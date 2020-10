Inchiesta camici: Fontana sapeva tutto

Secondo la deposizione rilasciata dall’assessore regione Raffaele Cattaneo, responsabile per gli acquisti del materiale sanitario per la regione Lombardia, il presidente Fontana sapeva tutto di quanto stava accadendo per la fornitura di camici, calzari e altro materiale, ordinata dalla stessa regione alla ditta SAMA, di proprietà del cognato e partecipata da sua moglie.

Infatti, l’assessore regionale avrebbe avvertito il presidente circa un possibile conflitto d’interessi, senza avere alcun riscontro. In seguito l’ordine d’acquisto per oltre 500.000 euro fu emesso, ma dopo lo scandalo suscitato dalla trasmissione Report della RAI, venne trasformato in “donazione”. Una donazione assai strana e tardiva, decisa per evitare lo scandalo suscitato dall’evidente conflitto d’interessi.

Inoltre, i materiali di tale “donazione” furono consegnati solo in parte, poiché la SAMA cercò di rivederli a una RSA di Varese per rifarsi del mancato introito. Per risarcire il cognato del mancato guadagno, Fontana cercò di compensarlo con 250.000 euro, che prelevò da un conto svizzero “scudato” realizzato con capitali che erano transitati dalle Bahamas e sulla cui natura la magistratura ha più di un sospetto.

Nel frattempo, i magistrati che indagano sullo strano affare di un capannone nella banlieu milanese, acquistato da alcuni amministratori della “Lega per Salvini” alla cifra di 400.000 euro e rivenduto per 800.000 euro nel giro di poche settimane alla Film Commission, agenzia promozionale della regione Lombardia, sono andati a incontrare i colleghi di Genova.

A Genova si sviluppa infatti l’inchiesta sui 49 milioni di falsi rimborsi elettorali ricevuti dalla Lega, poi condannata a rimborsarli allo Stato, anche se con l’inaudita dilazione… in 75 anni.

I magistrati sono convinti che esistano delle connessioni tra l’affare del capannone, le attività degli amministratori della Lega e la sparizione di quei ben noti 49.000.000 che al momento nessuno sa dove siano stati nascosti.

