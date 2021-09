Un green pass idiota

A clamorosa conferma di quanto abbiamo provato spiegare ieri, ecco l’esempio concreto che dimostra come il green pass approvato ieri dal consiglio dei ministri nulla abbia a che vedere con la lotta al Covid-19 e molto con la volontà di creare meccanismi divisivi finalizzati al controllo sociale.

Un ricercatore internazionale, partecipe del processo di creazione due dei vaccini esistenti (Soberana 02 e Soberana Plus, a Cuba), regolarmente vaccinato con due dosi del prodotto che lui stesso ha contribuito a creare, dal 15 ottobre potrebbe ritrovarsi impedito di viaggiare o frequentare luoghi pubblici “chiusi”. Perché quel vaccino – con decisione politica dell’Ema – non è considerato autorizzato.

Lo stesso avverrà per tutti i volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino Reythera, elaborato dall’ospedale Spallanzani di Roma. Un decreto pensato da mediocri, scritto da ignoranti, preteso dalle imprese.



*****

Ci sono tanti lavoratori e studenti che per motivi di lavoro, motivi della vita, hanno fatto il loro dovere verso la società vaccinandosi con uno dei 13 vaccini autorizzati al Mondo contro SARS-CoV-2. Tra questi, Italiani che erano altrove, e non Italiani che ora sono in Italia.

Il green pass viene rilasciato solo a chi è stato vaccinato, in alcuni Paesi, con 4 dei 13 vaccini autorizzati al Mondo contro SARS-CoV-2.

Chiedere a queste persone di ri-vaccinarsi è eticamente molto discutibile, sia come spreco di dosi di vaccino (in un Mondo che non ha abbastanza dosi di vaccini), sia come metodo scientifico/clinico utilizzando schemi eterologhi non supportati da alcun dato.

Personalmente, come ricercatore provo a “capire” i vaccini e disegnare vaccini “migliori”, e per motivi di lavoro, avendo collaborato al disegno e sviluppo di due vaccini Pubblici Cubani contro SARS-CoV-2, sono vaccinato con un vaccino che non mi permette di avere il green pass.

Da giorno 15 Ottobre non mi verrà permesso di svolgere il mio lavoro di ricercatore (studio vaccini) se questa decisione politica non viene cambiata.

La Scienza, e chi ha creduto e crede nella Scienza vaccinandosi, va rispettata indipendentemente da norme produttive (GMP), dalle scelte di EMA e del Governo.

Burocraticamente comprensibile, scientificamente non sostenibile, ed eticamente, verso il Mondo e verso il già vaccinato, molto molto discutibile…

Fabrizio Chiodo, ricercatore presso l’Istituto Finlay de Vacuna, ora assunto dal Cnr



* da Facebook