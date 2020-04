A Salvatore Ricciardi

Ci ha lasciato, ieri, Salvatore Ricciardi, una vita da militante tra i ferrovieri, nel movimento, poi prigioniero politico e di nuovo militante di movimento.

Alla sua famiglia il nostro abbraccio e questa poesia.

Una poesia per il caro vecchio

da Luciano, Cuneo, carcere speciale 1982 :

Invictus è una poesia scritta dal poeta inglese William Ernest Henley.



Dal profondo della notte che mi avvolge,

Nera come un pozzo che va da un polo all’altro,

Ringrazio gli dei qualunque essi siano

Per la mia indomabile anima.

Nella stretta morsa delle avversità

Non mi sono tirato indietro né ho gridato.

Sotto i colpi d’ascia della sorte

Il mio capo è sanguinante, ma indomito.

Oltre questo luogo di collera e lacrime

Incombe solo l’orrore delle ombre.

Eppure la minaccia degli anni

Mi trova, e mi troverà, senza paura.

Non importa quanto stretto sia il passaggio,

Quanto piena di castighi la vita,

Io sono il padrone del mio destino:

Io sono il capitano della mia anima.

