatto non c’è stato: il Governo, succube di Confindustria, ha indicato un numero enorme di attività aperte, e qualunque imprenditore può dichiarare che la sua attività è necessaria con l’autocertificazione” scrive Potere al Popolo in un comunicato del Coordinamento Nazionale. ”Fabbriche non a norma dal punto di vista della salute, metro e treni locali affollati, minacce e sanzioni a chi protesta, il risultato è uno stillicidio di morti: secondo l’Osservatorio indipendente curato da Carlo Soricelli, dall’inizio dell’emergenza sono almeno 59 i morti per aver contratto la malattia sul lavoro, ma il conto è parziale. Il profitto deve andare avanti, il Governo se ne frega del popolo!”

Potere al Popolo invita a partecipare a quello che definisce un corteo digitale in difesa della vita e dei lavoratori. Ecco le istruzioni

Scatta una foto con un tuo cartello, a casa o a lavoro se non puoi scioperare o dovunque ti trovi per necessità!

SCARICA QUI IL CARTELLO

ANDRÀ TUTTO BENE SE DIFENDIAMO I LAVORATORI

Blocchiamo le attività non essenziali! Blocchiamo confindustria!

#iostoconchisciopera #25marzo

***************+

AGGIORNAMENTI SULLO SCIOPERO DI OGGI

Oggi scioperano anche gli studenti e lanciano una petizione online

Durante l’assemblea studentesca lanciata dall’OSA (Organizzazione Studentesca di Alternativa) di ieri, partecipata da più di cento studenti, professori e da diverse realtà provenienti da tutta Italia, abbiamo deciso di aderire allo sciopero indetto da USB per il 25 marzo boicottando, anche noi, le lezioni telematiche.

Aderiamo per ribadire con forza che nessuno studente può essere valutato sulla base di una piattaforma web, rifiutando una logica che in piena emergeza acuisce le differenze fra gli studenti, fra scuole e non garantisce lo svolgimento dei programmi scolastici e la valutazione trasparente ed equa per tutti. Vogliamo anche noi portare solidarietà a tutti quei lavoratori che, combattendo contro le logiche padronali del profitto, mettono davanti la salute collettiva chiedendo la cessazione di tutte le attività produttive non essenziali e la tutela del reddito per le classi popolari sulle quali si vuole scaricare il costo dell’emergenza.

Di seguito il testo della nostra petizione on line per bloccare la valutazione a distanza, che invece il governo vorrebbe che venisse eseguita come se nulla stesse accadendo, in una fase senza precedenti che nulla ha di “normale” .

Firma la petizione:

https://www.change.org/p/lucia-azzolina-fermiamo-la-valutazione-a-distanza-5ce277b7-853f-4b7e-a0f0-1e2ddccee006

25 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO