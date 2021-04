Vergognoso prendersela coi giovani, non sono loro che hanno saltato le file per i VACCINI, siete VOI governanti che avete organizzato file sbagliate. Prendersela con le persone che non si possono difendere per coprire i propri errori e le proprie colpe di governanti È VILE E IGNOBILE.

Il video della diretta Facebook di Giorgio Cremaschi:

