Roma. Elisabetta Canitano, candidata sindaco delle periferie

Potere al Popolo ha organizzato una conferenza stampa in piazza del Campidoglio per la presentazione della candidata sindaca Elisabetta Canitano. Medico di prima linea, “Lisa” è una figura storica del movimento delle donne, da sempre combattente a sostegno della sanità pubblica e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

“Siamo qui per rimettere le periferie al centro della politica, ma non con le chiacchiere come fanno i partiti di governo, ma portando direttamente gli abitanti di Roma dentro le istituzioni. I nostri candidati sono giovani, donne e lavoratori espressioni delle lotte cittadine, sono la popolazione tradita e abbandonata che torna protagonista“.

“Potere al Popolo vuole trasformare la capitale in una Città Pubblica, dove il diritto al lavoro, alla salute, alla casa e a un’istruzione di qualità viene prima della speculazione, delle brame di profitto delle multinazionali, del malaffare e della corruzione. Per fare questo, vogliamo reinternalizzare, rafforzare e rendere universali i servizi essenziali (come i trasporti o la sanità), espandere la raccolta porta a porta, superando la logica delle discariche e degli inceneritori, e tutelare il diritto all’abitare, scalfito dalla decennale truffa dei piani di zona e dalla scomparsa dell’edilizia pubblica“.

“Come? Attuando il Controllo Popolare da parte di quel ‘popolo delle periferie’ messo in disparte da tutte le recenti amministrazioni e rifiutando il ricatto del debito. Solo così, mettendosi in gioco in prima persona, gli abitanti di Roma potranno tornare a difendere i propri interessi“.

Il ragionamento e le proposte espresse da Lisa Canitano sono stati articolati dagli altri candidati di Potere al Popolo presenti nella conferenza stampa, sia dai candidati presidenti per i Municipi, sia al consiglio comunale. La Città Pubblica è un radicale cambiamento di visione e di priorità sociali per Roma. Ce n’è urgente bisogno e adesso è una proposta in campo. L’alternativa possibile c’è ed è Potere al Popolo

