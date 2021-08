Scuola e Green Pass. Il 57% del personale scolastico è contrario

L’obbligo del Green Pass per il personale scolastico che pure a grande maggioranza si è vaccinato, non incontra grandi consensi tra chi lavora nella scuola.

Secondo un sondaggio condotto dalla rivista specializzata Orizzonte Scuola con una rilevazione su 12.858 docenti e non docenti, la misura è sbagliata per 7.353 persone, pari al 57,19%, contro 5.505 persone che invece si dicono favorevoli al green pass fino al termine della pandemia, ovvero il 42,81% del totale.

E’ un risultato indicativo anche perché solo il 12,82% del personale scolastico risulta non ancora vaccinato. Si tratta di 186.571 persone su una popolazione lavorativa di 1.455.308 persone. Di queste 1.225.586 hanno ricevuto la prima dose (cioè l’84,21%) e 1.190.932 hanno completato la vaccinazione, pari all’81,83%.

Risulta evidente il contrasto tra la scelta consapevole di essere ricorsi alla vaccinazione della stragrande maggioranza del personale scolastico e l’opposizione ad una misura coercitiva che non appare certo garanzia per la “riapertura in sicurezza delle scuola”.

