Il bilancio catastrofico della Spagna… della Spagna?

I grandi giornali e le tv italiane usano un linguaggio diverso a seconda che parlino del nostro paese o degli altri. Per quanto riguarda noi andrà tutto bene, stanno tutti facendo il massimo e ciò che non è stato fatto non si sarebbe potuto fare, del senno di poi son piene le fosse, non facciamo polemiche.

Questo il tono monocorde della grande informazione ufficiale.

Appena si parla dell’estero la musica cambia. Gli altri paesi sono impreparati, hanno una marea di contagi, un sistema sanitario in crisi, tanti morti. Guardate cosa scrive la Repubblica sulla Spagna, sembra la descrizione della Lombardia ma il linguaggio è ben diverso da quello usato per il nostro paese.



Se in quello stato il bilancio viene definito catastrofico, che dire di quello di casa nostra, visto che siamo ancora al PRIMO POSTO al mondo per morti ufficiali, quasi 10.000 solo in Lombardia *, tre volte la Cina?



E quanto ai contagiati, che senso ha misurare i nostri dati con quelli altrui, quando i nostri sono CLAMOROSAMENTE FALSI?

E gli infetti da Covid, secondo esperti, potrebbero essere già fino a 6 MILIONI?

Immaginate i se ci fosse un dubbio simile sulla Spagna o su altri stati, sarebbero titoloni da prima pagina, scandalizzati per gli imbrogli della classe dirigente



Insomma ciò che altrove è una strage che chiama in causa il potere, in Italia sono tragici eventi da comprendere e in fondo minimizzare. Andrà tutto bene, ma solo in Italia, all’estero no perché noi siamo i migliori ed abbiamo i migliori governanti del mondo.

* Nella proporzione tra Lombardia e Cina, equivalgono a 1.386.000 cinesi. Solo i morti…



7 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO