I soli dati reali sono quelli ignorati dalle autorità

Secondo l’Istituto Cattaneo i morti reali per COVIDー19 in Italia sarebbero il doppio di quelli ufficiali, cioè oltre 26.000.

Lo stesso ISTAT conferma questa ipotesi con i suoi dati sull’enorme incremento della mortalità nel paese già nei primi tempi dell’epidemia.



Per medici e virologi oramai è un dato di fatto che i contagiati reali siano MILIONI e non i numeri quotidianamente illustrati dalla Protezione Civile.



In sintesi dunque:



1) Tutti i dati ufficiali su cui sono FASULLI.



2) L’Italia è il PRIMO paese al mondo per morti e colpiti dall’epidemia



Perché le autorità pubbliche, centrali e regionali ignorano questa realtà e basano tutte le loro valutazioni e decisioni su dati che non rispondono alla realtà?

Perché non spiegano questo enorme fallimento del nostro sistema nel conoscere la realtà dell’epidemia e quindi nel controllarla?

Ed è scandaloso che i mass media, mentre disquisiscono sulla eventuale sottostima dei colpiti dal virus in Cina, tacciano su quella colossale in atto sotto i loro occhi, in Italia.

Così come denunciano il collasso del sistema sanitario in Spagna, vero, ma non usano questa parola per quello pure più grave in atto in Lombardia ed in Italia.



Insomma i soli dati ignorati sono quelli reali; la colpevole e totale impreparazione del Sistema Italia di fronte all’epidemia si mostra anche sul fronte dei numeri.

Andrà tutto bene per decreto del presidente del consiglio.

